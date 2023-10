Krankenhäuser seit Jahren unterfinanziert und ineffizient (Bundesrechnungshof, PDF, 2 MB).

„Ungeachtet der besonderen Herausforderungen in der Corona-Pandemie ist die

Krankenhausversorgung in Deutschland chronisch unterfinanziert. Die Länder

kommen ihrer Verantwortung für die Investitionen in Krankenhäusern immer

weniger nach. Jedes Jahr besteht eine Lücke von 3 bis 4 Mrd. Euro bei einem

jährlichen Bedarf von 7 Mrd. Euro,“ sagte der Präsident des

Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, anlässlich der Veröffentlichung eines

Berichts über die Prüfung der Krankenhausfinanzierung durch die gesetzliche

Krankenversicherung. „Diese Unterfinanzierung hat maßgeblich dazu beigetragen,

dass die Krankenhäuser andere Finanzierungsquellen für Investitionen

heranziehen. Seit Jahren verwenden sie die von den Krankenkassen gezahlten

Fallpauschalen auch für Investitionen und nicht für die Behandlung von

Patienten. Dies entspricht nicht dem System der dualen

Krankenhausfinanzierung.“

Einer der Gründe für diese Situation ist die unzureichende Krankenhaus-Planung

der Länder. Sie gleicht einem Flickenteppich und stellt keine bedarfsgerechte

Versorgungsdichte sicher. Die Länder stimmen ihre Planungen kaum aufeinander

ab. Sie weisen Standorte, Fachabteilungen, Leistungsschwerpunkte und

Gesamtplanbettenzahlen nach unterschiedlichen Kriterien aus. Eine Planung unter

Berücksichtigung der Demografie, Morbidität und des medizinischen Fortschritts

ist nicht vorhanden. Qualitätsaspekte spielen in der Krankenhausplanung der

Länder nur eine untergeordnete Rolle. Außerdem gibt es keine einheitlichen

Maßstäbe, aus denen sich eine Über- oder Unterversorgung herleiten lassen.

Die Folge ist eine Krankenhausstruktur, die nicht nur chronisch

unterfinanziert, sondern seit Jahren in weiten Teilen ineffizient ist: Es

bestehen Doppelstrukturen und es gibt zu wenig Spezialisierung. Krankenhäuser

der Grund- und Regelversorgung nehmen komplexe Eingriffe vor, die

spezialisierten Kliniken vorbehalten sein sollten. Das Potenzial für ambulante

Behandlungen wird nicht ausgeschöpft. Zudem bleiben offene Stellen für

ärztliches und pflegerisches Personal häufig unbesetzt.

Aufgrund der Unterfinanzierung suchen die Krankenhäuser andere Wege,

Investitionen zu finanzieren. So verwenden sie zum Beispiel seit Jahren die

eigentlich für laufende Kosten bestimmten Fallpauschalen der Krankenkassen für

Investitionen. Zudem kommt es zu Mengenausweitungen: EU-weit hat Deutschland

die höchste Bettendichte und überdurchschnittlich lange Krankenhausaufenthalte.

Deutlich über dem EU-Durchschnitt lag auch die Zahl der MRT-Untersuchungen

sowie beim Hüft- und Knieersatz.

Im Ergebnis verfügt Deutschland über eine ineffiziente Krankenhausstruktur: 40

Prozent der Krankenhäuser arbeiten mit Verlust, 13 Prozent sind von Insolvenz

bedroht.

Die Länder sollten gemeinsam mit den Bund eine bedarfsgerechte

Versorgungsstruktur entwickeln. Es muss sichergestellt sein, dass alle

benötigten Krankenhäuser auskömmlich finanziert werden. Sofern sich der Bund an

den Investitionen beteiligt, sollte er auch an den Planungen der Länder

angemessen mitwirken. Gleiches gilt für die Krankenkassen.

Mit Blick auf die Krankenhausstruktur sind der bereits bestehende

Krankenhausstrukturfonds und der geplante Krankenhauszukunftsfonds wenig

ambitioniert. Zu einer strukturellen Verbesserung der Versorgungsstrukturen

werden beide nicht beitragen können. Die Fördersystematik ist rein reaktiv und

nicht wirtschaftlich. Dem Grundsatz „wo der Bund Geld gibt, sollte er auch die

Regeln bestimmen“ wird er so nicht gerecht.

Quelle: Bundesrechnungshof, 11.11.2020