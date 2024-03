Krankenhaus-Einzelförderung: Landesregierung unterstützt LWL-Klinik Lengerich mit rund 13,4 Millionen Euro

Mit den NRW-Fördermitteln kann die LWL-Klinik Lengerich den stationären gerontopsychiatrischen Behandlungsbereich um- und neubauen (Pressemitteilung).

Förderung ermöglicht Um- und Neubau des stationären gerontopsychiatrischen Behandlungsbereiches und stärkt dadurch die regionale Versorgung von Menschen im höheren Lebensalter im Kreis Steinfurt. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung

am Montag, 25. April 2022, in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Münster einen Förderbescheid über rund 13,4 Millionen Euro an die LWL-Klinik Lengerich übergeben.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir

mit der Förderung Um- und Neubaumaßnahmen in der LWL-Klinik Lengerich

ermöglichen können und die Klinik so die Versorgung der älteren Patientinnen

und Patienten weiter verbessern kann. Betagte und hochbetagte Menschen sollen

im Kreis Steinfurt die bestmögliche Versorgung erhalten. Die Landesregierung

unterstützt mit der Förderung dabei gerne.“

„Mit der Förderung unterstützt die Landesregierung eine zukunftsfeste

Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Versorgung im Kreis Steinfurt“, so

Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). „Der LWL

und seine Klinik bringen zusätzlich hohe Eigenmittel für die Modernisierung

auf. Land und LWL bekennen sich mit ihrem finanziellen Engagement gemeinsam zur

nachhaltigen Sicherstellung und regionalen Weiterentwicklung der seelischen

Gesundheitsversorgung.“

LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker: „Der Um- und Neubau der

Gerontopsychiatrie verbindet exzellent moderne Architektur mit Denkmalschutz.

Teilstationäre, stationäre und ambulante Behandlungs- und Betreuungsleistungen

werden eng verknüpft. Die Aufenthaltsqualität steigt enorm und damit auch

Wohlbefinden und Therapieerfolg für unsere Patientinnen und Patienten.“

„Wir haben bei den Planungen in besonderer Weise Aspekte des Umweltschutzes und

der Nachhaltigkeit berücksichtigt", erläuterte Thomas Voß, Kaufmännischer

Direktor der LWL-Kliniken Lengerich und Münster. „Mit der Neubauplanung können

wir so in erheblicher Weise zum LWL-Ziel der Klimaneutralität 2030

beitragen.“



Hintergrund

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2022 wurde der

Förderschwerpunkt „Stärkung der patientenorientierten Versorgung im höheren

Lebensalter (Altersmedizin)“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von rund 100

Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden damit 20 Maßnahmen in

20 Krankenhäusern gefördert.

Quelle: Pressemitteilung, 25.04.2022