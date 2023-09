DKG zum Krankenhaus Barometer 2018: Investitionsstau gefährdet Krankenhaus-Versorgung (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Krankenhäuser bleibt angespannt. 2017 hat jede dritte Klinik rote Zahlen geschrieben, wie das aktuelle Krankenhaus Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) zeigt. „Die Unterfinanzierung der Krankenhäuser bleibt ein

ungelöstes Problem. Dass ein Drittel der Krankenhäuser in Deutschland rote Zahlen schreibt, ist ein eindeutiges Symptom für unzureichende Rahmenbedingungen und liegt nicht an den Kliniken. Denn das größte Problem bleiben die Investitionskosten, bei denen die

Länder ihrer Verantwortung nicht gerecht werden“, sagt DKG-Präsident Dr. Gerald

Gaß. Laut Krankenhaus Barometer schätzt nur jede vierte Klinik ihre

wirtschaftliche Lage als „eher gut“ ein, jede dritte aber als unbefriedigend.

Bei den Aussichten auf das Jahr 2019 sieht es nicht besser aus: 37 Prozent

befürchten eine Verschlechterung der Lage, nur 18 Prozent erwarten

Verbesserungen.

Mit strukturellen Anpassungen stellen sich die Kliniken den Erfordernissen, sie

zentralisieren Angebote, gehen Kooperationen ein und bilden Spezialisierungen

aus. Die oft genannten Rationalisierungsreserven sind aber mittlerweile

ausgeschöpft. Immerhin geht die Politik bei der Betriebskostenfinanzierung auf

die Situation ein. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz wurden die

Voraussetzungen geschaffen, dass alle Pflegekosten zur Versorgung der Patienten

vollständig refinanziert und zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden

können. Ein richtiger Schritt zur auskömmlichen Finanzierung der

Betriebsmittel, auf den Verbesserungen auf Seiten der Investitionsmittel folgen

müssen.

„Moderne Strukturen, ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und erstklassige

Medizintechnik erfordern deutlich mehr Investitionen in den deutschen

Krankenhäusern. Es ist nicht mehr zu akzeptieren, dass die Bundesländer trotz

sprudelnder Steuereinnahmen und Haushaltsüberschüssen ihren gesetzlichen

Verpflichtungen nicht nachkommen. Die Versäumnisse der vergangen Jahre kommen

uns bereits heute teuer zu stehen“, erklärt DKG-Präsident Gaß. Mehr als die

Hälfte der Investitionen stammt nicht mehr aus öffentlichen Geldern, ein

Sechstel ist sogar von den Launen des Kapitalmarktes abhängig. Ein großes

Risiko, denn so müssen die Kliniken immer mehr aus eigenen Mitteln finanzieren,

2017 waren es fast 28 Prozent. Viele Häuser können das nicht bewältigen und

müssen sogar Insolvenz anmelden. Die DKG und die Verbände in den Ländern werden

den Investitionsstau in den Kliniken ganz oben auf die Agenda für das Jahr 2019

setzen, um eine gute Krankenhausversorgung in Deutschland langfristig zu

sichern.

In einem gesonderten Kapitel untersucht das Krankenhaus Barometer die

Personalsituation und wirft ein besonderes Augenmerk auf die Fragen der

Mitarbeiterbindung. „Wir sprechen immer darüber, dass wir neue Pflegekräfte

gewinnen wollen. Es war uns aber auch sehr wichtig aufzuzeigen, was getan wird,

um die Pflegekräfte zu halten, die wir haben. Und wir können erkennen, dass

immer mehr unternommen wird, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Dazu gehören

auch Maßnahmen wie Wunscharbeitszeiten und festes Frei“, so Gaß.

Wunscharbeitszeiten, festes Frei und finanzielle Anreize nutzen zwischen 24 und

35 Prozent der Häuser krankenhausweit und auf einzelnen Stationen. Die

Umsetzung von finanziellen Anreizen oder einem festen Frei stellt für 26 bzw.

30 Prozent der Häuser ein Zukunftsthema dar, um Pflegekräfte noch stärker an

das eigene Krankenhaus zu binden.

Die Ergebnisse des Krankenhaus Barometers 2018 beruhen auf der schriftlichen

Befragung einer repräsentativen Stichprobe von zugelassenen

Allgemeinkrankenhäusern ab 100 Betten in Deutschland, die von April bis Mitte

Juli 2018 erhoben worden ist. Beteiligt haben sich 249 Krankenhäuser.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 28.12.2018