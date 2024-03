Krankenhäuser begrüßen die Ankündigung zusätzlicher Investitionen (Niedersächsische Krankenhausgesellschaft).

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) bewertet die Ankündigung der Landesregierung, die Krankenhausinvestitionen zumindest mittelfristig erhöhen zu wollen, als positives Signal zur Bewältigung des massiven Investitionsstaus in Höhe von derzeit 2,2 Milliarden

Euro. Aus Sicht der Krankenhäuser in Niedersachsen ist dieser Schritt dringend notwendig. „Wir haben uns deutlich zu einem Strukturwandel im Interesse der Patientinnen

und Patienten sowie der Beschäftigten bekannt. Zahlreiche Projekte hierzu

stehen an. Wir begrüßen daher, dass durch die Berücksichtigung zusätzlicher

finanzieller Mittel seitens des Landes in der mittelfristigen Finanzplanung der

Weg eingeschlagen werden soll, diesen Wandel aktiv voranzutreiben und zu

gestalten“, betont Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG. „Wir hatten

bereits bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022/2023 auf die

Dringlichkeit einer Anhebung der Investitionen hingewiesen.“ ergänzt

NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke. „Wichtig ist nun, schnellstmöglich eine

Verbindlichkeit und Planungssicherheit für die Umsetzung der geplanten Projekte

herzustellen.“

Nach einem Beschluss zur mittelfristigen Finanzplanung (Mipla) durch das

Landeskabinett hatte das Niedersächsische Sozialministerium gestern bekannt

gegeben, dass die Mittel für Krankenhausinvestitionen von derzeit 150 Millionen

Euro auf insgesamt 200 Millionen Euro im Jahr 2024 und auf 230 Millionen Euro

in den Jahren 2025 und 2026 erhöht werden sollen.

Zuvor hatte ein breites Bündnis aus Krankenhäusern, Kommunen, Krankenkassen und

Ärzteschaft wiederholt eine deutliche und dauerhafte Anhebung des jährlichen

Investitionsprogrammes des Landes für die Krankenhäuser sowie ein

Sonderprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro gefordert. Die Enquetekommission

und der Niedersächsische Landtag hatten ebenfalls klargestellt, dass eine

Erhöhung der Investitionsmittel für die Krankenhäuser dringend erforderlich

ist.

Quelle: Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, 02.03.2022