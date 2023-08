Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz begrüßt die Ergebnisse am Runden Tisch (Pressemitteilung).

Die rheinland-pfälzische Krankenhausgesellschaft begrüßt die erzielten Ergebnisse des Runden Tisches unter der Moderation des ehemaligen Präsidenten des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz Ernst Merz. Die Gespräche am Runden Tisch seien in einer konstruktiven

Atmosphäre zwischen den Krankenkassen und der Krankenhausgesellschaft verlaufen und hätten die gemeinsame Verantwortung für die Patientenversorgung im Land deutlich gemacht, so der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gaß, als

Verhandlungsführer der Krankenhäuser im Land.

„Wir danken der Sozialministerin, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, für Ihre

Initiative zu

diesem Runden Tisch. Mit der jetzt erzielten Absprache ist es gelungen, für die

meisten der von den Klagen betroffenen Schlaganfalleinheiten eine

zufriedenstellende Lösung zu erzielen. Es gibt jedoch einige weitere Standorte,

die

die Krankenkassen im Rahmen der Verhandlungen nicht in die gefundene generelle

Regelung einbeziehen wollten. Die Krankenhausgesellschaft hätte sich gewünscht,

dass auch für diese Standorte eine schnelle Lösung gefunden wird. Wir konnten

aber

erreichen, dass die Krankenkassen ihre Bereitschaft erklärt haben, auch für

diese

Standorte in bilateralen Gesprächen konsensorientiert weiter zu verhandeln, um

die

Schlaganfallversorgung auch dort zu sichern“, so Dr. Gerald Gaß. Im

Wesentlichen

handelt es sich dabei um die Standorte, die aufgrund ihrer Entfernung die

notwendigen Kooperationskrankenhäuser im Falle einer Verlegung der Patienten

nur

mit dem Rettungshubschrauber innerhalb der vorgegebenen 30-minütigen

Transportzeit erreichen. „Für alle Krankenhäuser im Land Rheinland-Pfalz ist

eine

solche Verlegung mit dem Rettungshubschrauber grundsätzlich möglich. Weil die

Krankenkassen dies in bestimmten Situationen aber anzweifeln, müssen wir nun

diese Gespräche standortbezogen weiterführen“, erläutert der Präsident der

Deutschen Krankenhausgesellschaft die Situation.

Ein weiterer Gegenstand der Klagewelle der Krankenkassen ist die geriatrische

Akutversorgung. Auch für diesen Bereich haben die Krankenkassen im Land

Rheinland-Pfalz hunderte von Klagen eingereicht. Die „Gemeinsame Erklärung“

mache deutlich, dass Krankenhäuser und Krankenkassen auch dieses Problem

zeitnah lösen wollen. „Im Bereich der Geriatrie sind wir noch nicht über den

Berg. Wir

erwarten aber, dass auch hier die Krankenkassen im Interesse des Rechtsfriedens

auf die Krankenhäuser zugehen und die Klagen zurücknehmen“, so Dr. Gerald Gaß.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 100

Krankenhäusern mit rund 26.000 Betten. Über 1.000.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den

rheinlandpfälzischen Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen

jährlich mehr als 80.000 ambulante Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten

Arbeitgeber in RheinlandPfalz mit rund 48.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern. Nähere Informationen zu den Aufgaben der Krankenhausgesellschaft

Rheinland-Pfalz unter www.kgrp.de.

ViSdP: Friedrich W. Mohr, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Quelle: Pressemitteilung, 25.01.2019