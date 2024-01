Kliniken im Regierungsbezirk Freiburg: Regierungspräsidium Freiburg gibt 47 Mio. Euro Bundesmittel zum Ausgleich der Leistungen in der Corona-Krise und zur Einrichtung von Beatmungsplätze frei (Pressemitteilung).

Die Kliniken und Krankenhäuser im Regierungsbezirk Freiburg erhalten Bundesmittel zum Ausgleich ihrer Leistungen in der Corona-Krise sowie zur Einrichtung zusätzlicher Beatmungsplätze. In einem ersten Schritt hat das Regierungspräsidium Freiburg (RP) Bewilligungsbescheide in Höhe von fast 47 Millionen Euro für zunächst 37 Kliniken und Krankenhäuser ausgestellt. Wie das

RP mitteilt, werden die von den Häusern beantragten Mittel nach dem COVID

19-Krankenhausentlastungsgesetz des Bundes ausgezahlt.

Zunächst erhalten die Kliniken und Krankenhäuser Ausgleichszahlungen in Höhe

von insgesamt rund 31,2 Millionen Euro für den Zeitraum vom 16. März bis zum 5.

April. Zudem wurden 15,75 Millionen Euro für die Einrichtung von 315

zusätzlichen Beatmungsplätzen bewilligt. Die Ausgleichszahlungen, die in

Zukunft wöchentlich ausbezahlt werden sollen, sind bis zum 30. September

befristet.

„Wir sind froh, dass wir den Kliniken und Krankenhäusern mit den

Ausgleichsmitteln des Bundes schnell und unbürokratisch unter die Arme greifen

können. Damit honorieren wir ihr außergewöhnliches Engagement für die

Allgemeinheit“, erklärte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer: „Diese Häuser

haben in den vergangen Wochen hervorragende Arbeit geleistet und dazu

beigetragen, dass die Herausforderungen der Corona-Epidemie in unserer Region

bislang gut gemeistert werden konnten.“ Die Gelder seien ein Ausgleich dafür,

dass die Kliniken Kapazitäten für Corona-Fälle freigehalten und dadurch

Einnahmeausfälle hatten: „Gut funktionierende Klinken sind auch für die weitere

Bewältigung der Situation unerlässlich.“

Die Ausgleichszahlungen ergänzen die bereits Anfang April erfolgte vorzeitige

Auszahlung von Fördermitteln an die im Krankenhausplan des Landes verzeichneten

Kliniken. Im Regierungsbezirk Freiburg wurden auf diesem Weg in diesem Jahr

insgesamt 20,3 Millionen Euro ausbezahlt.

Quelle: Pressemitteilung, 30.04.2020