kkvd für Bereichsausnahme bei Klinikfusionen (Pressemitteilung).

Die Ausschüsse für Wirtschaft und Gesundheit des Bundesrates beraten in dieser Woche erstmals über das GWB-Digitalisierungsgesetz. Im Entwurf der Bundesregierung sind auch Regelungen für zukünftige Krankenhausfusionen enthalten. Von der Fusionskontrolle ausgenommen sein sollen künftig solche

Zusammenschlüsse von Kliniken, die durch den Strukturfonds gefördert werden.

Mit dem Entwurf soll die 10. Novelle des Gesetzes gegen

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) auf den Weg gebracht werden.

Aus Sicht des kkvd greift diese Ausnahmeregelung zu kurz. In einer

Stellungnahme für die Ausschüsse des Bundesrates fordert der kkvd eine

Bereichsausnahme für den Krankenhaussektor, wie sie bereits von

Monopolkommission in ihrem im Juli veröffentlichten Hauptgutachten Wettbewerb

2020 vorgeschlagen wurde. Danach müssen die von der Fusion ausgehenden

Qualitätsvorteile und positiven Auswirkungen auf Versorgungssicherungsziele

stärker berücksichtigt werden. Dies soll insbesondere dann der Fall sein, wenn

das Land die in der Krankenhausstrukturfonds vorgesehenen Bestätigungen zur

wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit abgegeben hat.

Quelle: Pressemitteilung, 21.10.2020