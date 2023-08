DKG zu steigenden Infektionszahlen und den Auswirkungen auf die Kliniken: Krankenhäuser brauchen Corona-Flexibilität (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Angesichts der steigenden Zahl von krankenhausbehandlungsbedürftigen Coronafällen erklärte Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG): Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung und der Bundesländer mit Konzentration auf die Infektionsprävention muss dringend und schnell um Maßnahmen ergänzt

werden, die die Krankenhäuser in die Lage versetzen, mit maximaler Flexibilität

und Ressourcenverfügbarkeit die Pandemie von der medizinischen Seite her so

abzusichern, dass eine Überlastung der Krankenhäuser und ein erneuter Lockdown

des gesamten wirtschaftlichen Geschehens vermieden werden kann.

In absolutem Widerspruch dazu steht die vorgesehene Erweiterung der

Pflegeuntergrenzenvorgaben auf die großen medizinischen Bereiche der Chirurgie,

der Inneren und der Pädiatrie. Nach den Erhebungen, die die Grundlage für die

Anhaltszahlen sind, müssten 25 % aller Krankenhäuser Pflegepersonal in diesen

Bereichen aufstocken. Damit würden die Möglichkeiten der Krankenhäuser,

Pflegepersonal flexibel bei steigendem Corona-Versorgungsbedarf im Krankenhaus

umzusetzen, massivst eingeschränkt. Statt neue Pflegegrenzen einzuführen,

müssten wie im Frühjahr die Bestehenden wieder ausgesetzt werden. Deshalb der

Appell an Bundesgesundheitsminister Spahn, die für die nächsten Tage geplante

Verschärfungsverordnung nicht in Kraft zu setzen.

Wieder steigende Freihalteerfordernisse und Begrenzungen der

Krankenhausbehandlungen auf notwendige Fälle erfordern zudem schon jetzt die

finanzielle Absicherung der Krankenhäuser für das gesamte nächste Jahr zu

organisieren. Wie für das laufende Jahr, muss auch für das nächste Jahr die

Erlössicherung der Krankenhäuser auf der Grundlage der finanziellen Ausstattung

der letzten Jahre abgesichert werden. Zudem muss die verkürzte Zahlungsfrist

für im Krankenhaus erbrachte Leistungen von fünf Tagen über das Jahr hinaus

fortgeführt werden. Ansonsten verlören die Krankenhäuser in hohem Umfang

Zahlungseingänge.

Auch die MDK-Prüfquote muss auf fünf Prozent begrenzt bleiben. Und dies nicht

nur, um die Kliniken vor teils haarstäubenden Prüfungen zu schützen, sondern

vor allem, um auch MDK-Personal für die dringend notwendige Arbeit in

Gesundheitsämtern freizustellen. Nach wie vor sind rund 1000 Ärzte beim MDK mit

Prüfungen beschäftigt, die in diesen Zeiten wahrlich nicht sein müssen.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 14.10.2020