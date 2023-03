Ohne Vorschaltgesetz werden viele Krankenhäuser die große Krankenhausreform nicht mehr erleben (Pressenachricht).

Tief besorgt hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) die jüngsten öffentlichen Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis genommen.

„Die Aufforderung des Ministers an die Krankenhäuser im größten Bundesland, den dort laufenden Krankenhausplanungsprozess zu verlassen, gefährdet die Suche nach

einem Kompromiss zwischen Bund und Ländern mitten in den laufenden Gesprächen.

Wir sind einigermaßen sprachlos, und uns fehlt die Fantasie, wie in dieser

Gemengelage in absehbarer Zeit eine einvernehmliche Lösung zwischen Lauterbach

und den Ländern gefunden werden soll“, erklärt der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr.

Gerald Gaß auf dem jährlichen Krankenhausgipfel der DKG in Berlin.

Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Lage der Kliniken dramatisch und spitzt

sich Monat für Monat zu. „Wegen des fehlenden Inflationsausgleichs sind bis

Ende 2022 bereits 6,7 Milliarden Euro an Defiziten aufgelaufen, und aktuell

kommen im Jahr 2023 jeden Monat 740 Millionen Euro dazu. Wenn nichts passiert

stehen wir Ende 2023 bei minus 15,6 Milliarden Euro. Die Krankenhäuser liegen

im Schockraum der Notaufnahme, und viele Kliniken werden die politische

Therapie des Abwartens nicht überleben“, so Gaß. Nur sehr wenige Krankenhäuser

(3 Prozent) bewerten ihre aktuelle wirtschaftliche Situation noch als gut.

Diese Zahlen des neu erhobenen Krankenhaus-Index des Deutschen

Krankenhausinstituts (DKI) im Auftrag der DKG untermauern die Notlage der

Kliniken. Die DKG fordert deshalb ein Vorschaltgesetz zur wirtschaftlichen

Sicherung der Krankenhäuser. Nur so kann verhindert werden, dass Kliniken vor

der großen Krankenhausreform in Insolvenz gehen und dadurch Versorgungslücken

entstehen. „Wenn Bundesminister Lauterbach seine in Aussicht gestellte

Krankenhausreform als Rettung der von Insolvenz bedrohten Häuser darstellt,

ohne aber unverzüglich lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten, dann wird er

am Ende Krankenhäuser retten, die schon längst nicht mehr existieren“,

prognostiziert Gaß. Auf dem Gipfel diskutierten neben Bundesgesundheitsminister

Lauterbach Gesundheitspolitikerinnen und -politiker aus den

Bundestagsfraktionen über aktuelle Themen der Krankenhauspolitik, darunter die

Inflations- und Energiepreiskrise, sowie die von Lauterbach angekündigte

tiefgreifende Krankenhausreform.

„Die Krankenhäuser sind in einer dramatischen Situation wie nie zuvor seit Ende

des Zweiten Weltkriegs. Die starke Inflation hat ihre ohnehin schon angespannte

wirtschaftliche Lage verschärft. Nur wenige Krankenhäuser können aufgrund der

Detailregelungen die von der Bundesregierung versprochenen Energiehilfen in

Anspruch nehmen. Und selbst dann fließt kaum Geld. Gerade einmal 5 Prozent der

Mittel aus dem Härtefallfonds konnten abgerufen werden. Ein Inflationsausgleich

fehlt komplett. Jetzt stehen die Tarifverhandlungen an, und auch hier werden

die Kliniken mit den Kostensteigerungen allein gelassen. Denn die Löhne werden

deutlich stärker steigen als der Landesbasisfallwert und damit die

Einnahmesteigerungen der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser brauchen vor der

großen Klinikreform dringend ein Vorschaltgesetz, das ihre wirtschaftliche Lage

kurzfristig stabilisiert. Bei den Energiehilfen muss der Referenzzeittraum

wieder auf 2021 gelegt werden. Zudem ist es zwingend erforderlich, die

Mittelaufteilung zwischen den Geldern für die mittelbareren

Energiekostensteigerungen, also die allgemeine Sachkosteninflation, und

anderseits die krankenhausindividuellen Mittel der direkten

Energiepreissteigerungen zu ändern. Mehr pauschale Mittel wären notwendig“,

sagt Gaß.

