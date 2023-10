Intensivbetten-Kapazitäten sind gesichert und verfügbar (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, stellt zur Diskussion über die Anzahl der freien Intensivbetten klar, dass die im DIVI-Intensivregister angegebenen Bettenkapazitäten zur Versorgung von schwerstkranken Patientinnen und Patienten ohne Zweifel zur Verfügung stehen. Die aktuelle

Diskussion über die Zahl freier Intensivbetten führt zur

Verunsicherung in der Öffentlichkeit. Dem müssen wir entschieden

entgegentreten. Die Kliniken melden seit April diesen Jahres regelmäßig und

täglich ihre aktuell belegten und verfügbaren Intensivbetten. Stand heute sind

in den deutschen Kliniken rund 21.500 Intensivbetten belegt und gut 7.000

Intensivbetten als verfügbar gemeldet. Hinzu kommt eine eiserne Notfallreserve

von rund 12.000 Betten die ergänzend aufgestellt werden können."

Wiederholt wurde öffentlich angezweifelt, ob die 7.500 verfügbaren Betten auch

mit ausreichend Personal ausgestattet werden können. Dazu erklärt der Präsident

der DKG: „Die Vollauslastung dieser verfügbaren Betten bedeutet eine

Gesamtbelegung von dann 29.000 Intensiv- und Beatmungsbetten in den deutschen

Krankenhäusern. Das ist eine enorme Herausforderung gerade auch vor dem

Hintergrund, dass wir dann damit rechnen müssen, dass in einem solchen Fall

rund die Hälfte aller Betten mit COVID-19 Patienten belegt wäre. Das notwendige

Personal, um diese Betten umfänglich betreiben zu können, müssen wir dann

selbstverständlich auch aus den Normalstationen hinzuziehen. Dieser Umstand ist

eine Selbstverständlichkeit, die allen Experten immer bewusst war. Niemand hat

erwartet, dass die Kliniken für einen solchen Ausnahmezustand allein durch die

regelhafte Personalbesetzung der Intensivstationen gerüstet sind. Wir erleben

in diesen Tagen, dass die Krankenhäuser und auch die Intensivkapazitäten

zunehmend und kontinuierlich mit COVID-19 Patienten belegt werden. Diesen

Aufwuchs begleiten wir durch die stufenweise Rückführung des Regelbetriebs auf

den normalen Stationen, insbesondere an den Standorten, die durch die

Infektionspatienten besonders belastet sind. Deshalb bedeutet auch die Zahl der

7.500 freien Intensivbetten im DIVI-Register selbstverständlich nicht, dass

dort das Personal steht und darauf wartet, dass Patienten eingeliefert werden.

Wir sind auch den Patientinnen und Patienten der Regelversorgung verpflichtet,

die einen dringenden medizinischen Behandlungsbedarf haben. Dieser

Verantwortung werden wir standortbezogen durch die kontinuierliche Umschichtung

von Personal gerecht.

Wir wissen, dass in den kommenden Wochen und Monaten schwierige Zeiten und

große Herausforderungen auf die Krankenhäuser und unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zukommen. Darauf haben wir uns seit dem Frühjahr konsequent

vorbereitet. Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir den Schutz der

Bevölkerung auch in diesem Ausnahmezustand meistern werden. Ich danke unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr wirklich großartiges Engagement."

Quelle:Deutsche Krankenhausgesellschaft, 03.11.2020