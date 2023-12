Klinikverbund Hessen mahnt die Einhaltung der abgegebenen Versprechen an und fordert weiterhin finanzielle und politische Unterstützung (Pressemitteilung).

Klinikverbund Hessen mahnt die Einhaltung der abgegebenen Versprechen an und fordert weiterhin finanzielle und politische Unterstützung. Seit fast einem Jahr ist die Bekämpfung Pandemie und die Behandlung der an COVID erkrankten Patientinnen und Patienten die zentrale Aufgabe der öffentlichen und kommunalen

Krankenhäuser des Klinikverbunds Hessen. „In Hessen haben Landesregierung und Krankenhausgesellschaft

gemeinsam ein gut funktionierendes Konzept der gestuften Versorgung aufgebaut, bei dem

sowohl die qualifizierte Behandlung der Patientinnen und Patienten mit COVID, als auch

die aller anderen behandlungsbedürftigen Menschen gewährleistet ist“, betont Clemens

Maurer, Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen e. V. Dies bedeute jedoch eine

ununterbrochene hohe Beanspruchung des an der Patientenversorgung beteiligten Personals.

Damit verbunden sei eine erhebliche physische und psychische Belastung, zu der die

eigene Gefährdung durch die

Infektion noch hinzukomme. Die Politik und insbesondere das

Bundesgesundheitsministerium könne nicht so tun, als behandelten die

Krankenhäuser mit COVID-Patienten nur etwas weniger Fälle und hätten dadurch

etwas geringere Einnahmen als sonst. Vielmehr seien alle Krankenhäuser von

Personalausfällen einerseits und Mehraufwand durch Hygiene- und

Vorsichtsmaßnahmen andererseits belastet und an der Aufrechterhaltung der

Gesundheitsversorgung beteiligt.

„Natürlich muss man differenzieren, aber die finanzielle Unterstützung der

Krankenhäuser über die Ausgleichspauschale an Kriterien wie die Notfallstufe

des Krankenhauses, die regionale Inzidenz und Belegung der Intensivstationen zu

knüpfen ist nicht sachgerecht und lässt einen Großteil der Häuser im Regen

stehen“, meint Achim Neyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des

Klinikverbunds Hessen. Zwar habe die hessische Landesregierung den gesetzlichen

Spielraum soweit als möglich genutzt, damit möglichst viele Krankenhäuser einen

Anspruch auf die Ausgleichspauschale erhielten.

Es gebe jedoch eine Reihe von

Häusern, die trotz der pandemiebedingten Belastungen aus dem Rettungsschirm

herausfielen.

Dies betreffe unter anderem die Kliniken der psychiatrischen und

psychosomatischen Versorgung. „Wir behandeln Patientinnen und Patienten, die

teilweise aufgrund ihrer Erkrankung besondere Schwierigkeiten bei der

Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen haben“, erläutert Reinhard

Belling, Vorstandsmitglied im Klinikverbund Hessen und als Geschäftsführer der

Vitos-GmbH für einen Großteil der psychiatrischen Fachkliniken in Hessen

verantwortlich. Die Auswertung der Unternehmensdaten des letzten Jahres zeige

in diesem Bereich eindeutig, dass auch im Sommer bei niedrigen Infektionszahlen

nicht annähernd eine volle Belegung möglich gewesen sei.

Gleichzeitig sei die

Symptombelastung und Fallschwere der behandelten Patienten angestiegen.

„Insgesamt haben wir auch in den rein psychiatrischen Kliniken einen deutlich

höheren Aufwand sowie steigende Kosten bei gleichzeitigen Erlösrückgängen und

da diese Kliniken keinen Anspruch auf eine Ausgleichspauschale haben stehen wir

jetzt vor erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten“, so Belling weiter.

Der Klinikverbund Hessen mahnt die Einhaltung der gegenüber den Krankenhäusern

abgegebenen Versprechen an. „Bundesgesundheitsminister Spahn persönlich hat zu

Beginn der Pandemie gegenüber den Krankenhäusern das Versprechen abgegeben,

dass kein Krankenhaus aufgrund der Pandemie in ein Defizit rutschen werde;

inzwischen berechnen einige Geschäftsführer bereits, wie viel Zeit ihnen unter

den jetzigen Bedingungen noch bis zum Gang zum Insolvenzgericht bleibt“, sagt

Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen. Die

Krankenhäuser seien in ihrer Gesamtheit in das Konzept der abgestuften

Versorgung in Hessen eingebunden und dafür notwendig. Zudem sei der

Krankenhausbereich abgesehen von seiner Aufgabe der Gesundheitsversorgung eine

Branche, deren wirtschaftliche Bedeutung nicht hinter anderen großen Branchen

wie Luftfahrt- oder Autoindustrie zurückstehe. Aus dieser Sichtweise sei der

Krankenhausbereich gleichermaßen auch aus Steuermitteln unterstützungswürdig.

„Herr Spahn, halten Sie ihr Versprechen und geben Sie allen Krankenhäusern auch

im Jahr 2021 eine stabile und planbare finanzielle Sicherheit“, bekräftigt

Schaffert den Appell des Klinikverbunds Hessen.

Quelle: Pressemitteilung, 14.02.2021