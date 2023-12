Internationale Vergleiche der Krankenhausversorgung sind vielfach undifferenziert (Pressemitteilung).

Behauptungen über vermeintliche Versorgungs- und Qualitätsprobleme in der deutschen Krankenhauslandschaft im Ländervergleich sind oftmals falsch oder müssen deutlich relativiert werden.

und unkritisch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI), in der ausgewählte Gesundheits- und Versorgungsindikatoren der OECD-Datenbank darauf

untersucht wurden, ob diese für Vergleiche geeignet sind. Dabei haben die

Ersteller der Studie hinterfragt, ob den Daten einheitliche Datengrundlagen

oder Definitionen zugrunde liegen und wie valide diese Daten sind. In einem

zweiten Schritt wurden Besonderheiten der jeweiligen Gesundheitssysteme und

bevölkerungsspezifischen Merkmale in die Analyse einbezogen, um Unterschiede zu

erklären und die Aussagefähigkeit der Statistiken einzuordnen.

Als Vergleichsländer wurden neben Deutschland, Österreich, Frankreich, Dänemark

und die Niederlande herangezogen. Dem internationalen Vergleich wurden

ausgewählte Mortalitäts-, Morbiditäts- und Versorgungsindikatoren zugrunde

gelegt:

Zentrale Ergebnisse:

30-Tage-Herzinfarkt- und Schlaganfallmortalität und Krankenhausaufnahmen bei

Diabetes

• Auf Basis von OECD-Daten zur 30-Tage-Herzinfarkt- und Schlaganfallmortalität

nach stationärer Aufnahme wird Deutschland eine im internationalen Vergleich

vermeintlich hohe Herzinfarkt- bzw. Schlaganfallsterblichkeit attestiert, was

bei genauerer Betrachtung der Datenlage jedoch nicht bestätigt werden kann.

• Die Herzinfarkt- und Schlaganfallmortalität nach stationärer Aufnahme in

Deutschland wird im internationalen Vergleich überschätzt. Die OECD weist in

ihrer Datenbank zwei verschiedene Indikatoren zur 30-Tage-Herzinfarkt- bzw.

Schlaganfallmortalität nach stationärer Aufnahme aus, die zu unterschiedlichen

Ergebnissen führen: einen krankenhausspezifischen Indikator, der ausschließlich

die Mortalität im Krankenhaus misst, sowie einen krankenhausübergreifenden

30-Tage-Mortalitätsindikator, der alle Personen berücksichtigt, die nach

erfolgter stationärer Aufnahme innerhalb von 30 Tagen im Krankenhaus oder

außerhalb des Krankenhauses sterben. Deutschland weist beispielsweise im

Vergleich zu Dänemark oder den Niederlanden eine deutlich höhere mittlere

Verweildauer bei Herzinfarkt- und Schlaganfallpatientinnen und -patienten auf.

Je länger die Verweildauer, desto höher ist tendenziell auch die

Wahrscheinlichkeit, dass Patientinnen und Patienten im Krankenhaus sterben. Für

Deutschland liegt in den OECD-Daten allerdings nur der krankenhausspezifische

Indikator vor.

• Deutschland schneidet in Bezug auf relevante Risikofaktoren (insbesondere

Alter, Komorbidität und sozioökonomischer Status) systematisch schlechter als

die vier ausgewählten Vergleichsländer ab. Die OECD-Kennzahlen zur

30-Tage-Mortalität werden aber keiner umfassenden Risikoadjustierung

unterzogen.

• Am Beispiel der Krankenhaushäufigkeit von Diabetes mellitus lassen sich bei

der Morbidität international ähnliche Einflussfaktoren identifizieren wie bei

den genannten Mortalitätsindikatoren. Die hohe Anzahl der Krankenhausaufnahmen

bei Diabetes in Deutschland lässt sich einerseits über die im internationalen

Vergleich hohe Prävalenz von Diabetes in der Bevölkerung erklären. Andererseits

ist das Diabetesmanagement im vorstationären Bereich ausbaufähig, was sich

insbesondere im Vergleich mit Dänemark zeigt. Dort existieren

telehealth-Konzepte und Angebote ambulanter Diabeteskliniken. Zudem ist die

Steuerungsrolle des Hausarztes im Diabetesmanagement sehr ausgeprägt.

Krankenhaus- und Bettendichte, stationäre Fallzahlen und Verweildauern

• Im internationalen Vergleich weist Deutschland eine hohe Krankenhaus- und

Bettendichte bzw. überdurchschnittliche Fallzahlen und Verweildauern im

Krankenhaus auf. Dies belegt ein hohes Versorgungsniveau in Deutschland, das

zudem einen spezifischen Bedarf bzw. Besonderheiten des deutschen

Gesundheitssystems widerspiegelt.

• Aufgrund einer im internationalen Vergleich überdurchschnittlichen Alters-

und Morbiditätslast sowie einer größeren sozialen Ungleichheit, besteht in

Deutschland ein höherer Bedarf an akutstationären Versorgungskapazitäten.

Besonderheiten der prä- und poststationären Versorgung hierzulande, vor allem

die mangelnde sektorenübergreifende Integration und Kooperation von

Leistungsangeboten und unzureichende Nachsorgeangebote führen dazu, dass der

Krankenhausbereich Versorgungsdefizite in anderen Leistungssektoren

kompensieren muss. Eine isolierte Betrachtung der stationären Kapazitäten und

Fallzahlen erscheint daher aufgrund der zentralen Rolle der Krankenhäuser in

der Versorgungslandschaft nicht angemessen.

• Auch die im internationalen Vergleich längeren Krankenhausverweildauern in

Deutschland lassen sich maßgeblich durch den höheren Anteil der älteren

Bevölkerung und der damit einhergehenden größeren Krankheitsschwere sowie durch

bessere Nachsorgeangebote im Ausland erklären. So werden in Dänemark Kommunen

finanziell sanktioniert, wenn sie unzureichende Nachsorgeangebote anbieten.

• Es gibt viele länderspezifische Besonderheiten in der Datenverfügbarkeit,

beim Datenumfang und der Datenauswertung. So werden bei

Krankenhausverweildauern in Dänemark nur Fälle in somatischen Krankenhäusern

mit einer Verweildauer unter 18 Tagen berücksichtigt. Auch der Datenumfang bei

der Kennzahl zu Krankenhausbetten ist höchst unterschiedlich. In einigen

Ländern werden psychiatrische Betten in der Kennzahl berücksichtigt, in anderen

nicht.

Die vollständige Analyse mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

finden Sie hier.

Quelle: Pressemitteilung, 05.07.2021