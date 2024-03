Kabinett beschließt den Entwurf eines Gesetzes zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten (Bundesgesunsheitsministerium).

Die Daten aus den Krebsregistern der Länder werden zusammengeführt und damit noch nützlicher für die Behandlung der Patientinnen und Patienten. Das ist das Ziel eines Gesetzes zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten, dessen Entwurf das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Die Krebsregister der Länder

enthalten wertvolle Informationen. Diese wollen wir noch besser nutzen, um die Krankheit und ihren Verlauf in allen Ausprägungen besser zu verstehen und so Patientinnen und Patienten besser zu

versorgen. Deswegen führen wir die Krebsregisterdaten auf Bundesebene zusammen und machen sie der Forschung zugänglich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

Der derzeit von den Krebsregistern der Länder an das Zentrum für

Krebsregisterdaten (ZfKD) beim Robert Koch-Institut (RKI) zu übermittelnde

Datensatz wird erweitert. Daten auch zur Therapie und zum Verlauf von

Krebserkrankungen sollen das ZfKD dabei unterstützen, das Krebsgeschehen in

Deutschland besser zu analysieren.

Gleichzeitig sollen diese Daten auch an Dritte zu wissenschaftlichen

Forschungszwecken bereitgestellt werden, um insbesondere die

Versorgungsforschung zu stärken.

Um die Sicherheit dieser sensiblen Daten zu gewährleisten, werden erweiterte

Schutzmaßnahmen eingeführt. Es werden ausschließlich anonymisierte Daten auf

Antrag zu wissenschaftlichen Forschungszwecken übermittelt. Der mit dem

Gesetzentwurf neu vorgesehene wissenschaftliche Ausschuss unterstützt das ZfKD

bei der Gewährung des Datenzugangs. Eine Bereitstellung pseudonymisierter

Einzeldatensätze kann in gesicherter physischer oder virtueller Umgebung unter

Kontrolle des ZfKD erfolgen, wenn dies im Hinblick auf den wissenschaftlichen

Forschungszweck erforderlich ist. Verstöße gegen datenschutzrechtliche

Vorschriften oder Auflagen des ZfKD ziehen einen Ausschluss vom Datenzugang

beim ZfKD für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren nach sich. Die

missbräuchliche Weitergabe oder Verarbeitung von Daten wird unter Strafe

gestellt.

Über die Datenzusammenführung beim ZfKD hinaus schafft der Gesetzentwurf die

Grundlage für eine bundesweite anlassbezogene Datenzusammenführung und Analyse

der Krebsregisterdaten aus den Ländern. Auch eine Verknüpfung von

Krebsregisterdaten mit anderen Daten soll unter Beachtung der rechtlichen

Voraussetzungen möglich werden. Die Krebsregister, das ZfKD und

klinisch-wissenschaftliche Akteure aus Versorgung und Forschung sollen zu

diesem Zweck ein Konzept für eine Plattformlösung erarbeiten.

Prozesse der Datenerfassung und -auswertung sollen interoperabel gestaltet

werden. Damit sollen Meldungen zum Krebsgeschehen an die Register leichter zu

übermitteln sein.

Das Verfahren zum Abgleich der Daten der organisierten

Krebsfrüherkennungsprogramme mit den Daten der Krebsregister wird neu geregelt,

um diese Programme besser auswerten zu können.

Die Zusammenarbeit der Krebsregister mit dem Deutschen Kinderkrebsregister soll

verbessert werden.

Das Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten bedarf nicht der

Zustimmung des Bundesrates und soll voraussichtlich im Juli 2021 in Kraft

treten.

Quelle: Bundesgesunsheitsministerium, 10.02.2021