Die DKG ist weiterhin bereit, eine umfassende Krankenhausreform zu

unterstützen, die von Bund und Ländern gemeinsam getragen werden muss. „Wir

werden aber nicht tatenlos zusehen, wie durch fortgesetztes wirtschaftliches

Auszehren der Krankenhäuser über einen kalten Strukturwandel Fakten geschaffen

werden, die am Ende weite Teile der Bevölkerung ratlos zurücklassen und das

Vertrauen in unsere Sozialsysteme massiv beschädigen. Die Politik ist nicht nur

verantwortlich für das, was sie tut, sondern auch für das, was sie nicht tut“,

so der Vorstandsvorsitzende der DKG. Die Transformation, die mit der Reform

beschritten werden soll, muss finanziert werden. Wissenschaftler aus der

Regierungskommission sprechen von 100 Milliarden Euro, die notwendig sein

werden. Die DKG fordert jetzt in einem ersten Schritt ein dreigeteiltes

Investitionsprogramm von 15 Milliarden Euro, jeweils anteilig von Bund, Ländern

und Kostenträgern. Zusätzlich braucht es ein „Sondervermögen Krankenhaus“, um

die Strukturanpassungen in der notwendigen Konvergenzphase von acht bis zehn

Jahren zu finanzieren.

Mit der klimagerechten Modernisierung der Krankenhäuser kommen weitere

herausfordernde Aufgaben auf die Gesundheitspolitik zu. Angesichts eines

ohnehin bestehenden massiven Investitionsstaus in den Kliniken fordert die DKG

einen Klimaschutzfonds und ein groß angelegtes Investitionsprogramm, das die

Krankenhäuser dazu befähigt, ihre oft veraltete Technik auf einen modernen

Stand zu bringen. „Krankenhäuser haben einen extrem hohen Energiebedarf. Über

Jahrzehnte konnten sie aufgrund der ausbleibenden

Investitionskostenfinanzierung nur das Nötigste modernisieren. Das rächt sich

unter den stark gestiegenen Energiepreisen heute auch in finanzieller Hinsicht.

Energetisch moderne Krankenhäuser können einen großen Beitrag zum Klimaschutz

leisten. Aber allen muss bewusst sein, dass dies mit hohen Investitionskosten

verbunden ist“, so Gaß.

Bisher ist allerdings völlig unklar wie dieses große Vorhaben insgesamt

finanziert werden soll. „Während von allen anderen Kabinettsmitgliedern

umfangreiche Anmeldungen für den Bundeshaushalt 2024 zu vernehmen sind, hört

man aus dem Bundesgesundheitsministerium nichts. Herrn Lindner wird es freuen,

die Leidtragenden sind die Beschäftigten im Gesundheitswesen und die

Patientinnen und Patienten“, sagt Gaß.

„Die Betriebskosten müssen durch eine verstärkte Vorhaltefinanzierung gesichert

werden. Die Ideen der Reformkommission gehen in die richtige Richtung. Dies und

vor allem die Frage möglicher Versorgungsstufen und Leistungsgruppen und die

notwendigen Länderöffnungsklauseln müssen in den kommenden Wochen

einvernehmlich geklärt werden. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Im Sinne

der Patientinnen und Patienten müssen die Strukturen gut durchdacht angepasst

werden. Es darf nicht zu Versorgungslücken oder weiteren Verschlechterungen

gerade in ländlichen Regionen kommen. Maßgeblich können hier nicht

wirtschaftliche Prämissen sein, sondern ausschließlich der Bedarf der

Bevölkerung. Ebenfalls im Sinne der Patientinnen und Patienten müssen die

Krankenhäuser die Möglichkeit bekommen, ihre ambulanten Potentiale ausspielen

zu können. In vielen Regionen bricht die niedergelassene Versorgung immer

weiter weg. Hier können Krankenhäuser maßgeblich zur Versorgungssicherung

beitragen“, erklärt DKG-Vorstand Gaß.

Eine große Last für die Beschäftigten der Krankenhäuser ist nach wie vor die

Bürokratie. Rund drei Stunden pro Tag muss eine Pflegekraft allein für

Dokumentationen aufwenden. Ein Großteil davon ist medizinisch und pflegerisch

unnötig. Hier fordert die DKG einen Bürokratiestopp, Reduktion der

Dokumentation auf ein notwendiges und im Sinne der Patientinnen und Patienten

sinnvolles Maß und Rahmenbedingungen, die vermeiden, dass die Bürokratielast

immer weiter wächst.

Quelle: Pressenachricht, 13.03.2023