Kliniken fordern umfassende Neuausrichtung der Krankenhauspolitik (DKG).

Der 44. Deutsche Krankenhaustag vom 15. bis 17. November 2021 wird ganz im Zeichen des politischen Umbruchs stehen. Unter dem Titel Kurswechsel in der Krankenhauspolitik?! können sich alle Interessierten ab dem 15. November

per Livestream unter www.deutscher-krankenhaustag.de über die neuesten Trends aus dem Krankenhausbereich informieren. Der Kongress wird parallel zur weltweit

größten Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf stattfinden.

Der diesjährige Kongresspräsident Dr. Gerald Gaß, zugleich Vorstandsvorsitzender

der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), unterstrich die Leistungsfähigkeit

der Kliniken während der vergangenen 20 Monate in der Corona-Pandemie.

Gleichzeitig seien aber fortlaufend die Grenzen und Mängel des Systems deutlich

geworden. „Neben kurzfristigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Krankenhäuser,

in der vierten Corona-Welle, benötigen wir daher einen nachhaltigen

Reformprozess für eine leistungsfähige Kliniklandschaft“, erklärte Gaß auf der

Eröffnungspressekonferenz des 44. Deutschen Krankenhaustages. „Wir sehen

aktuell, dass erneut Engpässe durch die zusätzlichen COVID-Patienten auftreten,

die das Personal der Krankenhäuser sehr stark belasten. Deshalb brauchen die

Kliniken wieder maximalen Handlungsspielraum, um nach medizinischen Kriterien

das Regelsystem wieder gezielt an die konkrete Belastung vor Ort anzupassen.

Solange die Krankenhäuser nicht sicher sein können, dass ihr wirtschaftliches

Überleben auch bei sinkenden Fallzahlen im Regelsystem gesichert ist, müssen

sie die schwierige Balance zwischen COVID-Versorgung und planbaren Leistungen

aushalten. Wir brauchen deshalb einen wirksamen Rettungsschirm für alle

Krankenhäuser auch über das Jahresende hinaus“, erklärte Gaß.

Mit Blick auf die neue Regierung forderte der DKG-Vorstandsvorsitzende eine

„Bund-Länder-Zukunftskommission Krankenhaus“, um ein abgestimmtes Handeln

zwischen Bundesregierung und Ländern für eine zukünftige Krankenhausstruktur

auf den Weg zu bringen. „Die Menschen erwarten Antworten: Wieviel Krankenhaus

will die Politik in Zukunft noch, wieviel Zentralisierung, wieviel Wohnortnähe?

Das sind schwierige Fragen, denen sich die Politik aber stellen muss“, so Gaß.

Dr. Sabine Berninger, Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft christlicher

Schwesternverbände und Pflegeorganisationen in Deutschland (ADS) sowie des

Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK), machte deutlich, dass die

neue Bundesregierung notwendige Reformen nicht auf die lange Bank schieben

dürfe.„Wir benötigen ein Personalbemessungsinstrument, das am Bedarf unserer

Patientinnen und Patienten ausgerichtet ist – jetzt sofort und nicht erst in

fünf oder zehn Jahren.Nur so schaffen wir es, eine Perspektive aufzuzeigen.

Eine Perspektive, dass die Pflegefachpersonen wieder so pflegen können, wie es

fachlich gut und notwendig ist. Und vielleicht können wir so auch wieder einige

der Berufsaussteiger zurückgewinnen. Mit der PPR 2.0 liegt als sofortige Lösung

ein fundierter Vorschlag auf dem Tisch, der einsetzbar ist“, sagte Berninger,

Mitglied des DBfK-Bundesvorstandes. Darüber hinaus seien Investitionen in den

Pflegeberuf – in Ausbildung wie Arbeitspraxis – notwendig. Zudem sollten die

Aufgabenzuordnungen zwischen den Gesundheitsberufen neu überdacht und am

Fachwissen der Beteiligten sowie der Patientenversorgung ausgerichtet sein.

„Pflegende haben mehr Kompetenzen als sie heute einsetzen dürfen. Sie sind

bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen“, so Berninger.

