Klagewelle: Runder Tisch Gespräche zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen in konstruktiver Atmosphäre verlaufen (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz).

Ernst Merz, der frühere langjährige Präsident des Landessozialgerichtes Rheinland-Pfalz, zeigte sich nach dem von ihm moderierten Treffen des Runden Tisches zuversichtlich: Das

Gespräch am gestrigen Nachmittag mit den

Vertreterinnen und Vertretern der Krankenhäuser und Krankenkassen ist in einer

konstruktiven Atmosphäre verlaufen. Den Vertragspartnern ist sehr daran

gelegen, die Gespräche fortzusetzen und zeitnah eine für beide Seiten

tragfähige Lösung zu finden“, betonte Merz.

In der vergangenen Woche haben die Vertreter auf Bundesebene eine Empfehlung

ausgesprochen und den Vertragspartnern auf Landes- und Ortsebene

(Krankenhäusern und Krankenkassen) ein Handlungs- und Prüfschema empfohlen.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hatte die Einigung auf

Bundesebene begrüßt und betont, diese sei „prinzipiell geeignet, Rechtsfrieden

herzustellen, Planungssicherheit zu schaffen und die Versorgungssicherheit im

Bereich der Schlaganfallversorgung und auch der Geriatrie flächendeckend

sicherzustellen“.

„Heute ist deutlich geworden, dass es bei den Handelnden in Rheinland-Pfalz die

Bereitschaft gibt, auf Basis der Bundesempfehlungen eine für alle Beteiligten

akzeptable Lösung zu erarbeiten und umzusetzen. Mit dem heutigen Gespräch sind

wir auf diesem Weg einen großen Schritt weitergekommen. Der Runde Tisch soll am

15. Januar 2019 fortgesetzt werden. Die Beteiligten haben Einvernehmen erklärt,

bis dahin Detailfragen zu klären“, sagte Merz. Sein Ziel sei es auch, das

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unser Gesundheitssystem zu stärken und

zugleich eine Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit zu erreichen.

Die Vertreter der Krankenhäuser bewerten den Start der Mediation als positiven

Schritt, die von der Bundesebene formulierte Empfehlung in Rheinland-Pfalz

umzusetzen. „Wir erwarten, dass im Ergebnis die Mehrzahl der Klagen auch in

Rheinland-Pfalz zurückgezogen werden und damit die bewährten

Versorgungsstrukturen in der Geriatrie und Schlaganfallversorgung

flächendeckend gesichert werden“, sagte Dr. Gerald Gaß, Präsident der Deutschen

Krankenhausgesellschaft.

„Wir begrüßen ausdrücklich die Aufnahme der Mediationsgespräche in

Rheinland-Pfalz, in der wir heute sehr viele konsensfähige Aspekte finden

konnten. Neben hoher Dialogbereitschaft sehen wir auch, dass erste praktische

Schritte für eine zukünftige gemeinsame Gestaltung der Versorgung gesetzt sind“

so Christina Sabic, Geschäftsbereichsleiterin Stationäre Versorgung der AOK

Rheinland-Pfalz/Saarland. „Neben der Sicherung der flächendeckenden Versorgung

für unsere Versicherten geht es uns genauso um die Aufrechterhaltung einer

hohen Qualität und leitlinienentsprechenden Versorgung in der Neurologie und

Geriatrie“ sagte Bettina Hamann-Becker vom BKK-Landdesverband-Mitte.

Hintergrund: Die Urteile des Bundessozialgerichts zur Schlaganfallversorgung

und geriatrischen frührehabilitativen Komplexbehandlung, die Mindestmerkmale

für die Leistungsabrechnung neu definieren, stellt Rheinland-Pfalz wie andere

Flächenländer auch vor die Frage, wie eine qualitativ hochwertige und

flächendeckende Versorgung gesichert werden kann. Eine kurzfristig mit

Änderungsanträgen zum Pflegepersonalstärkungsgesetz initiierte und vom

Bundestag beschlossene Verkürzung der Verjährungsfrist sieht eine kurze

Stichtagsregelung für Rückforderungsansprüche der Krankenkassen vor. In der

Praxis hat dies zur Folge, dass in allen Bundesländern, so auch in

Rheinland-Pfalz, eine Vielzahl von Klagen durch die Krankenkassen eingereicht

wurden, da diese befürchtet haben, dass potentielle Rückforderungsansprüche

verjähren. Die Verjährung wird durch eine Klageerhebung gehemmt.

Quelle: Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit

und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, 11.12.2018