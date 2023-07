Jeder Tag ist Tag der Pflege!

Pflegekräfte sind nach Ansicht des Klinikverbundes Hessen ein entscheidender Faktor für eine gute Gesundheits- und Krankenhausversorgung (Klinikverbund Hessen).

Für Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen, ist nicht nur der 12. Mai, sondern jeder Tag ein "Tag der Pflege". "Qualifizierte und engagierte Pflegekräfte sind für die Gesundheits- und insbesondere die Krankenhausversorgung unabdingbar; sie versorgen die Patientinnen und Patienten an 24 Stunden, jeden Tag", meint Schaffert. So wichtig eine gute ärztliche und medizinische Versorgung im Krankenhaus sei, so bedeutend sei für die Genesung auch die pflegerische Versorgung und Krankenbeobachtung rund um die Uhr. Zudem

bleibe bei den Patientinnen und Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt oft

vor allem die Qualität der Pflege im Gedächtnis. Deshalb seien die Pflegekräfte

und deren Arbeitsbedingungen ein zentraler Faktor für die Zukunft der

Gesundheitsversorgung.

Zwar habe das Statistische Bundesamt in den letzten 10 Jahren eine Steigerung

der Anzahl der Beschäftigten in der Krankenhauspflege um 18% festgestellt,

allerdings arbeiteten fast die Hälfte der Pflegekräfte in Teilzeit. "Der

Anstieg der Zahl der Menschen, die in der Pflege arbeiten ist erfreulich",

meint Schaffert, "wir müssen jedoch auch bedenken, dass 10% der Pflegekräfte im

Krankenhaus über 60 Jahre alt sind und in den nächsten Jahren in Rente gehen".

Die Zahl der jungen Menschen, die ihre Berufstätigkeit beginnen, nehme dagegen

– nicht nur bei den Pflegeberufen – in Zukunft weiter ab, so dass die durch

Renteneintritt entstehende Lücke nicht mehr geschlossen werden könne. Nach

Ansicht von Schaffert könne dem nur durch Veränderungen in den Strukturen

begegnet werden, und zwar sowohl beim Pflegeberuf und den damit verbundenen

Tätigkeiten als auch in der Gesundheitsversorgung insgesamt. "Die demografische

Entwicklung – das heißt die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns

zukommende Abnahme der Menschen im Erwerbsalter – wird eine wesentliche

treibende Kraft für Veränderungen der Versorgungsstrukturen sein", ist

Schaffert überzeugt.

Um auch im Wettbewerb mit anderen Branchen um Berufseinsteiger bestehen zu

können, müsse die Tätigkeit in der Pflege attraktiver werden. "Das gilt sowohl

hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastung und Bezahlung, als auch

in Bezug auf eigenständige Ausübung der in Ausbildung und Studium vermittelten

qualifizierten Tätigkeiten sowie der Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten"

meint Schaffert.

Mit der Einführung des Pflegebudgets im Jahr 2020 habe der Gesetzgeber

beabsichtigt, die Pflege am Bett im Krankenhaus vollständig zu refinanzieren

und damit den Sparzwängen im Krankenhaus zu entziehen. Die Realität sehe jedoch

anders aus: "Die Verhandlungen mit den Krankenkassen über das Pflegebudget

werden verzögert und durch immer neue Infragestellungen so in die Länge

gezogen, dass viele Krankenhäuser noch immer kein Pflegebudget für das Jahr

2020 vereinbaren konnten und daher die Pflegepersonalkosten in zweistelliger

Millionenhöhe vorfinanzieren müssen", erläutert Schaffert.

Der Gesetzgeber habe in der Begründung zum Pflegepersonalstärkungsgesetz als

klares Ziel formuliert, die Arbeitsbedingungen in der Pflege durch die

vollständige Finanzierung der Kosten auch für mehr Personal, entlastende

Maßnahmen und bessere Vergütung zu verbessern. Die Krankenkassen versuchten

jedoch nach wie vor, die Kosten für das Pflegebudget zu drücken und

konterkarierten damit die gesetzgeberische Zielsetzung.

"Völlig entsetzt bin ich, wenn ich höre, dass mancherorts die Krankenkassen

sogar den nach Ablauf des Budgetjahres vorgesehenen Ausgleich mit den vom

Wirtschaftsprüfer testierten tatsächlichen Kosten verweigern und die Testate in

Zweifel ziehen", betont Schaffert. Daher fordere der Klinikverbund Hessen vom

Gesetzgeber eine Nachbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des vorläufigen

Pflegeentgeltwertes, Maßnahmen zur Beschleunigung und Entbürokratisierung der

Budgetverhandlungen sowie der Klarstellung, dass nach Ablauf des Budgetjahres

die vom Wirtschaftsprüfer testierten Kosten ohne Wenn und Aber auszugleichen

sind.

"Die Menschen in der Pflege sind jeden Tag für uns da! Dies müssen wir auch für

die Zukunft sicherstellen und dafür brauchen wir zukunftsfähige Strukturen des

Berufs und der Versorgung sowie eine Finanzierung, die der Pflege gerecht

wird", so Schaffert, "Denn: Jeder Tag ist Tag der Pflege!"

Quelle: Klinikverbund Hessen, 12.05.2022