KGSH formuliert Erwartungen an die nächste Landesregierung

KGSH: Kommende Landesregierung muss Krankenhäuser nachhaltig absichern (KGSH).

Eine der zentralen Herausforderungen für die nächste Landesregierung ist die nachhaltige Absicherung der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein. Zu diesem Ergebnis führten Beratungen des Vorstands der KGSH am Anfang der Woche, in denen die Erwartungen der Krankenhäuser, ihrer Mitarbeitenden und der

Patientinnen und Patienten an eine neue Regierung formuliert werden sollten. Die Kliniken in Schleswig-Holstein stehen vor erheblichen Herausforderungen,

die nur mit Hilfe des Landes bewältigt werden können. „Um die Krankenhäuser

leistungsfähig zu erhalten, müssen die Mittel für die Investitionsfinanzierung

deutlich erhöht werden“, erläutert der Geschäftsführer der KGSH, Patrick

Reimund. So sind bereits jetzt Baumaßnahmen mit einer Kostensumme von

mindestens 800 Millionen Euro absehbar, für die bis 2030 bisher keine

Haushaltsmittel vorgesehen sind. Nach Reimunds Einschätzung wird sich dieser

Betrag alleine durch zu erwartende oder bereits eingetretene Preissteigerungen

weiter erhöhen. „Hier muss deutlich nachgesteuert werden“, fordert Reimund.



Der gewünschte und notwendige Strukturwandel in der Krankenhausversorgung

erfordert gleichermaßen massive Investitionen, die die Krankenhäuser selbst

nicht aufbringen können. Aktuell werden die Krankenhäuser zudem durch die

Preisentwicklung im Energiebereich belastet. Krankenhäuser sind hier

Großverbraucher, das bedeutet aber auch, dass Investitionen für mehr

Klimafreundlichkeit in den Kliniken besonders effektiv sind. Patrick Reimund:

„Wir fordern deshalb, in der beginnenden Legislaturperiode ein entsprechendes

Sonderinvestitionsprogramm für klimafreundliche Krankenhäuser aufzulegen. Das

ist passgenau zum Bekenntnis der Parteien, in Schleswig-Holstein schneller

Klimaneutralität zu erreichen.“

Quelle: KGSH, 19.05.2022