Dr. Michael A. Weber, Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte

Deutschlands (VLK), forderte eineausreichende Finanzierung der Betriebs- und

Investitionskosten. „Der Rettungsschirm für die Krankenhäuser muss reaktiviert

werden“, so Weber. So wie jeder Patient eine individuelle Behandlung benötige,

bräuchten die Kliniken eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur. Dies erfordere

die Entwicklung sinnvoller Alternativen, um die flächendeckende medizinische

Versorgung zu garantieren. Weber forderte zudem eine effiziente und

datensichere Digitalisierungsstrategie, die den Ansprüchen des Klinikalltags

gerecht werde.Darüber hinaus seien fürein gutes Gesundheitssystem gute

Arbeitsbedingungen unabdingbar. „Wir brauchen ausreichende Investitionen und

intelligente Lösungen in der Personalplanung – gegen die Unterbesetzung in

Kliniken. Deutschland braucht die besten Ärztinnen und Ärzte. Deswegen setzen

wir uns gegen einen überstürzten Abbau ärztlicher Stellen ein“, sagte Weber.

Der VLK-Präsident forderte eine zielgenaue und differenzierte Strukturreform,

um die hohen Qualitätsstandards deutschlandweit zu halten. „Im Mittelpunkt

müssen dabei die Patienten stehen.“

Dr. Josef Düllings, Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren

Deutschlands (VKD), hob die Bedeutung einer ambulant-stationär integrierten

Versorgung hervor. Diese sei nur von den Krankenhäusern zu leisten. „Der

Gesetzgeber sollte daher die ambulante Behandlung am Krankenhaus in die

Selbstverwaltungskompetenz der Klinken überführen und eine auskömmliche

Finanzierung dafür garantieren. In den Fachgebieten, in denen die

kassenärztliche Versorgung die Sicherstellung nicht mehr zeitnah leisten kann,

müssen die Kliniken für diese Leistungen per Gesetz zugelassen werden“,

forderte der VKD-Präsident.Gleichzeitig sollten Bund und Länder als

Letztverantwortliche der gesundheitlichen Daseinsvorsorge ein Zukunftskonzept

„Deutsches Krankenhaus“ vorlegen und die seit langem die offene Frage der

Investitionsfinanzierung endlich beantworten. Zudem müsse nach dem

Krankenhauszukunftsgesetz die Digitalisierung der Kliniken durch Förderung von

über zwei Milliarden Euro pro Jahr in den nächsten fünf Jahren fortgesetzt

werden. „Vergütungsabschläge und unrealistische Fristsetzungen müssen

aufgehoben werden“, forderte Düllings.

Der Deutsche Krankenhaustag widmet sich auch in diesem Jahr der gesamten

Bandbreite der Gesundheits- und Krankenhauspolitik. In zahlreichen Foren und

Veranstaltungen werden Themen wie Qualität, Finanzierung, Pflege oder

Patientenorientierung praxisnah noch bis zum 17. November diskutiert. In der

Auftaktveranstaltung ab 12 Uhr geht es insbesondere um die Erwartungen an die

künftige Bundesregierung und die Herausforderungen der Krankenhäuser in den

kommenden Jahren. Auch die Auswirkungen und Konsequenzen der COVID-19-Pandemie

auf Kliniken, Medizin, Pflege, Gesundheitsversorgung und Gesundheitswirtschaft

werden eine wesentliche Rolle spielen. Die Spitzen der Gesellschaft Deutscher

Krankenhaustag (GDK) werden aktuelle Entwicklungen beleuchten und zusammen mit

Dr. Heiner Garg, Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und

Senioren des Landes Schleswig-Holstein, diskutieren. Die Verleihung des

VLK-Zukunftspreises 2021 an Prof. Dr. Boris Augurzky, Leiter des

Kompetenzbereichs Gesundheit am Rheinisch-Westfälischen Institut für

Wirtschaftsforschung (RWI), beschließt die Auftaktveranstaltung. Im Anschluss

steht die Weiterentwicklung des Fallpauschalensystems im Fokus. Die

Veranstaltung „Das G-DRG-System 2022“ der DKG bietet ab 14:30 Uhr ein Forum für

Information und Diskussion rund um die Klinikvergütung.

Quelle: DKG, 15.11.2021