Krankenhaus-Bürokratie bundesweit abbauen

DKG zum Vorstoß des Bayrischen Gesundheitsministers: Krankenhaus-Bürokratie auch bundesweit abbauen (Presseinformation).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt den Vorstoß des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern von unnötiger Bürokratie zu befreien. Gemeinsam mit Bayerischer Krankenhausgesellschaft und Krankenkassen geht das

Staatsministerium damit den richtigen Schritt, in Zeiten extremer Personalausfälle die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen wenigstens von den größten Auswüchsen

unnötiger Schreibarbeit zu befreien. Dazu erklärt die stellvertretende

Vorstandsvorsitzende der DKG, Prof. Dr. Henriette Neumeyer:

„Krankheitsbedingte Personalausfälle stellen die Krankenhäuser und ihre

Beschäftigten seit Monaten vor große Herausforderungen. Die gesunden

Kolleginnen und Kollegen leisten zahllose Überstunden und gehen dabei an ihre

Grenzen und darüber hinaus. In diesen Zeiten ist es nur folgerichtig, die

immense Bürokratielast zumindest teilweise zu reduzieren. Aber auch über

Corona-bedingte Personalausfälle hinaus leiden die Krankenhäuser unter dem

anhaltenden Fachkräftemangel. Allein in der Krankenpflege können rund 30.000

Stellen nicht besetzt werden, jedes Jahr steigt diese Zahl. Auf der anderen

Seite müssen Pflegekräfte rund drei Stunden ihres Arbeitstages mit

Bürotätigkeiten verbringen. Ein großer Teil davon dient nicht der medizinisch

oder pflegerisch sinnvollen Dokumentation. In diesen drei Stunden können Sie

ihrer eigentlichen Arbeit mit den Patientinnen und Patienten nicht nachgehen.

Könnten wir diese drei Stunden nur um eine Stunde verringern, hätten wir die

Arbeitszeit von rund 60.000 Vollzeit-Pflegekräften für die Arbeit mit und für

die Patientinnen und Patienten zusätzlich zur Verfügung.

Wir erhoffen uns von dem Vorstoß aus Bayern auch ein Signal an andere

Bundesländer und vielleicht sogar an die Bundesebene. Denn noch immer vermissen

wir aus dem Bundesgesundheitsministerium konkrete Vorschläge, wie man den

eklatanten Fachkräftemangel in der Pflege wirksam angeht, mehr Beschäftigte

neu- und zurückgewinnt, die Arbeitsbedingungen verbessert und vieles mehr.

Bürokratieabbau ist ein wesentlicher Teil zur Entlastung der in der Pflege

Beschäftigten. In Zeiten, in denen die Krankenhäuser wirtschaftlich und

organisatorisch mit dem Rücken zur Wand stehen, muss jede Möglichkeit der

Entlastung genutzt werden. Daher appellieren wir an Minister Lauterbach und die

Krankenkassen, unnötige Bürokratie abzubauen.“

Quelle: Presseinformation, 23.10.2022