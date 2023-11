Insolvenzgefahr der Krankenhäuser durch Preisbremse nicht gebannt

Vorschläge zur Energiepreisbremse können die Insolvenzgefahr der Krankenhäuser nicht bremsen (DKG).

Die heutigen Vorschläge der Expertenkommission werden absehbar zu keiner spürbaren Entlastung der Krankenhäuser führen. Wie zu erwarten, gab es von der Kommission keine Vorschläge, die die besondere Lage der Krankenhäuser

betreffen. Zwei Drittel der ungedeckten Kostensteigerungen in Milliardenhöhe

sind durch die exorbitant gestiegenen Preise für Medizinprodukte, Arzneimittel,

Lebensmittel und Dienstleistungen jenseits der Energiekosten entstanden. Die

Vorschläge der Kommission bringen möglicherweise im kommenden Jahr eine gewisse

Entlastung für einige Kliniken bei den Energiekosten. Das kann aber weder die

aktuelle Insolvenzgefahr bannen noch gelingt es damit den Krankenhäusern

flächendeckend aus den roten Zahlen zu kommen“ resümiert der

Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gaß in

einer ersten Reaktion auf den Bericht der Expertenkommission.

In diesem Jahr müssen die Krankenhäuser gut drei Milliarden Euro und im

nächsten Jahr über fünf Milliarden Euro an nicht refinanzierten

Sachkostensteigerungen jenseits der Energiekosten verkraften. Die ungedeckten

Energiekostensteigerungen belaufen sich nach den Berechnungen der DKG im Jahr

2022 auf 1,6 Milliarden und im Jahr 2023 auf über vier Milliarden Euro. „Unsere

Finanzierungslücke bei Sachkosten und Energie summiert sich auf rund 15

Milliarden Euro in 2022 und 2023. Die von der Expertenkommission entwickelte

Gaspreisbremse wird für die Krankenhäuser deshalb auch keine spürbare

Entlastung bringen“, erläuterte Gerald Gaß

„Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz aus der vergangenen Woche war

absehbar untauglich. Jetzt darf nicht noch mehr wertvolle Zeit verstreichen.

Die Politik muss erkennen, dass sie das Problem nicht weiter aufschieben kann.

Sie muss handeln, wenn sie die Schließung von zahlreichen Krankenhäusern

aufgrund dieser wirtschaftlichen Notlage verhindern will. Ein allgemeiner

Gaspreisdeckel im März 2023 ist keine adäquate Hilfe. Wir brauchen einen sofort

wirksamen Inflationsausgleich, der dafür sorgt, dass Liquidität in die Häuser

kommt, damit die Krankenhäuser ihre Rechnungen sowie Löhne und Gehälter zahlen

können“, forderte der Vorstandsvorsitzende der DKG.

Angesichts der prekären Lage wird die DKG sich in dieser Woche im Rahmen einer

außerordentlichen Präsidiumssitzung mit der Frage befassen, wie die

Krankenhäuser in dieser prekären Lage noch reagieren können. „Wir sind uns der

Verantwortung für die Patientinnen und Patienten absolut bewusst, und deshalb

suchen wir auch nach geeigneten Schritten, um die Schließung von Krankenhäusern

zu verhindern“, kündigte Dr. Gaß an.

Quelle: DKG, 10.10.2022