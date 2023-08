Kabinett beschließt Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 (Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg).

Das Kabinett hat das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 bewilligt. Insgesamt wird das Land alleine in diesem Jahr über 451 Millionen Euro in die Krankenhäuser in Baden-Württemberg investieren.

Mit einem Volumen von 248 Millionen Euro hat das Kabinett am Dienstag (10.

März) das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 bewilligt. Der

Landeskrankenhausausschuss hatte bereits in der Vorwoche getagt und sich für

die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ausgesprochen. Gefördert werden

insgesamt 19 Baumaßnahmen und zwei Planungsraten.

Insgesamt 511 Millionen Euro für die Krankenhäuser im Land

Insgesamt wird das Land alleine in diesem Jahr über 451 Millionen Euro in die

Krankenhäuser in Baden-Württemberg investieren. Hierzu gehören auch Projekte

aus früheren Jahreskrankenhausbauprogrammen. Hinzu kommen noch zusätzliche

Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro, die das Land als Kofinanzierung des neu

aufgelegten Krankenhausstrukturfonds des Bundes zur Verfügung stellt.

„Wie wichtig eine gut funktionierende stationäre Versorgung ist, wissen wir

gerade in der derzeitigen sehr angespannten Situation rund um die Ausbreitung

des neuartigen Coronavirus Covid-19 sehr zu schätzen. Damit die Krankenhäuser

diese Funktionalität weiter aufrechterhalten können, sind Investitionen

fortlaufend notwendig. Wir unterstützen die Krankenhäuser im Land nach

Kräften“, so Gesundheitsminister Manne Lucha in Stuttgart.

Jahreskrankenhausbauprogramm 2020

Mit einem Volumen von 248 Millionen Euro und insgesamt 19 neuen Baumaßnahmen

und zwei Planungsraten erstreckt sich das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020

über das gesamte Land Baden-Württemberg. Davon profitieren die Standorte in

Albstadt, Böblingen-Sindelfingen, Calw, Crailsheim, Freiburg, Heidenheim,

Heilbronn, Karlsbad-Langensteinbach, Karlsruhe, Ludwigsburg, Maulbronn,

Nürtingen, Pforzheim, Bad Rappenau, Schwetzingen, Singen und Stuttgart. Als

Alternativvorhaben werden Projekte in Göppingen, Mannheim und Winnenden

gelistet.

Im Haushaltsplan 2020/2021 stehen insgesamt über eine Milliarde Euro für

Krankenhausinvestitionen in Baden-Württemberg bereit. Ergänzt um die Mittel aus

dem Gesundheitsfonds werden die Krankenhäuser im Land in den Jahren 2020 und

2021 mit rund 1,146 Milliarden Euro massiv unterstützt.

Weitere Informationen

Übersicht Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 (PDF)

Quelle: Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 11.03.2020