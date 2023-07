Informationen über die Meldesystematik des DIVI-Intensivregisters (Hessische Krankenhausgesellschaft).

Wo sind 7.305 Intensivbetten geblieben? Informationen über die Meldesystematik des DIVI-Intensivregisters. Mit den Bildern aus Bergamo vor Augen hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im März dieses Jahres mit einem eindringlichen Appell an die Geschäftsführer der deutschen

Krankenhäuser gewandt. Planbare Operationen und Eingriffe sollten verschoben werden. Die

Personalplanung sollte ganz auf die Behandlung intensivpflichtiger Menschen ausgerichtet

werden. Vor allem aber wurde eindringlich darum gebeten, zusätzliche Intensiv- und

Beatmungskapazitäten zu schaffen, um die erwartete große Welle von beatmungspflichtigen

COVID-19-Patienten und Patientinnen behandeln zu können. Situationen wie in Italien oder

Spanien sollten in Deutschland unter allen Umständen vermieden werden.

Diesem Appell sind die Krankenhäuser mit großem Einsatz nachgekommen, noch bevor die

Kosten- bzw. Finanzierungsfragen geklärt waren. Die befürchtete Pandemie-Welle blieb

glücklicherweise aus. Und damit wendet sich das Blatt.

In einem Beitrag des ARD-Politikmagazins Kontraste vom 16. Juli 2020 wurde aktuell berichtet,

dass das Bundesgesundheitsministerium derzeit nachforsche, wo die neuen Intensivbetten

geblieben seien, welche im Zuge der Corona-Pandemie hätten aufgebaut werden sollen. Es

hätten erhebliche Abweichungen festgestellt werden können. Insgesamt würden 7.305

Intensivbetten fehlen, die auf Grund der ausgezahlten Förderbeträge rein rechnerisch aber

vorgehalten sein müssten, so der BMG-Staatssekretär Thomas Steffen. Er stützt seine

Behauptung darauf, dass Krankenhäuser tagesaktuelle Meldungen an das „DIVIIntensivregister“

abgeben müssten, wie viele freie und belegte Intensivbetten vorgehalten

werden.

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass es falsch ist, von Förderbeträgen oder

Fördergeldern zu sprechen. Nach der einschlägigen Gesetzesbegründung handelt es sich bei

den 50.000 EUR für jede zusätzlich intensivmedizinische Behandlungskapazität mit

maschineller Beatmungsmöglichkeit um einen „pauschalen Bonus“ (BT-Drs. 19/18112, S. 28)

aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und eben gerade nicht um Fördermittel, für

die nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen die Länder zuständig sind.

Gleichwohl bleibt die Frage offen, wo diese 7.305 Betten geblieben sind? Diese Chance nutzte

auch gleich eine Betriebskrankenkasse und kritisierte, dass die Krankenhäuser bisher keine

Rechenschaft über die ausgezahlten Fördergelder – wieder wurde hier die falsche

Begrifflichkeit gewählt - hätten ablegen müssen. Auch hatte sich der Initiator des DIVI-

Intensivregisters, Herr Prof. Uwe Janssens höchst erstaunt gezeigt und forderte, dass diese

enorme Diskrepanz unbedingt aufgeklärt werden müsse.

Völlig außer Betracht blieb bei diesem Beitrag vom 16. Juli 2020, dass sich anhand des

bundesweiten „DIVI-Intensivregisters“ überhaupt keine zuverlässigen Zahlen über die

Vorhaltung von Intensivbetten ermitteln lassen. Bei dem „DIVI-Intensivregister“ handelt es

sich zudem um ein System „in der Aufbauphase“, so die Mitteilung auf der Webseite des

Registers unter dem Link https://www.divi.de/aktuelle-meldungen-intensivmedizin/diviintensivregister.

Ziel soll es sein, die Verfügbarkeit von Beatmungsbetten und von erweiterten

Therapiemaßnahmen bei akutem Lungenversagen in Deutschland sichtbar zu machen. Die

Meldung erfolgt auf selbständiger und freiwilliger Basis. Eine Meldepflicht besteht lediglich

für solche Krankenhäuser, die im Rahmen ihres Versorgungsauftrags oder aufgrund einer

Genehmigung intensivmedizinische Behandlungskapazitäten vorzuhalten haben, nicht jedoch

für die übrigen Häuser. Diese Tatsache ist auch bereits seit April dieses Jahres bekannt. Einzig

und allein die zuständige Landesbehörde ist in der Lage, Klarheit darüber zu schaffen, dass die

beantragten Intensivplätze tatsächlich geschaffen wurden.

Dazu Herr Prof. Gramminger, geschäftsführender Direktor der HKG: „Die Stellungnahme von

Herrn Prof. Uwe Janssens verwundert doch sehr, gerade als DIVI-Präsident sollte er es

eigentlich besser wissen.“ Tatsächlich gibt es nämlich vielfältige Gründe, warum einige der

geschaffenen Intensivkapazitäten nicht in dem „DIVI-Intensivregister“ auftauchen. „Einige

unserer Krankenhäuser aus Hessen berichteten uns, dass man sich um eine Anmeldung bei

dem „DIVI-Intensivregister“ aufwendig und mehrfach bemühte, eine Eintragung allerdings von

Seiten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V.

(DIVI) abgelehnt wurde. In der Begründung wurde angeführt, dass in den betreffenden

Häusern keine intensivmedizinischen Kapazitäten im lowCare, highCare oder für ECMO

Behandlung vorgehalten würden, so dass eine Registrierung nicht erforderlich sei. Die

Meldung von zusätzlich geschaffenen Beatmungsplätzen habe lediglich bei der zuständigen

Landesbehörde zu erfolgen. Der relevante Schriftverkehr liegt uns vor“, so Prof. Gramminger.

Darauf, dass die registrierten Daten eine Vielzahl an aufgebauten „Reservekapazitäten“ nicht

erfassen, wies die Deutsche Krankenhausgesellschaft bereits im April hin. Gramminger weiter:

„Dieser Kritik wurde damals nicht nachgegangen. Jetzt, drei Monate später, wundert man sich

im Rahmen eines Abgleichs über „fehlende“ 7.305 Betten. Auch wurde uns berichtet, dass in

das „DIVI-Intensivregister“ grundsätzlich nur die aktuell und innerhalb der nächsten 24

Stunden bereitstehenden Betten eingetragen werden. Betten, die auf Anforderung innerhalb

der nächsten z.B. 48 Stunden bereitgestellt werden müssten, tauchen dort ebenfalls nicht auf.

Auch wurden teilweise die Beatmungsgeräte bestellt und bezahlt, allerdings noch nicht

geliefert, dennoch konnte die pauschale Bonuszahlung beantragt werden“.

Es wäre wünschenswert gewesen, hätte man keine einseitige Berichterstattung betrieben,

sondern der Krankenhausseite dieselbe Möglichkeit zur Äußerung eingeräumt, wie sie der

Leistungsträgerseite gewährt wurde, bevor unsere Häuser vorschnell einem strafrechtlich

relevanten Vorwurf ausgesetzt werden. Dies wäre gerade in Anbetracht der enormen Leistung

der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiter während der letzten Wochen und Monate

angemessen und zweckdienlich gewesen.“

Quelle: Hessische Krankenhausgesellschaft, 20.07.2020