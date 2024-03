Ist der Krankenhausplan NRW ein Schließungs- oder Zukunftsplan?

Krankenhäuser sind mehr als reine Produktionsmaschinerie (KGNW).

Der „Gesundheitskongress des Westens“ 2022 fand am 3. und 4. Mai in Köln als Hybridveranstaltung statt. Das Motto lautete: „Lasst uns nachhaltige Strukturen schaffen!“ Expertinnen und Experten aus Gesundheitspolitik, Krankenhausmanagement, Ärzteschaft, Pflege, Gesundheitsökonomie und Versorgungswissenschaft diskutierten zwei Tage lang, wie es gelingt, nachhaltige Strukturen zu schaffen, um eine hochwertige Gesundheitsversorgung auch für die nachfolgenden Generationen zu bewahren. Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) war mit Vorstandsmitglied

Andreas Schlüter, Hauptgeschäftsführer Knappschaft Kliniken GmbH (Dortmund),

dem KGNW-Geschäftsführer Matthias Blum, sowie Burkhard Fischer, Referatsleiter

„Qualitätsmanagement, IT und Datenanalyse“, prominent vertreten.

Krankenhausplan NRW: Schließungs- oder Zukunftsplan?

Andreas Schlüter und Matthias Blum waren als Experten zur Diskussion rund um

den neuen Krankenhausplan NRW gefragt: „Krankenhausplanung NRW: Wäre ein

,Krankenhaus-Schließungs-Gesetz‘ ein Zukunftskonzept?“ Das Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), das den Plan initiierte, vertrat Helmut

Watzlawik, Leiter Abteilung Krankenhausversorgung. Die Fahne der

(oppositionellen) Landespolitik hielten Josef Neumann, Mitglied der

SPD-Fraktion des Landtags, sowie Sandra Leurs, Themenbeauftragte für Gesundheit

und Pflege Landesverband NRW der Piratenpartei Deutschland, hoch. Prof. Dr.

Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen

Universität Berlin, Mitglied der der neuen Regierungskommission auf Bundesebene

zur Erarbeitung einer Krankenhausstrukturreform, wiederholte auf dem Podium

auch zum Krankenhausplan seine Dauer-Forderungen nach Ausdünnen der

Kliniklandschaft: „Am Ende werden aber auch ganz klar Krankenhäuser geschlossen

werden müssen. Es muss eine Konzentration geben – und die wird auch kommen.“

Dem hielt Josef Neumann entgegen: „Zwischen Impulsen der Wissenschaft und der

Praxis bestehen manchmal Unterschiede.“

Neumann brach eine Lanze für die Krankenhäuser: „Mir gefällt nicht, dass

Krankenhäuser unter Generalverdacht stehen und ihnen so viel Misstrauen

entgegenschlägt. Die Krankenhäuser sind das Rückgrat, die Säule der

gesundheitlichen Daseinsversorgung. Wir dürfen sie nicht zum Spielball des

Marktes machen.“

Helmut Watzlawik erläuterte die Details des soeben veröffentlichten neuen

Krankenhausplans des Landes. Gleich zu Beginn wehrte er sich gegen den Titel

der Diskussionsrunde: „Der Krankenhausplan 2022 für Nordrhein-Westfalen ist

kein Krankenhaus-Schließungsplan. Wir wollen die Krankenhauslandschaft stärken

und zukunftsfest machen. Ich bin optimistisch, dass dem Plan am Ende viele

zustimmen werden.“

Alle Beteiligten waren sich einig, dass Veränderungen in der

Krankenhauslandschaft angebracht sind. So erinnerte Andreas Schlüter: „Man muss

sich trennen vom Glauben, dass sich in den vergangenen Jahren im

Krankenhausbereich nichts getan hat.“ Immer wieder betonte er die Wichtigkeit

der Menschen: „Krankenhäuser sind mehr als eine reine

Produktionsmaschinerie.“



KGNW-Geschäftsführer Matthias Blum (Bild) stellte eine zentrale Herausforderung

in der Umsetzung des Krankenhausplans dar – die regionalen Planungskonferenzen.

„Wenn der Krankenhausplan in der Umsetzung an einer Stelle oder in einer Region

gestartet ist, dann muss er vollständig umgesetzt werden.“ Grund seien die

Abhängigkeiten der einzelnen Prozesse und Plankomponenten untereinander. Alles

baue aufeinander auf.

