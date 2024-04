Kabinett beschließt Staatsvertrag über ein klinisch-epidemiologisches Krebsregister für Brandenburg und Berlin (Land Brandenburg).

Brandenburg und Berlin wollen ihr gemeinsames klinisches Krebsregister ausbauen und ihm zum 1. Januar 2023 auch die Aufgabe der Epidemiologie von Krebserkrankungen übertragen. Die Epidemiologie beschäftigt sich mit der Verbreitung, aber auch mit den Ursachen und Bedingungen von Erkrankungen in der

Bevölkerung. Für das geplante gemeinsame klinisch-epidemiologische

Krebsregister ist ein neuer Staatsvertrag notwendig, den das Brandenburger

Kabinett heute beschlossen hat. Der Berliner Senat hat dem heute parallel

ebenfalls zugestimmt.



Mit dem Kabinettsbeschluss kann Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher den

Staatsvertrag für Brandenburg unterzeichnen. Danach bedarf er noch der

Ratifizierung durch beide Länderparlamente. Damit schaffen Brandenburg und

Berlin die rechtlichen Voraussetzungen für ein länderübergreifendes

klinisch-epidemiologisches Krebsregister in Form einer gemeinnützigen GmbH.

Alleinige Gesellschafterin ist und bleibt die Landesärztekammer Brandenburg.



Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer: „Berlin und Brandenburg arbeiten seit

vielen Jahren im Gesundheitsbereich eng und erfolgreich zusammen. Ein Beispiel

dafür ist unser gemeinsames klinisches Krebsregister, das wir nun ausbauen.

Ziel ist, die Qualität der medizinischen Versorgung von Krebspatientinnen und

-patienten weiter zu verbessern. Dank großer Fortschritte bei Früherkennung,

Diagnostik, Therapie und Nachsorge haben sich die Überlebenschancen und die

Lebensqualität krebskranker Menschen in Deutschland in den vergangenen

Jahrzehnten erheblich verbessert. Diesen medizinischen Erfolg haben wir auch

den Krebsregistern zu verdanken. Damit stehen den Ärztinnen und Ärzten

umfangreiche Daten zur Verfügung, die ihnen helfen, die Qualität der

Krebsbehandlung gezielt zu verbessern. Noch immer ist Krebs die zweithäufigste

Todesursache in Deutschland."



Hintergrund: Mit dem Bundesgesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten

vom 18. August 2021 wird die Zusammenführung der klinischen und

epidemiologischen Krebsregister der Länder geregelt. Ziel ist, die

Krebsregisterdaten länderübergreifend insbesondere für überregionale

Forschungsprojekte besser nutzbar zu machen - um Krankheitsprozesse besser

verstehen zu können, die Versorgung von Tumorpatientinnen und Tumorpatienten zu

verbessern und die Forschung in der Onkologie signifikant zu stärken.



Seit dem 1. Juli 2016 führen die Länder Berlin und Brandenburg ein gemeinsames

klinisches Krebsregister (kurz: KKRBB, Internet: https://kkrbb.de). Trägerin

ist die „Klinische Krebsregister für Brandenburg und Berlin gGmbH", die als

Tochtergesellschaft der Landesärztekammer Brandenburg gegründet wurde. Das

KKRBB soll ab 2023 für Berlin und Brandenburg auch die epidemiologische

Registrierung von Krebserkrankungen wahrnehmen.



Die klinischen Krebsregister dienen vorrangig der Qualitätssicherung in der

Versorgung krebskranker Menschen. Hier werden Daten von der Diagnose über

einzelne Behandlungsschritte und die Nachsorge bis hin zu Rückfällen, Überleben

und Tod erfasst. Ob medizinische Leitlinien beachtet werden oder ob

Unterschiede in der Qualität der Behandlung bestehen - mit den Ergebnissen aus

der klinischen Krebsregistrierung können solche Fragen überprüft werden. Eine

zeitnahe Rückmeldung der Ergebnisse und deren Diskussion mit den behandelnden

Ärztinnen und Ärzten ist ein zentrales Element der klinischen Register.



Bei epidemiologischen Krebsregistern geht es um die bevölkerungsbezogene

Analyse. Hier werden Erkenntnisse über Auftreten und Häufigkeit von

Krebserkrankungen, ihre Verteilung nach Alter, Geschlecht und Wohnort der

Patientinnen und Patienten sowie über deren Überlebenszeit gewonnen. Die

Epidemiologinnen und Epidemiologen beschreiben zeitliche Trends und analysieren

regionale und internationale Unterschiede bei den einzelnen Krebsarten. Die

Daten bevölkerungsbezogener Krebsregister werden für die

Krebsursachenforschung, für die Beurteilung von Programmen zur

Krebsfrüherkennung oder zur Versorgungsforschung nutzbar. Auch bestimmte

Qualitätsparameter von Screening-Programmen lassen sich bestimmen,

beispielsweise der Anteil von Tumoren, die zwischen zwei

Screening-Untersuchungen diagnostiziert wurden.

Quelle: Land Brandenburg, 16.08.2022