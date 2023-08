Katholische Krankenhäuser fordern zügige Reformschritte (KKVD).

Heute debattiert der Bundestag über die Pläne der neuen Bundesregierung in der Gesundheitspolitik. Die katholischen Krankenhäuser fordern, dass die im Koalitionsvertrag angekündigten Reformschritte zügig angegangen werden. Dazu gehören bessere Rahmenbedingungen für das Personal sowie eine Reform der Krankenhausfinanzierung. Zudem setzt sich

der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) für faire und gleiche Bedingungen für alle Trägerformen ein.

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche kam der am 30. November 2021 neu gewählte

Vorstand des kkvd zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dort wurde

Ansgar Veer (58) zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes bestimmt.

Morell: Steuerfreibetrag für alle statt Corona-Prämie für wenige

Ingo Morell, Vorsitzender des kkvd: „Die neue Bundesregierung will die

Rahmenbedingungen für Gesundheitsberufe und Pflegekräfte verbessern. Das ist

überfällig und muss schnell im Arbeitsalltag spürbar werden. Die Ankündigung

von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, diesmal nur ausgewählten Pflegekräften

eine Corona-Prämie zu zahlen, führt in den Belegschaften jedoch zu Verwunderung

und Frustration. Die Herausforderungen der Pandemie meistern alle

Mitarbeitenden in den Kliniken gemeinsam. Alle sind wichtig und werden

gebraucht, vom ärztlichen Dienst über die Pflegekräfte bis zum

Reinigungspersonal. Daher wäre es richtig, statt einer Corona-Prämie für wenige

in den Jahren 2021 und 2022 einen Corona-Steuerfreibetrag für alle

Klinikbeschäftigten einzuführen. Sie bekommen so mehr Netto vom Brutto und

damit eine sehr verdiente Anerkennung für ihre kräftezehrende Arbeit.“

Gesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, die Corona-Prämie vor allem an

Pflegekräfte zu zahlen, die von der Pandemie besonders belastet wurden. Die

Bundesregierung will dafür eine Milliarde Euro bereitstellen.

Fallpauschalensystem um Erstattung von Vorhaltekosten ergänzen

Ingo Morell weiter: „Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass eine

Regierungskommission Empfehlungen zur Reform der Krankenhausplanung und

-finanzierung vorlegt. Sie muss ihre Arbeit unter Einbeziehung der

Krankenhäuser jetzt zügig aufnehmen. Die Reform der Klinikfinanzierung ist

dabei die drängendste Aufgabe. Das leistungsbezogene Fallpauschalensystem muss

um die Erstattungen von Vorhaltekosten für Personal und Infrastruktur ergänzt

werden, wo dies für eine bedarfsgerechte Versorgung notwendig ist. Das gilt

insbesondere für ländliche Gebieten mit niedrigen Bevölkerungszahlen.

Angesichts des Praxissterbens ist es zudem notwendig, die Kliniken mehr in die

ambulante Versorgung einzubinden. So können Versorgungslücken geschlossen

werden.“

Ansgar Veer zum stellvertretenden kkvd-Vorsitzenden gewählt

Auf seiner konstituierenden Sitzung am Dienstag und Mittwoch dieser Woche hat

der neue Vorstand ebenfalls über den Koalitionsvertrag gesprochen. Der kkvd

wird sich weiter für die Trägervielfalt sowie faire und gleiche Bedingungen für

alle Trägerformen einsetzen. Zudem hat der Vorstand Ansgar Veer (58) aus Lingen

zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der bisherige stellvertretende

Vorsitzende Ingo Morell (63) war bereits am 30. November 2021 von der

Mitgliederversammlung zum neuen kkvd Vorsitzenden bestimmt worden.

Ansgar Veer ist seit 2012 Hauptgeschäftsführer der St. Bonifatius

Hospitalgesellschaft im niedersächsischen Lingen. Der Träger ist ein Verbund

von vier Krankenhäusern und verschiedenen Altenpflegeeinrichtungen. Bereits

seit 1995 leitet er das Bonifatius Hospital in Lingen. Veer ist zudem Mitglied

diverser Gremien der Niedersächsischen und der Deutschen

Krankenhausgesellschaft.

Quelle: KKVD, 13.01.2022