Krankenhäuser mahnen vor Haushaltsberatungen höhere Investitionen an (NKG e.V.).

Angesichts der anstehenden Beratungen des Landtags zum Doppelhaushalt 2022/2023 appelliert die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) an alle Abgeordneten, eine dringend notwendige Erhöhung der Investitionen für die Kliniken mitzutragen. Zugleich erinnert die NKG an die im Juli 2021 vom Landtag

beschlossene stufenweise Anhebung der Investitionsfinanzierung auf ein Niveau von 8 Prozent der Gesamterlöse der Krankenhäuser. Eine solche Erhöhung der finanziellen

Mittel ist aus Sicht der Krankenhäuser erforderlich, um eine neue gestufte

Versorgungsstruktur in Niedersachsen zu realisieren. Der Landtagsbeschluss muss

sich daher zwingend in den Entscheidungen zum Haushalt widerspiegeln, fordert

die NKG.

„Wir vertrauen fest darauf, dass die Sicherstellung einer flächendeckenden

Versorgung sowie das drängende Problem der unzureichenden

Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser in Niedersachsen bei den

Entscheidungen der Parlamentarier zum Doppelhaushalt berücksichtigt wird“,

betont Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG. „Angesichts der seit dem

Jahr 2003 regulär nicht erhöhten Investitionsmittel und der wirtschaftlich

schwierigen Lage vieler Kliniken, ist es keine Option, dringend notwendige

Entscheidungen um zwei weitere Jahre zu vertagen. Jetzt ist der Moment der

Wahrheit“, so Dr. Aldag weiter.

Die NKG und die kommunalen Spitzenverbände haben Ende November im

Krankenhausplanungsausschuss gemeinsam einen Stufenplan vorgeschlagen, der eine

schrittweise Erhöhung um jährlich 30 Mio. Euro auf insgesamt 250 Mio. Euro bis

2026 gewährleistet. Um Preissteigerungen bei Bauprojekten von Krankenhäusern

auffangen zu können, ist darin zudem eine Dynamisierung des

Finanzierungsvolumens vorgesehen.

Die Krankenhäuser in Niedersachsen beteiligen sich bereits aktiv an der

Gestaltung einer neuen und zukunftsfähigen Versorgungsstruktur. Beleg hierfür

sind landesweit zahlreiche Anträge für Krankenhausbauprojekte.

Grundvoraussetzung für deren Umsetzung ist jedoch eine auskömmliche

Investitionsfinanzierung. Zum kurzfristigen Abbau des bereits bestehenden

massiven Investitionsstaus im Bereich Krankenhausbau fordert die NKG zusätzlich

einen Sonderfonds in Höhe von 1 Mrd. Euro einzurichten.

„Nur wenn die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden, kann der von

allen gewollte Strukturwandel auch wirklich stattfinden. Die Krankenhäuser

haben sich ausdrücklich hierzu bereit erklärt“, sagt NKG-Verbandsdirektor Helge

Engelke.

Die NKG weist zudem darauf hin, dass sowohl die Anhebung der Investitionsmittel

als auch die Einrichtung eines Sonderfonds von der vom Landtag eingesetzten

Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen

Versorgung in Niedersachsen - für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe

medizinische Versorgung“ empfohlen worden sind.

Quelle: NKG e.V., 08.12.2021