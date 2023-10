Krankenhaus-Planungsausschuss ebnet Weg für mehr Ausbildungsplätze in der Pflege und Digitalisierung der Krankenhäuser (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung).

Der Niedersächsische Krankenhaus-Planungsausschuss hat sich darauf verständigt, die Grundlagen für die Förderung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten in den Krankenhäusern Hannover/DRK-Clementinenhaus, Stade/Elbeklinikum, Bad Bevensen/Herz-Kreislauf-Klinik sowie Meppen/Ludmillenstift zu schaffen. Das ist ein wesentlicher Beitrag, um dem Fachkräftemangel

in diesem so wichtigen Bereich entgegenzuwirken“, so Gesundheitsstaatssekretär Heiger Scholz.

Die Beteiligten haben sich auch auf ein Verfahren zur Umsetzung der Förderung

nach dem Krankenhauszukunftsgesetz verständigt. Mit dem Gesetz, das noch im

Oktober 2020 in Kraft treten soll, werden aus dem Bundeshaushalt insgesamt drei

Milliarden Euro für eine modernere und bessere Ausstattung der Krankenhäuser

zur Verfügung gestellt.

„Für unsere Krankenhäuser bedeutet das voraussichtlich ein Gesamtvolumen von

rund 420 Millionen Euro. Die Landesregierung und die niedersächsischen Kommunen

haben nun frühzeitig die dafür benötigte 30-prozentige Ko-Finanzierung

sichergestellt. Mit diesen Mitteln werden wir insbesondere die Digitalisierung

unserer Krankenhäuser weiter vorantreiben“, so Scholz.

Hintergrundinformationen:



Der Krankenhaus-Planungsausschuss

Neben dem für Gesundheit zuständigen Ministerium sind im

Krankenhausplanungs-Ausschuss des Landes die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen

Spitzenverbände Niedersachsen, die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft,

die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen, die Deutsche

Gesetzliche Unfallversicherung, der Landesausschuss des Verbandes der privaten

Krankenversicherung sowie ̶ mit beratender Stimme ̶ die Ärztekammer

Niedersachsen, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und das für

Hochschulen zuständige Wissenschaftsministerium vertreten. Nach dem

Niedersächsischen Krankenhausgesetz (§ 3 Abs. 3 NKHG) sind mit den

unmittelbaren Beteiligen bei der Aufstellung und Fortschreibung des

Krankenhausplans und bei der Aufstellung des Investitionsprogramms

einvernehmliche Regelungen anzustreben.

Krankenhaus-Investitionen allgemein

Von 2019 bis 2022 investiert das Land gemeinsam mit den Kommunen und dem Bund

eine Milliarde Euro in die niedersächsischen Krankenhäuser.

Im Rahmen der Krankenhausinvestitionsprogramme 2018 und 2019 wurden bereits 33

Baumaßnahmen sowie der Neuerwerb von medizinisch-technischen Großgeräten an

niedersächsischen Kliniken gefördert.

Zusätzlich zu der 1 Milliarde Euro stellt das Land eine Pauschalförderung für

Niedersachsens Kliniken im Umfang von jährlich rund 115 Millionen Euro bereit.

Der Strukturfonds II

Ein wichtiges Thema in der Sitzung des Krankenhaus-Planungsausschusses war der

Krankenhausstrukturfonds. Erstmals zum 01. Januar 2016 wurde dieser Fonds

errichtetet und zunächst mit 500 Millionen Euro ausgestattet (Strukturfonds I).

Im Rahmen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes vom 11. Dezember 2018 hat der

Bund die Förderung mit Mitteln des Strukturfonds in den Jahren 2019 bis 2022 im

Umfang von jährlich 500 Millionen Euro fortgesetzt (Strukturfonds II).

Voraussetzung für die Förderung ist, dass sich das Land mit mindestens 50

Prozent der förderfähigen Kosten an dem Vorhaben beteiligt. Für die

erforderliche Ko-Finanzierung hat das Land Niedersachsen ein Sondervermögen

errichtet. Das Fördervolumen im Rahmen des Strukturfonds beträgt insgesamt rund

355 Millionen Euro (Bundes- und Landesmittel) für den Zeitraum 2019 ̶ 2022.

Darüber hinaus werden in dem neuen Sondervermögen neben der Ko-Finanzierung des

Strukturfonds II weitere rund 145 Millionen für bedeutsame

Krankenhausinvestitionen zusätzlich vom Land zur Verfügung gestellt.

Im Zentrum der Förderungen nach dem Strukturfonds II stehen große

strukturverbessernde Maßnahmen wie Zentralisierungen, Zusammenlegungen und

Zusammenschlüsse von Kliniken.

Gleichzeitig ist auch die Schaffung von zusätzlichen Ausbildungskapazitäten in

der Pflege insbesondere durch Erweiterungen von Krankenpflegeschulen eine

wichtige strukturelle Maßnahme. Der Planungsausschuss hat sich deshalb darauf

verständigt, dass zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten auf Basis

der vorliegenden Antragsunterlagen in den Krankenhäusern

Hannover/DRK-Clementinenhaus, Stade/Elbeklinikum, Bad

Bevensen/Herz-Kreislauf-Klinik sowie Meppen/Ludmillenstift die vorrangige

baufachliche Prüfung eingeleitet wird, um die förderfähigen Kosten zu

ermitteln.

Baufachliche Prüfung und Prioritätenliste

Die baufachliche Prüfung wird im Niedersächsischen Landesamt für Bau und

Liegenschaften (NLBL) vorgenommen. Am Ende der Prüfung werden die förderfähigen

Kosten festgestellt. Auf dieser Basis kann der Krankenhaus-Planungsausschuss

dann darüber beraten, in welcher Höhe eine Investitionsförderung des Landes für

das entsprechende Krankenhaus-Projekt bereitgestellt werden kann. Abschließend

entscheidet die Regierung.

Je nach Verfahrensstand werden die Maßnahmen in einer Prioritätenliste geführt.

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung auch Einvernehmen zu folgenden

Vorhaben erzielt:

§ zur Zusammenlegung der Bauabschnitte Oldenburg, PIUS Hospital

§ zur Erhöhung bzw. Verringerung des Fördervolumens für die Maßnahmen:

· Nordhorn, Euregio Klinik, Erhöhung auf 8.850.000 Euro

· Krankenhaus Wittmund, Erhöhung auf 11.500.000 Euro

· Oldenburg, Ev. Krankenhaus, Verringerung auf 9.000.000 Euro

· Hann.Münden, Klinikum, Erhöhung auf 280.000 Euro

· Rotenburg, Agaplesion Diakoniekrankenhaus, Erhöhung auf 1.600.000 Euro

Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)

Über das Verfahren zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) wurde

Einvernehmen erzielt. Mit dem KHZG, welches voraussichtlich noch im Oktober

2020 in Kraft treten wird, werden aus dem Bundeshaushalt 3 Milliarden Euro

vornehmlich für eine modernere und bessere investive Ausstattung der

Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Das Land Niedersachsen und die Kommunen

haben nun frühzeitig eine 30-prozentige Ko-Finanzierung sichergestellt. Für

Niedersachsen wird das Krankenhauszukunftsprogramm voraussichtlich ein

Gesamtvolumen von rund 420 Millionen Euro umfassen.

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 02.10.2020