Kliniken Informationen zu Pflegepersonaluntergrenzen

Kliniken liefern erste Informationen zu Pflegepersonaluntergrenzen (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Bei der Umsetzung der ersten Schritte für die Pflegepersonaluntergrenzen haben

ausnahmslos alle Krankenhäuser fristgerecht ihre Anmeldungen vollzogen und

damit die Basis für die zukünftige Erfassung der Pflegepersonaluntergrenzen

gelegt. "Damit zeigen die Kliniken, dass sie konstruktiv an diesem für sie

schwierigen gesetzlichen Vorhaben mitarbeiten. Es ist natürlich Ziel aller

Kliniken, eine möglichst gute personelle Ausstattung zu erreichen und zu

sichern. Aber der Arbeitsmarkt ist schwierig, und wir haben heute schon rund

15.000 Stellen, für die wir kein Personal finden können. Die politisch gewollte

kurzfristige Einführung von Untergrenzen ist aus Sicht der Krankenhäuser

problematisch, aber selbstverständlich stellen sich die Krankenhäuser dieser

Aufgabe, denn in der Zielsetzung, mehr Pflegekräfte für die Patienten im

Krankenhaus zu haben, sind wir uns einig. Die Untergrenzen können aber dazu

führen, dass Versorgungskapazitäten abgemeldet werden und Versorgungsengpässe

entstehen. Die Auswirkungen werden wir sehr genau beobachten müssen", so Dr.

Gerald Gaß, Präsident der DKG.

Seit dem 1. Januar 2019 müssen in pflegesensitiven Bereichen

Pflegepersonaluntergrenzen eingehalten werden. Die Erfassung der betroffenen

Krankenhäuser wurde nun termingerecht abgeschlossen. Für rund vier Millionen

Patienten in über 800 Kliniken muss der Personaleinsatz erfasst und als

Monatsdurchschnittswert an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus

(InEK) gemeldet werden. Das bedeutet für die Kliniken einen hohen zusätzlichen

bürokratischen Mehraufwand.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 23.01.2019