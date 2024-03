Klinik-Schließungen sind keine kluge Antwort auf die Pandemie

AOK-Vorschläge konzentrieren sich zu stark auf die einfache Botschaft der Krankenhausschließungen (Pressemitteilung).

Die Vorstellungen des AOK-Bundesverbands zur zukünftigen Krankenhaus-Versorgungslandschaft in Deutschland weisen richtige Ansätze auf. Erneut konzentrieren sie sich aber zu stark auf die einfache Botschaft der Krankenhausschließungen. Richtig ist die Analyse der AOK, dass wir einen klug geplanten und

gesteuerten Umbau der Versorgungsstrukturen brauchen und dass damit der bisher kalte Strukturwandel beendet werden muss. „Dieser Strukturwandel sollte jedoch nicht das primäre Ziel haben, Krankenhausstandorte

ersatzlos aufzugeben, sondern das Leistungsgeschehen orientiert am

Versorgungsbedarf der Menschen in den Regionen neu zu ordnen. Krankenhäuser

brauchen entsprechende Rahmenbedingungen, um einen Teil ihrer bisher

vollstationären Leistungen ambulant am Krankenhaus erbringen zu können“,

erklärt Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG).

In der Pandemie haben sich vor allem regionale Krankenhaus-Netzwerke

unterschiedlicher Versorgungsstufen bewährt. Anders als es der

AOK-Bundesverband suggeriert, waren eben nicht nur Universitätskliniken und

Maximalversorger an der Corona-Versorgung beteiligt. Natürlich haben

Unikliniken und andere Maximalversorger verstärkt komplizierte Fälle behandelt.

Das war ihnen aber nur möglich, weil andere Krankenhäuser in den regionalen

Netzwerken die Regelversorgung übernommen, Infektionsstationen für leichte

COVID-Fälle eingerichtet und so die großen Kliniken entlastet haben. Statt

pauschaler Schließungen bedarf es eines Zusammenspiels der wohnortnahen

Grundversorgung, Zentrenbildung und Spezialisierung.

Auch die Fallzahlrückgänge in den vergangenen zwei Jahren belegen nicht, dass

die bisherigen Leistungen nicht benötigt werden oder nun komplett ambulant

erfolgen könnten. Vielmehr zeigen gerade die Zahlen bei Herzinfarkt und

Schlaganfall, dass viele leichtere Fälle überhaupt nicht behandelt wurden, weil

Patienten aus Angst vor Infektion oder Überlastung das Krankenhaus gemieden

haben. Auch bei Darmkrebspatienten müssen wir gravierende Spätfolgen

befürchten, da in hoher Zahl Früherkennungs-Behandlungen nicht mehr

stattfanden.

„Absolut richtig liegt der AOK-Bundesverband, wenn er fordert, die ambulanten

Potenziale der Krankenhäuser besser zu nutzen. Es kann aber nicht darum gehen,

bislang stationär erbrachte Leistungen eins zu eins in ambulante Strukturen zu

überführen. Vielmehr müssen wir die Kompetenzen der Kliniken nutzen, um die

ambulante klinische Versorgung aufzubauen und zu etablieren. Das muss adäquat

finanziert werden“, erklärt DKG-Vorstand Gaß.

Wenn die AOK allerdings betont, die Krankenhäuser hätten so viel Gelder wie nie

zuvor aus der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten, suggeriert sie damit,

die Kliniken hätten ebenfalls Gewinne wie nie zuvor erwirtschaftet. Das ist

falsch, denn das gesamte ambulante Leistungsgeschehen der Krankenhäuser ist

eingebrochen, Nebenbetriebe mussten weiter finanziert werden, ohne dass sie

Einnahmen verbuchen konnten, und gleichzeitig stiegen die Kosten im Krankenhaus

immens. Neben den gestiegenen Sach- und Energiekosten waren die

Personalausfälle durch Quarantäne und Isolation problematisch. Die Kliniken

konnten sie nur durch Leiharbeit kompensieren. Das hatte natürlich immense

finanzielle Folgen. „Gerade vor dem Hintergrund, dass am 18. April die

Ausgleichszahlungen auslaufen, ist die Liquiditätssicherung für die

Krankenhäuser dringend erforderlich. Der Pflegeentgeltwert zur Finanzierung der

Pflegepersonalkosten muss deshalb deutlich auf mehr als 250 Euro erhöht werden,

nicht, damit Krankenhäuser Gewinne erwirtschaften könnten, sondern um

Gehaltszahlungen der Pflegekräfte für das Jahr 2022 sicherzustellen. Wir sind

mit einem Betrag von rund 8 Milliarden Euro in die Vorleistung gegangen, der

dringend ausgeglichen werden muss“, so Gaß.

Quelle: Pressemitteilung, 05.04.2022