Josef Neumann nahm sich als Vertreter der Politik und einer Partei, die die

kommende Landesregierung stellen möchte, zum Diskussionsende selbst in die

Pflicht: „Die Hinterlegung mit finanziellen Mitteln ist in der

NRW-Krankenhausplanung einer der zentralen Punkte, der stärker in den

Mittelpunkt gerückt werden muss.“

Matthias Blum gab der künftigen Berliner Krankenhaus-Regierungskommission für

ihre künftige Arbeit noch Hinweise mit auf den Weg: „Diese Regierungskommission

muss den Ländern die regionale Planung der Krankenhaus-Landschaft überlassen.

Zudem müssen die Krankenhäuser für mehr Ambulantisierung geöffnet werden.“

„Krankenhaus trifft Klimaschutz“

Ein zentrales Thema des Gesundheitskongresses war der Klimaschutz im

Gesundheitswesen allgemein, in den Krankenhäusern im Speziellen: „Krankenhaus

trifft Klimaschutz“. Annegret Dickhoff, Projektleiterin im Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland, Landesverband Berlin e.V. mit dem Schwerpunkt

Klimaschutz in Gesundheitseinrichtungen, und Burkhard Fischer stellten das im

April 2022 abgeschlossene Projekt KLIK green, das Zielbild „Klimaneutrales

Krankenhaus“ des Wuppertal Instituts und das Gutachten zu

Finanzierungsmöglichkeiten von Umsetzungsmaßnahmen des Zielbilds vom hcb vor.

© KGNW

Im Projekt „KLIK green“ begleiteten die Verbundpartner BUND Berlin,

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) und Universitätsklinikum

Jena über drei Jahre ein Netzwerk aus rund 200 Krankenhäusern und 50

Reha-Kliniken bei der Umsetzung von Klimaschutzvorhaben. Über den

Projektzeitraum hinaus wirken über 1.600 Maßnahmen zur Steigerung der Energie-

und Ressourceneffizienz. Das Ziel: eine Reduzierung klimaschädlicher

Treibhausgase (Kohlendioxid-Äquivalenten/CO2äq) von mindestens 100.000 Tonnen.

Erreicht wurde mehr als das Doppelte. Das entspricht laut Umweltbundesamt (UBA)

den Emissionen von etwa 40.000 Hin- und Rückflügen auf die Malediven.

Als besonders wichtig stellte Annegret Dickhoff die Vorbildfunktion der

Geschäftsführung in puncto Nachhaltigkeit heraus. Das scheint in der Uniklinik

Essen gut zu funktionieren, wie Prof. Dr. Jochen A. Werner,

Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor Universitätsmedizin Essen,

präsentierte. In seiner Einrichtung habe ein Umdenken, ein Wandel der

Unternehmenskultur, stattgefunden. „Smart Hospital“, das Konzept einer

innovativen, digitalisierten, zukunftsfähigen Medizin, stelle den Menschen in

den Mittelpunkt. Damit einher geht das Prinzip des „Green Hospital“. Prof. Dr.

Werner nennt es „das Recht des Menschen auf eine gesunde Umwelt“.

Krux ist wie immer das Geld, wie Annegret Dickhoff betonte: „Kliniken sind beim

Klimaschutz wichtige Player. Gesundheitseinrichtungen benötigen aber

finanzielle und politische Unterstützung.“ Hier sieht auch Burkhard Fischer

(Bild) einen entscheidenden Knackpunkt: „Ja, man kann Krankenhäuser

klimaneutral machen.“ Bisher, so habe es ein Gutachten von Prof. Dr. Boris

Augurzky verdeutlicht, fehle es aber an geeigneten und wirksamen

Fördermöglichkeiten für die besonderen Anforderungen der Krankenhäuser. „Das

Dilemma im Bereich der Krankenhausfinanzierung behindert jedoch die Umsetzung

des Klimaschutzes. Der ,Climate Boost‘ in den Krankenhäusern erfordert

Gesetzesänderungen, Finanzierung und Mittelzuweisung“, erläuterte Fischer.

Zugleich mahnte er einen langen Atem an: „Ein Climate Boost braucht Zeit.

Keiner kann jetzt schon sagen, wo wir in acht Jahren stehen werden.“

Quelle: KGNW, 10.05.2022