Krankenhäuser fordern zukunftsfähige Strukturen und angemessene Finanzierung (Krankenhausgesellschaft Niedersachsen).

Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Niedersachsen ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie schlechter als je zuvor. Zugleich stehen die Kliniken im Land vor einer Vielzahl an Herausforderungen, um eine qualitativ hochwertige und flächendeckende stationäre Versorgung auch in Zukunft gewährleisten zu

können. Darauf hat die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) heute im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung in Hannover aufmerksam gemacht.

„Die ohnehin schwierige Situation vieler Krankenhäuser hat sich infolge der

Pandemie dramatisch zugespitzt. Das Vergütungssystem stößt erkennbar an seine

Grenzen und die unzureichende Investitionsfinanzierung auf Landesebene

verschärft die Lage zusätzlich“, sagte Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender

der NKG. „Der gravierende Fachkräftemangel stellt die Kliniken vor große

Herausforderungen, während die Bürokratiebelastung der Beschäftigten ein Ausmaß

erreicht, das kaum noch zu bewältigen ist“, so der Vorsitzende der

Krankenhausgesellschaft weiter.

Aus Sicht der NKG ist es daher dringend geboten, zeitnah und zugleich

nachhaltig die Weichen für zukunftsfähige Krankenhausstrukturen in

Niedersachsen zu stellen. Vor diesem Hintergrund stellte die NKG während der

Mitgliederversammlung ihre Positionen für die kommende Legislaturperiode vor.

„Die Corona-Pandemie hat den hohen Wert einer leistungsfähigen und

flächendeckend verfügbaren Krankenhausstruktur ebenso deutlich werden lassen

wie bestehende Schwachpunkte. Mit unserem Positionspapier wollen wir einen

Beitrag zur Debatte um die künftige Krankenhauslandschaft in Niedersachsen und

die hierfür notwendigen Voraussetzungen leisten“, betonte Dr. Aldag.

In ihrem Positionspapier hebt die NKG hervor, dass zur Gewährleistung der

Versorgungssicherheit in Niedersachsen zwingend die flächendeckende Versorgung

aufrechterhalten werden muss. Angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Lage

vieler Krankenhäuser gerade im ländlichen Raum sei dies keine

Selbstverständlichkeit mehr. Neben der Erhaltung und Stärkung müsse deshalb

auch die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Versorgung in der Fläche die

Grundlage der Krankenhausplanung durch das Land Niedersachsen bilden. Die NKG

unterstreicht, dass die Planung der Krankenhausstrukturen eine originäre

Aufgabe des Landes ist, die nicht delegiert oder etwa durch Bundesvorgaben

ausgehebelt werden darf.

Zudem betont die NKG die Notwendigkeit attraktiver Arbeitsbedingungen für die

Klinikbeschäftigten, um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Vorrangig

müsse es darum gehen, die Beschäftigten zu entlasten und perspektivisch neues

Personal zu gewinnen. Wichtig sei es, Tarifsteigerungen verbindlich und

vollständig zu refinanzieren und die Ausbildung im Gesundheitswesen finanziell

besser auszustatten. Neben einer angemessenen Vergütung kommt es der NKG auf

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld an, auf Vertrauen in die hohe Kompetenz des

Personals und auf einen spürbaren Abbau der derzeit immensen

Bürokratiebelastung. Aufwand und Nutzen von Dokumentationspflichten sind aus

Sicht der NKG kritisch dahingehend zu hinterfragen, ob damit tatsächlich eine

bessere Patientenversorgung erreicht wird. Die Prüfquote von

Krankenhausrechnungen ist auf maximal 5 Prozent pro Quartal zu begrenzen,

fordert die NKG.

„Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, die hohe Kompetenz und das Engagement

der Mitarbeitenden in den Krankenhäusern anzuerkennen und zu stärken.

Demotivierende Bürokratie ohne erkennbaren Nutzen ist hingegen unbedingt zu

vermeiden. Wertschätzung und Vertrauen müssen das Handeln bestimmen. Dass

weniger Kontrolle möglich ist, hat der teilweise Verzicht auf Bürokratie

während der Pandemie bewiesen. Die Versorgungsqualität hat darunter nicht

gelitten“, betonte NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke.

Hinsichtlich der angestrebten Neuordnung der Krankenhausstrukturen in

Niedersachsen bekräftigt die NKG ihre Forderung in Richtung des Landes, die

jährlichen Investitionsmittel deutlich zu erhöhen. Das Land habe zwar

begrüßenswerterweise erste Schritte unternommen, angesichts eines

Investitionsstaus von rund 2,2 Milliarden Euro für bereits geplante

Baumaßnahmen der Krankenhäuser in Niedersachsen reichten diese jedoch nicht

aus. Erforderlich ist eine Anhebung der jährlichen Gesamtinvestitionsmittel

inklusive Pauschalförderung auf 520 Millionen Euro und zusätzlich eine

Berücksichtigung von Baupreissteigerungen. Für die bereits geplanten

Strukturmaßnahmen ist zudem ein landeseigener Strukturfonds in Höhe von 1

Milliarde Euro notwendig.

Ebenso wichtig ist es nach Auffassung der NKG, das Vergütungssystem so

weiterzuentwickeln, dass eine Finanzierung von Vorhaltekosten künftig

gewährleistet ist. Dies sei eine wesentliche Lehre aus der Corona-Pandemie.

Zudem muss das Land Niedersachsen die digitale Infrastruktur von Krankenhäusern

aktiv fördern und die IT- und Cybersicherheit weiter verbessern. Zur

Bewältigung der Zukunftsaufgabe Digitalisierung ist ein

Sonderinvestitionsprogramm des Landes erforderlich. Die mit der Digitalisierung

verbundenen enormen Betriebs- und Investitionskosten werden derzeit weder in

der regulären Investitionskostenförderung noch in den Fallpauschalen

berücksichtigt.

Während der Mitgliederversammlung appellierte Dr. Aldag an die politisch

Verantwortlichen, alles Notwendige dafür zu tun, dass die Krankenhäuser in

Niedersachsen keinen Schaden nehmen. Bleibe es bei den derzeitigen

Rahmenbedingungen, werde die stationäre Versorgung absehbar und substanziell

gefährdet. Gemeinsames Ziel müsse es sein, die Voraussetzungen für eine sichere

stationäre Versorgung in Niedersachsen in Zukunft zu schaffen, so der

NKG-Vorsitzende. Abgeschlossen wurde die Mitgliederversammlung der NKG durch

eine Podiumsdiskussion mit Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens

sowie den gesundheitspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der

Landtagsfraktionen.

Die „Positionen der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft für die 19.

Legislaturperiode des Niedersächsischen Landtags“ sind als Download verfügbar

unter:

www.nkgev.info und www.nkgev.info/Pressemitteilungen.html

Quelle: Krankenhausgesellschaft Niedersachsen, 28.03.2022