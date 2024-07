Kostenexplosion belastet auch die hessischen Krankenhäuser (Hessische Krankenhausgesellschaft).

Die Hessische Krankenhausgesellschaft (HKG) warnt vor einer weiteren Zuspitzung der wirtschaftlichen Lage hessischer Krankenhäuser. Erforderlichkeit eines kurzfristigen Inflationskosten- und Energieausgleichs Laut den Erhebungen des Hessischen Statistischen Landesamtes lag die Inflationsrate im Mai 2022

– gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat – in Hessen bei 8,4 Prozent. Im April 2022 hatte die Inflationsrate bei 7,9 Prozent und im März 2022 bei 8,0 Prozent gelegen. Diese

Preisentwicklungen sind im Wesentlichen durch einen massiven Anstieg der Preise für Energieprodukte

bedingt. Im Vorjahresvergleich stiegen die Preise für Energie im Mai 2022 laut dem Hessischen

Statistischen Landesamt durchschnittlich um 42,2 Prozent. Die Nahrungsmittelpreise nahmen im Mai

2022 um 2,0 Prozent gegenüber April 2022 zu. Die Preise für Waren insgesamt nahmen im Mai 2022

gegenüber April 2022 um 1,5 Prozent und gegenüber Mai 2021 um 14,3 Prozent zu. Das Niveau der Preise

für Dienstleistungen (ohne Wohnungsmieten) lag im Mai 2022 um 0,5 Prozent über dem Niveau des

Vormonats und um 3,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Auch die hessischen Krankenhäuser sind von dieser teilweise immensen Preis- und Kostenentwicklung

betroffen. Der Geschäftsbereichsleiter für Krankenhausfinanzierung der HKG, Dr. Hans-Christian

Vatteroth, erläutert: „Andere Wirtschaftsunternehmen geben Preisentwicklungen an die Endverbraucher

weiter. Krankenhäuser können dies aber nicht! Eine entsprechende Berücksichtigung derartiger

Kostenanstiege kann nach der regulären Finanzierungssystematik grundsätzlich immer erst retrospektiv

erfolgen. Entsprechende Korrekturen kommen für die hessischen Krankenhäuser also viel zu spät! Jede

Bürgerin und jeder Bürger in Deutschland kann ab heute das „9-Euro-Ticket“ nutzen. Eine Hilfestellung für

die Krankenhäuser ist bundesweit jedoch noch nicht in Sicht. Hier ist sofortiges Handeln erforderlich!“

Die Kostenexplosion und die fehlende Refinanzierung stellen die hessischen Krankenhäuser, die durch die

Auswirkungen der Pandemie ohnehin schon massiv belastet sind, vor eine weitere finanzielle und

teilweise existentielle Herausforderung. Angesichts der angespannten Lage ist ein unbürokratisches

Handeln der politisch Verantwortlichen zwingend. „Der Handlungsspielraum der hessischen

Krankenhäuser, die unverschuldet in schwierige finanzielle Fahrwasser geraten sind, wird zusehends

enger. Krankenhäuser sind auf schnelle politische Unterstützung angewiesen, um ihren Auftrag zur

bedarfsgerechten, patientenorientierten und hochqualifizierten Gesundheitsversorgung nachzukommen.

Es muss ein kurzfristiger, gegebenenfalls zeitlich befristeter Inflations- und Energiekostenausgleich auf

den Weg gebracht werden“, fordert der Geschäftsführende Direktor der HKG, Prof. Dr. Steffen

Gramminger.

Anpassung der Ganzjahreserlösausgleiche für die Jahre 2021 und 2022

Auch nach zwei Jahren Pandemie sind die hessischen Krankenhäuser bei weitem noch nicht in den

Regelbetrieb zurückgekehrt. Die Pandemie prägt weiterhin das Geschehen in den Krankenhäusern des

Landes. „Von einer Normalisierung sind wir gegenwärtig noch deutlich entfernt, die Krankenhäuser

kämpfen mit beständig steigenden Personalanforderungen trotz Personalengpässen und

Fachkräftemangel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit zwei Jahren an der

Belastungsgrenze und darüber hinaus,“ bekräftigt Prof. Dr. Steffen Gramminger.

Während die Kosten für Personal und Infrastruktur steigen, führen Fallzahlrückgänge und die

coronabedingten Einschränkungen bei Wahlleistungsangeboten unmittelbar zu Erlösverlusten, die der

zum Jahresende auslaufende Ganzjahresausgleich nur teilweise ausgleicht. „Vergleichsmaßstab für einen

Normalbetrieb bei den Ganzjahresausgleichen der Jahre 2021 und 2022 ist das Jahr 2019 als letztes Jahr

vor der Pandemie. Die Regelungen der Ausgleiche sehen bezogen auf das Vergleichsjahr einen

Selbstbehalt der Krankenhäuser von 2 Prozent vor. Dieser Selbstbehalt war der Erwartung geschuldet,

dass die Krankenhäuser durch ein Aufholen der aufgeschobenen Behandlungen im jeweils restlichen Jahr

eine Kompensation erzielen können. Diese Erwartung hat sich aber nicht realisiert und wird auch in

absehbarer Zeit nicht erfüllt werden können. In der Konsequenz muss der zweiprozentige Selbstbehalt

der Krankenhäuser aufgehoben werden – und zwar rückwirkend“, so Dr. Hans-Christian Vatteroth.

„Es kann nicht sein, dass auf dem Rücken der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

ein Spardruck ausgetragen wird. Die massiven Kostensteigerungen und die Auswirkungen der Pandemie

führen in einen kalten Strukturwandel in der hessischen wie bundesweiten Krankenhauslandschaft. Die

Pandemie hat aber gerade verdeutlicht, wie wichtig gut funktionierende Krankenhausstrukturen sind. In

Hessen hat die Kooperation zwischen koordinierenden und kooperierenden Krankenhäusern unter

Leitung des hessischen „Planungsstabs stationär“ eindrucksvoll gezeigt, dass eine qualitativ hochwertige,

patientenorientierte Gesundheitsversorgung auch in Krisenzeiten durch die Vielzahl der Krankenhäuser

gewährleistet ist. Hierauf sollten wir aufbauen und einer unkontrollierten Schließung von

Krankenhausstandorten aufgrund wirtschaftlichen Drucks entgegenwirken. Krankenhausstrukturen

nachhaltig zu sichern und deren Finanzierung auskömmlich zu gestalten, ist die Mammutaufgabe, der wir

uns schnellstmöglich widmen müssen“, ergänzt Prof. Dr. Steffen Gramminger.

Quelle: Hessische Krankenhausgesellschaft, 01.06.2022