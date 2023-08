Katholische Krankenhäuser legen Positionen zur Bundestagswahl vor (KKVD, PDF, 162 kB).

Der Vorstand des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd) hat auf seiner heutigen Sitzung ein Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 beschlossen. Unter dem Motto Menschlich. Innovativ. Freigemeinnützig. wirbt der Verband dafür, die Trägervielfalt und frei-gemeinnützige Akteure zu stärken.

Die katholischen Krankenhäuser setzen sich außerdem für eine dezentral strukturierte Kliniklandschaft in Deutsch-land ein. Ingo Morell, stellvertretender Vorsitzender des kkvd: „Gesundheit ist ein

besonderes Gut und das Gemeinwohl muss bei der Gesundheitsversorgung

Berücksichtigung finden. Die freigemeinnützigen Krankenhäuser erbringen

vielerorts den Beweis, dass nachhaltiges Wirtschaften und

Patientenorientierung miteinander vereinbar sind. Gleichzeitig werden hier

patientenzentrierte Versorgungskonzepte entwickelt, die heute bereits über die

Klinikmauern hinausreichen. Die freigemeinnützige Trägerschaft ist innovativ

und sie ist ein Zukunftskonzept.“

Nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 wird der Reformdruck im

Gesundheitswesen weiter steigen. Ein Grund dafür sind die hohen finanziellen

Belastungen der öffentlichen Kassen durch die Pandemie.

„Reformen sind nötig und nicht jeder Klinikstandort wird in den kommenden

Jahren noch gebraucht. Doch ein radikaler Kahlschlag in der

Krankenhauslandschaft hätte fatale Folgen. Die anhaltende Corona-Pandemie

zeigt, wie wichtig Ausweich- und Reservekapazitäten in der stationären

Versorgung sind. Zudem gilt gerade für ältere, multimorbide Menschen in

ländlichen Regionen, dass lange Wege hohe Hürden sind. Aber auch jungen

Familien ist eine gute Gesundheitsversorgung in der Nähe wichtig. Daher sollte

für alle ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung innerhalb

einer Fahrzeit von maximal 30 Minuten wohnortnah erreichbar bleiben. Das

sichert die Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse überall im

Land“, so Morell.

Der kkvd weist in seinen Positionen zudem darauf hin, dass Spezialisierung zur

Steigerung der Behandlungsqualität auch in einem Netzwerk mehrerer

Krankenhäuser möglich ist. Dafür sollten sich Kliniken intelligent vernetzen

und darauf konzentrieren, was jedes Haus besonders gut kann.

Morell weiter: „Um die Gesundheitsversorgung der Menschen zukünftig zu sichern,

sind Verbünde und regionale Netzwerke die besten Instrumente. Viele katholische

Krankenhausträger praktizieren dies bereits und agieren in regionalen

Verbundstrukturen mit mehreren Klinikstandorten. So werden Doppelkapazitäten

reduziert. Und die Reform der Krankenhauslandschaft kommt dann ohne teure

Investitionen für neue Zentraleinheiten aus.“

Nach Berechnungen des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung wären für

eine Zentralisierung der Klinikstruktur vergleichbar zu Dänemark

Neuinvestitionen von geschätzt 80 Milliarden Euro erforderlich.

„Die Reform der Krankenhausfinanzierung ist eine weitere wichtige Baustelle.

Gerade Kliniken in ländlichen Regionen geraten aufgrund geringerer Fallzahlen

immer mehr in finanzielle Schieflagen, auch wenn sie für die Versorgung vor

Ort bedarfsnotwendig sind. Daher muss das Fallpauschalen-System um

Vorhalteerstattungen für Personal und Infrastruktur ergänzt werden, die

unabhängig von Leistungsmengen finanziert werden“, so Ingo Morell.

Außerdem fordert der kkvd, dass Pflegefachkräfte künftig eigenverantwortlich

heilkundliche Tätigkeiten ausüben dürfen. Auch muss die Akademisierung des

Pflegeberufs gestärkt werden. Neue Personalmindestvorgaben in der Psychiatrie

und Psychosomatik sollten moderne Versorgungsformen und den dafür

erforderlichen Mix an Qualifikationen berücksichtigen.

„Die Pflege ist ein systemrelevanter Beruf, für den dringend bessere

Arbeitsbedingungen und Zukunftsperspektiven nötig sind. Nur dann gelingt es,

mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. Wichtig ist eine

Personalbemessung, die wissenschaftlich fundiert ist und sich am Bedarf der

Patientinnen und Patienten orientiert. Wichtig ist auch, dass die Pflegekräfte

von übermäßiger Bürokratie entlastet werden, die vor allem aus kleinteiligen

Nachweispflichten resultiert. Nicht nur in der Pflege, sondern auch in der

Psychiatrie und Psychosomatik ist die ausufernde Bürokratie ein großes Problem.

Dadurch geht viel Zeit für die Patientinnen und Patienten verloren.

Verantwortlich dafür sind beispielsweise die Dokumentationspflichten für die

Personalmindestvorgaben. Es ist unerlässlich, dass diese Mindestvorgaben, ihre

Nachweispflichten und Sanktionen zeitnah überarbeitet werden“, erklärt Morell

abschließend.

Das kkvd Positionspapier zum Download (PDF)

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) vertritt

bundesweit 283 Krankenhäuser (*) sowie 54 Einrichtungen der medizinischen

Rehabilitation. Die katholischen Krankenhäuser in Deutschland haben 207.000

Mitarbeitende. Jährlich werden hier 3,5 Millio-nen Patientinnen und Patienten

stationär versorgt. Mit Umsatzerlösen von 17 Milliarden Euro pro Jahr sind die

katholischen Krankenhäuser zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

__________________________________________________

(*) Für eine bessere Vergleichbarkeit hat der kkvd im Jahr 2021 seine Zählweise

von Krankenhäusern an diejenige des Bundesamtes für Statistik (Destatis)

angeglichen. Dadurch kommt es, dass die aktuelle Zahl mit 283 Kran-kenhäusern

im Vergleich zu bisherigen Angaben (262 im Jahr 2020) leicht angestiegen ist.

Quelle: KKVD, 06.05.2021