KGRP beklagt geringe Investitionsförderung bei steigenden Steuereinnahmen

Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz: Keine Entlastung bei der Investitionsförderung in Sicht (Pressenachricht).

Im Land Rheinland-Pfalz sprudeln dank des weltweit führenden und innovativen Biotechnologieunternehmens BioNTech die Steuermehreinnahmen. Steuermehreinnahmen kommen aber wieder einmal nicht der medizinischen Infrastruktur in den Krankenhäusern zugute. In den derzeitigen Haushaltsberatungen des Landtags

wird über eine marginale Anhebung des derzeit vollkommen unzureichenden Investitionsvolumens um 8 Mio. Euro beraten, was bei weitem nicht mal die Inflationsrate abdeckt. Ganz zu schweigen

von den Baupreissteigerungen im hohen zweistelligen Bereich. Die Krankenhäuser

waren und sind in der Pandemie und auch in der aktuellen Kriegs-Krisensituation das

Rückgrat der medizinischen Versorgung. Trotz der Betonung der Politik, wie wichtig

die Krankenhäuser in der Bewältigung der Pandemie waren, werden sie in der

Investitionsförderung vernachlässigt.

Auskömmliche Investitionsmittel sind keine freiwilligen Gaben nach Gutdünken,

sondern eine politische und rechtliche Verpflichtung des Landes, um innovative und

zukunftsfähige Strukturen im Krankenhausbereich zu erhalten bzw. aufzubauen.

Gesundheitsversorgung ist eine öffentliche Aufgabe, für die das Land und die

Kommunen die gesetzliche Verantwortung tragen.

Für zukunftsfähige Versorgungsstrukturen in den Krankenhäusern ist eine Anhebung

der Investitionsförderung auf ein Niveau von 8 Prozent der Gesamterlöse der

Krankenhäuser erforderlich (sogenannte Krankenhausinvestitionsquote).

Diese erforderliche, angemessene Krankenhausinvestitionsquote wurde durch

verschiedene wissenschaftliche Expertisen bestätigt. Aktuell liegt die Investitionsquote

in Rheinland-Pfalz lediglich bei 2,7 Prozent.

Die KGRP fordert daher den Landtag auf, die investiven Fördermittel mindestens zu

verdoppeln. Sachgerecht sind damit 300 Mio. Euro pro Jahr für Modernisierung und

Neubauten in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz. Zum kurzfristigen Abbau des

bereits bestehenden massiven Investitionsstaus im Bereich Krankenhausbau muss

darüber hinaus zusätzlich einen Sonderfonds in Höhe von 1 Mrd. Euro eingerichtet

werden.

„In den nächsten Jahren sind gewaltige Umstrukturierungsprozesse in den

Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz zu erwarten“, so der Vorsitzende der KGRP, Dr.

Hartmut Münzel. Trends in der Behandlung zur ambulanten Leistungserbringung,

massiv steigende Preise bei Energie und Material, Personalmangel insbesondere im

ländlichen Bereich sowie der Anspruch auch weiterhin eine qualitative hochwertige

und flächendeckende medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten, stellen die

Krankenhäuser vor Herausforderungen, die so noch nie dagewesen sind.

Die KGRP sieht das Land in der Verpflichtung, die Krankenhäuser in diesem

Wandlungsprozess mit einer auskömmlichen Investitionsfinanzierung zu unterstützen.

Der jetzige Entwurf zum Landeshaushalt 2022 bleibt damit hinter den Erwartungen

weit zurück.



Hintergrundinformationen zur Krankenhausfinanzierung

Die Krankenhäuser werden „dual“ finanziert. Das bedeutet, dass die Länder

gesetzlich verpflichtet sind, auskömmliche Investitionsmittel für

Krankenhaus-Neubauten bzw. -infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Die Betriebskosten werden von den Krankenkassen im Wesentlichen über

Fallpauschalen (sog. DRG – Diagnosis Related Groups) getragen.

Aufgrund der bundesweit sehr niedrig bemessenen Investitionsmittel von Seiten der

Länder müssen die Krankenhäuser notwendige finanzielle Mittel für die

Modernisierung ihrer Infrastruktur aus den Betriebskosten erwirtschaften. D.h., sie

müssen Gewinne erzielen, um erforderliche Investitionen zu tragen. Dies erhöht den

Druck auf das Personal und führt zu einer finanziellen Schieflage vieler

Krankenhausträger.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000 ambulante

Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit

rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Nähere Informationen zu den Aufgaben der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz unter

www.kgrp.de.

ViSdP: Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Quelle: Pressenachricht, 04.04.2022