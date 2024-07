Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser unzureichend: Sachsen muss sich stärker beteiligen (Barmer).

Die BARMER appelliert an die Staatsregierung, eine ausreichende wirtschaftliche Sicherung für qualifizierte Krankenhäuser zu garantieren. Für eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Bevölkerung ist das eine sehr wichtige Grundvoraussetzung. Die zu geringen

Investitionen des Freistaates haben zur Folge, dass Krankenhäuser ihre Finanzlücke in erheblichem Umfang aus den Betriebsmitteln finanzieren müssen.

Um diese Fehlentwicklung zu beenden, muss aus Sicht der BARMER gesetzlich

festgeschrieben werden, dass die Länder ihrer Pflicht zur

Investitionsfinanzierung in auskömmlicher Höhe nachkommen. „Der Gesetzgeber

muss endlich eine verbindliche Investitionsquote von mindestens acht Prozent

festlegen, um den Investitionsstau in den Krankenhäusern aufzulösen“, fordert

Dr. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der BARMER in Sachsen.

Sachsens Kliniken müssen gestärkt werden

Rechtlich tragen die Bundesländer die Verantwortung für die

Krankenhausversorgung. Stehen Investitionsmittel nicht auskömmlich zur

Verfügung, drohten Sachsens Kliniken baulich, technisch und bei der

Digitalisierung den Anschluss zu verlieren. „Seit Jahren kommt der Freistaat

dieser Aufgabe nur noch sehr unzureichend nach. Das hat Folgen. In großem

Umfang sind die Krankenhäuser gezwungen, Einnahmen für die Patientenversorgung

auch für Investitionen einzusetzen“, erklärt Dr. Magerl. Er unterstütze damit

ausdrücklich die ebenso deutliche Positionierung der Krankenhausgesellschaft.

Die BARMER fordere daher für den nächsten Doppelhaushalt, dass der Freistaat

seiner Pflicht zur Investitionsfinanzierung in auskömmlicher Höhe nachkomme.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei für eine ausreichende Finanzierung eine

Mindestquote für Investitionen von etwa acht Prozent nötig. Im Jahr 2019 hätte

die Investitionsquote in Sachsen jedoch nur 2,7 Prozent betragen, bei Kosten

von rund 4,95 Milliarden Euro. Es läge in der Verantwortung des Freistaates,

eine qualitätsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsfähige Gestaltung der

Versorgung vorzunehmen.

Krankenhausplanung - Versorgungsstrukturen neu denken

Durch demografische Entwicklungen, technischen und medizinischen Fortschritt,

steigenden Wettbewerb und politischen Entscheidungen hätten sich die

Rahmenbedingungen in der stationären Versorgung auch in Sachsen enorm

verändert. Die Versorgungs- und Vergütungsstrukturen im Krankenhausbereich

müssten sich zwingend an den veränderten Rahmenbedingungen orientieren und

angepasst werden.

Weitere Informationen zum Thema: ePaper des bifg. Reformvorschläge für eine

Weiterentwicklung der stationären Versorgungs­strukturen und der

Krankenhausfinanzierung

Quelle: Barmer, 02.02.2022