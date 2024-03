Keine Almosen, sondern langfristig wirtschaftliche Sicherheit nötig

Ausgleichszahlungen: Referentenentwurf bietet keine Planungssicherheit bei der Finanzierung (VKD).

Die jetzt vom Bundesgesundheitsministerium den Krankenhäusern präsentierte Rechtsverordnung für weitere Ausgleichszahlungen stellt weniger als ein Almosen dar. Unter einem Rettungsschirm stellen wir uns kein so löchriges Gebilde vor erklärt VKD-Präsident Dr. Josef Düllings.

„Wir haben derzeit mit der schwierigsten Situation seit Beginn der Pandemie zu kämpfen. Wir hatten noch nie so viele mit COVID infizierte Patienten. Gleichzeitig fehlen etwa 20

Prozent der Mitarbeiter in der Pflege, weil sie selbst erkrankt oder in

Quarantäne sind. Dadurch musste vielfach das Versorgungsangebot schon reduziert

werden. Die Folge sind sehr hohe Erlösverluste, die nicht einfach kompensiert

werden können.“

Eine Überlastung des Gesundheitswesens, wie sie Bundesgesundheitsminister

Lauterbach für den Herbst drohend voraussagt, sieht der VKD vielfach vor Ort

schon eingetreten. In manchen Regionen fragen sich unsere Mitglieder, ob wir in

Kürze die Versorgungssicherheit überhaupt noch gewährleisten können.

Angesichts der aktuell hohen Belastung der Kliniken wurden die

Ausgleichszahlungen, die zum 20. März auslaufen sollten, gerade einmal um einen

Monat und das auch erst auf den letzten Drücker verlängert. Die

Versorgungszuschläge gibt es nur bis Ende Juni. Wie sollen die Krankenhäuser

das wirtschaftlich überstehen? Selbst wenn die Pandemie in diesem Jahr enden

sollte – was der Bundesgesundheitsminister ja selbst ausschließt – würde das

die Krankenhausstrukturen weiter empfindlich ausdünnen. Wir werden definitiv

nicht in diesem und auch nicht im kommenden Jahr einfach so zum Regelbetrieb

zurückkehren können. So steht es übrigens auch im Referentenentwurf. Das ist

richtig, passt aber in keiner Weise zu den dann folgenden traurigen

Festlegungen des Ministeriums.

Dr. Düllings: „Bei dieser Rechtsverordnung darf es nicht bleiben. Es muss eine

weitere, dann aber wirklich der Realität Rechnung tragende Anschlussregelung

geben, die nicht von Monat zu Monat als eine Art Gnade verlängert wird. Die

Politik verspricht einen Rettungsschirm. Die Kliniken erbringen die geforderten

Leistungen. Aber bei der Finanzierung lässt man sie im Regen stehen. Wir können

uns nicht vorstellen, dass sehenden Auges eine ja noch immer mit viel Einsatz

und Aufopferung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern aufrecht erhaltene

flächendeckende Krankenhausversorgung für die Menschen aufs Spiel gesetzt wird.

Wir brauchen wirtschaftliche Sicherheit und Planbarkeit über dieses Jahr

hinaus. Sie muss zudem auch die erheblichen Kostensteigerungen berücksichtigen,

die von den Krankenhäusern ebenfalls zu stemmen sind.“

Der VKD stimmt hier mit der Forderung der Deutschen Krankenhausgesellschaft

überein, dass der Bundesgesundheitsminister dafür eine Arbeitsgruppe unter

Einbeziehung von Praktikern einberuft, die grundsätzlich

Rettungsschirminstrumente festlegt, um langfristig die wirtschaftliche

Stabilität der Krankenhäuser zu sichern.

Quelle: VKD, 25.03.2022