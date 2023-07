KKVD-Stellungnahme: Notfallreform eignet sich nicht für Schnellschüsse (Katholischer Krankenhausverband Deutschlands).

Am 17. Februar 2020 findet im Bundesministerium für Gesundheit eine Anhörung von Verbänden zur Reform der Notfallversorgung statt. Dazu erklärt Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: Die Reform der Notfallversorgung eignet sich nicht für Schnellschüsse. Daher sollten in einem ersten Schritt

die Gemeinsamen Notfall-Leitstellen (GNL) eingeführt und deren Wirkung auf die Patientenwege ausgewertet werden. Studien

zeigen, dass die einheitliche Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes

und eine digital gestützte Ersteinschätzung zu einer deutlichen Entlastung der

Kliniknotaufnahmen führen können. Erst mit dem Wissen, wie die GNL in der

Praxis wirken, kann in einem zweiten Schritt beraten werden, ob neue Strukturen

an Klinikstandorten überhaupt nötig sind.

Schon heute gibt es mehr als 700 Portalpraxen oder ähnliche Kooperationsmodelle

zwischen niedergelassenen Ärzten und Kliniken. Sie bewähren sich in der Praxis

und sind an den Versorgungsbedarf in der jeweiligen Region angepasst. Diese von

unten gewachsenen Strukturen sollten nicht leichtfertig durch im Berliner

Politiklabor entwickelte Integrierte Notfallzentren (INZ) verdrängt werden.

Die im Referentenentwurf vorgeschlagene Ausgestaltung von Integrierten

Notfallzentren wirft viele Probleme auf. Sie verfolgt keinen

sektorenübergreifenden Ansatz, sondern schafft neue Schnittstellen und

Organisationsübergänge. Nicht praxistauglich ist zudem, dass die fachliche

Leitung der INZ alleine bei der Kassenärztlichen Vereinigung liegen soll,

während die Kliniken aber wirtschaftlich in der Pflicht und rechtlich in der

Haftung bleiben.“

Gemeinsam mit dem Deutschen Caritasverband (DCV) sowie der Caritas

Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) hat der Katholische Krankenhausverband

Deutschlands (kkvd) eine Stellungnahme zum Referentenentwurf vorgelegt. Sie ist

hier abrufbar als Download im PDF-Format

Quelle: KKVD, 10.02.2020