Krankenhäuser blicken mit Sorge auf die steigende Zahl an Neuinfektionen (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gaß, hat sich besorgt über die deutlich steigende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus geäußert. Der neuerliche Anstieg auf jetzt 6000 neue Infektionen pro Tag zeigt die ungebrochene Dynamik bei der Ausbreitung des Virus in Deutschland. Wir

wissen aus der ersten Welle der Pandemie, dass diese steigenden Neuinfektionen

in einem Zeitversatz von etwa 14 Tagen auch in den Krankenhäusern ankommen.

Schon jetzt sehen wir eine Verdopplung der Neuaufnahmen infizierter Patienten

zur Vorwoche. Auch die Zahl der COVID-19 Behandlungen in den Intensivstationen

nimmt deutlich zu. Wir müssen davon ausgehen, dass wir schon im November die

Zahl von rund 2000 Intensivpatienten mit Coronainfektion erreichen werden. Dann

sind wir nicht mehr weit von der Höchstzahl aus dem Frühjahr entfernt.

Bei einer weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen auf mehr als 10.000 pro Tag

wird es für die Gesundheitsämter nicht mehr möglich sein, die Infektionslage

durch Kontaktverfolgung im Griff zu behalten. Dann droht entweder die

unkontrollierte Ausbreitung in der gesamten Bevölkerung oder ein erneuter und

vielleicht noch drastischerer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Lockdown

als im Frühjahr. „Nicht nur mit dem Blick auf die mögliche Überforderung

unserer Krankenhauskapazitäten müssen wir diese Situation dringend vermeiden.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft unterstützt deshalb die gestern

beschlossenen politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus mithilfe von

Kontaktbeschränkungen“, so Gaß.

Die Vorbereitung der Kliniken auf weiter steigende Patientenzahlen läuft

planmäßig. „Die Krankenhäuser haben sich auf die vor uns liegenden Monate

vorbereitet und profitieren dabei von den Erfahrungen aus dem Frühjahr. Durch

den Aufbau von Reservekapazitäten gerade im Intensivbehandlungsbereich verfügen

wir über deutlich mehr Beatmungsbetten, als dies noch im März der Fall war.

Insgesamt sind mehr als 10.000 Beatmungsbetten aufgestockt worden. Ein Problem

bleibt aber die Ausstattung dieser zusätzlichen Kapazitäten mit dem

entsprechenden Fachpersonal. Eine gewisse Entspannung konnte dadurch erreicht

werden, dass Beschäftigte in Kurzqualifikationen für den Einsatz in Teams im

Intensivbereich vorbereitet wurden. Wir werden aber von unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erneut eine große Flexibilität und

Einsatzbereitschaft abverlangen müssen, um in dieser Ausnahmesituation den

Schutz der Bevölkerung zu organisieren“, so Dr. Gerald Gaß.

Es wurden organisatorische Maßnahmen getroffen, um Infektionen in den Kliniken

selbst zu vermeiden. Die Behandlung infizierter Patienten erfolgt strikt

getrennt und auch der Infektionsschutz für die Krankenhausmitarbeiter wurde

optimiert. Die Bevorratung von persönlicher Schutzausrüstung und

Desinfektionsmitteln ist aktuell gut und auch die weiteren Lieferungen sind

derzeit gesichert. „In der ersten Pandemiewelle wurden regionale Netzwerke

zwischen Krankenhäusern etabliert, die sich bei der Behandlung der Patientinnen

und Patienten hervorragend unterstützt haben. „Von dieser Netzwerkstruktur

werden wir auch in einer zweiten Welle profitieren. Die Krankenhäuser werden

auch weiterhin die Verantwortung für die Patientinnen und Patienten im

Regelsystem übernehmen. Anders als im Frühjahr wollen wir keinen plötzlichen

Lockdown in den Kliniken selbst erleben. Wenn wir geplante Behandlungen absagen

müssen, soll dies im engen Austausch mit den niedergelassenen Ärzten und den

Patientinnen und Patienten selbst erfolgen“ erklärt der Präsident der DKG mit

Blick auf die kommenden Wochen.

Bei all dem was auf die Kliniken zukommt brauchen sie auch die Unterstützung

der Politik und der Krankenkassen. Dabei geht es um das Aussetzen

bürokratischer Hemmnisse beim flexiblen Personaleinsatz und MDK-Prüfungen

ebenso, wie um die Fortsetzung und Wiedereinführung des finanziellen

Rettungsschirms, dessen wesentlichen Elemente zum Ende September ausgelaufen

sind. „Wir setzen uns dafür ein, dass die erfolgreiche Arbeit des vom

Bundesgesundheitsminister eingesetzten Corona-Beirats zur Lösung dieser Fragen

spätestens im November erneut zusammentrifft“, so der Präsident der DKG.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 15.10.2020