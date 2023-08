KHZG: Problem fehlender Investitionen bleibt ungelöst (AOK Bundesverband).

Da die Länder seit vielen Jahren ihrer Pflicht zur angemessenen Investitionsfinanzierung nicht im erforderlichen Umfang nachkommen, besteht in den Krankenhäusern ein erheblicher Nachholbedarf bei Investitionen in Digitalisierung und moderne Technik. Im Zuge eines Gesetzes für ein

Zukunftsprogramm Krankenhäuser" (Krankenhauszukunftsgesetz – KHZG) plant die

Bundesregierung deshalb die Auflage eines Krankenhauszukunftsfonds. Das

Vorhaben ist Teil „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“, das CDU/CSU und SPD Anfang

Juni im Koalitionsausschuss als Reaktion auf die Corona-Krise beschlossen

haben. Danach wird für die Jahre 2020 bis 2020 beim Bundesamt für Soziale

Sicherung (BAS) ein Sonderfonds aufgelegt, den Bund und Länder mit zusammen

rund 4,3 Milliarden Euro füllen. Allein der Bund will drei Milliarden

zusteuern. Das generelle Problem der mangelnden Investitionsförderung durch die

Bundesländer bleibe darüberhinaus jedoch ungelöst, kritisiert der

AOK-Bundesverband in seiner Stellungnahme.

Investitionsförderung durch die Bundesländer bleibe darüberhinaus jedoch

ungelöst, kritisiert der AOK-Bundesverband in seiner Stellungnahme zum

Gesetzentwurf.

Grundsätzlich begrüßt die AOK zwar die Einrichtung eines

Krankenhauszukunftsfonds und die Finanzierung notwendiger Investitionen aus

staatlichen Mitteln, fordert aber vorher "über eine effiziente

Krankenhausstruktur nachzudenken". "Erst wenn klar ist, welche Krankenhäuser in

der Zukunft bedarfsnotwendig sind, ist eine digitale Ertüchtigung der

verbleibenden Krankenhäuser sinnvoll", heißt es in der Stellungnahme.

"Krankenhäuser, die besser in ein MVZ, ein regionales Gesundheitszentrum oder

in andere Versorgungsformen umgewandelt werden sollten, bedürfen keiner

IT-Förderung für Krankenhäuser."

Da sich im Gegensatz zum bestehenden Krankenhausstrukturfonds der

Krankenhauszukunftsfonds allein aus Steuergeldern des Bundes speisen soll,

sieht der Gesetzgeber zudem nicht die Notwendigkeit, die Krankenkassen in die

Bewilligung der Förderprojekte einzubinden. Der AOK-Bundesverband hält das für

einen Fehler und schlägt vor, dass die Krankenkassen "mit ihren spezifischen

regionalen Kenntnissen der einzelnen Krankenhausstrukturen und -träger die

Informationen der Länder im Antragsverfahren vervollständigen und somit eine

effiziente Mittelallokation unterstützen". Daher sei es sinnvoll, den

Krankenkassen ein Anhörungsrecht einzuräumen.

