Klinikbehandlung: Behandlungsqualität vor Wohnortnähe

Rund 13 Millionen Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind im Mai dazu aufgerufen, die neuen Abgeordneten des Landtags zu wählen. Um ein Stimmungsbild zur Gesundheitspolitik und -versorgung zu erhalten, hat die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) im Januar 2022 eine repräsentative

Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Einige Fragen drehten sich dabei auch um die stationäre Versorgung in Nordrhein-Westfalen (NRW).

Krankenhausplanung muss an Behandlungsqualität ausgerichtet sein

Die Standpunkte der Befragten sind dabei eindeutig: Für eine anstehende

Operation würden 92 Prozent eine für den Eingriff spezialisierte Klinik

aufsuchen, auch wenn diese weiter entfernt ist. Nur acht Prozent würden das

weniger spezialisierte Krankenhaus in Wohnortnähe wählen. "Diesen Trend

beobachten wir seit Jahren. Es ist wichtig, dass diese Entwicklung auch in der

Krankenhausplanung berücksichtigt wird", sagt Barbara Steffens, Leiterin der

TK-Landesvertretung in NRW. "Wir brauchen eine gute wohnortnahe

Grundversorgung. Bei schwierigeren Eingriffen sollte aber die

Behandlungsqualität den Ausschlag geben und nicht die Entfernung zur Klinik.

Das ist der Anspruch, den wir an einen guten Krankenhausplan haben."

Prioritäten bei der Klinikwahl

Die Umfrage zeigte auch, wonach die Patientinnen und Patienten eine Klinik

auswählen. Für 96 Prozent ist wichtig, wie häufig in einer Klinik

Komplikationen bei dem anstehenden Eingriff aufgetreten sind. 91 Prozent

vertrauen auf die Empfehlung ihres Arztes. Auch die Zahl der durchgeführten

Operationen (82 Prozent), die Serviceleistungen für Patientinnen und Patienten

(63 Prozent) und die Empfehlung durch Freunde und Familie (59 Prozent) werden

häufig genannt.

Hinweis für die Redaktion

Für die Trendbefragung hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Januar 2022

in Nordrhein-Westfalen 1.000 Erwachsene repräsentativ befragt. Die Ergebnisse

geben ein Stimmungsbild dazu, wie wichtig das Thema Gesundheitspolitik für die

Wahlentscheidung zum neuen NRW-Landtag ist, und wie zufrieden die Menschen mit

dem Gesundheitswesen in ihrem Heimatbundesland sind.

Quelle: Techniker, 14.04.2022