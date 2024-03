Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz fordert Liquidität und Planungssicherheit für Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Obwohl Corona das Land nach wie vor fest im Griff hat und täglich Verlängerungen und Verschärfungen von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie diskutiert werden, ist die finanzielle Unterstützung für die meisten Krankenhäuser nicht ausreichend. Zusätzlich zu der physisch und psychisch belastenden Versorgung von

COVID-19-Patientinnen und –Patienten müssen in den Kliniken auch Corona-bedingte Personalausfälle kompensiert werden. „Davon sind längst nicht mehr nur die Intensivstationen betroffen“, weiß Bernd Decker, Vorstandsvorsitzender der

Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) und Geschäftsführer der DRK

Trägergesellschaft Süd-West, die einige Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz betreibt.

Hinzu kommt, dass die ersten Krankenhäuser Aufnahmestopps beschließen mussten,

um der Verbreitung des Virus im eigenen Haus entgegenzutreten. An einen

„Normalbetrieb“ ist seit Ausbruch der Pandemie auch mittelfristig nicht zu denken.

Das Wegbrechen großer Teile der planbaren Eingriffe und Operationen wirkt sich

natürlich auch finanziell aus. Allein in der Zeit vom 01.10.2020 bis 20.12.2020 ist bei

den rheinland-pfälzischen Kliniken Pandemie-bedingt ein Belegungsrückgang

gegenüber 2019 um 16% im somatischen und um 17% im psychiatrischen Bereich zu

verzeichnen. Doch trotz der herausragenden Rolle der Krankenhäuser bei der

medizinischen Versorgung schwerstkranker Menschen, hat es die Politik mit Ausbruch

der zweiten Welle versäumt, die Krankenhäuser finanziell in die Lage zu versetzen,

diese wichtige Aufgabe weiter wahrnehmen zu können.

Da ein baldiges Ende der Pandemie noch nicht absehbar ist, sich die Situation durch

Virusmutationen sogar noch verschärfen könnte, benötigen die Krankenhäuser für das

Jahr 2021 einen vernünftigen Rettungsschirm. „Wir sind natürlich froh, dass das

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie die Liste der

Krankenhäuser, die Ausgleichszahlungen erhalten, noch einmal erweitert hat“, so

Decker. „Allerdings brauchen alle Krankenhäuser im Hinblick auf den

Belegungsrückgang Liquidität und Planungssicherheit und die kann nicht durch die

aktuelle komplizierte und kleinteilige Regelung erreicht werden, die nur einen Teil der

Krankenhäuser für wenige Wochen unterstützt.“

Zur finanziellen Stabilisierung und damit Absicherung der medizinischen

Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser sind dringend weiterführende Rettungsschirmentscheidungen auf der Bundesebene erforderlich. Die Deutsche

Krankenhausgesellschaft (DKG) hat dazu Vorschläge unterbreitet und in ihrer

heutigen Pressekonferenz vorgestellt. Diese Vorschläge werden auch von der KGRP

nachdrücklich unterstützt. Darin vorgesehen sind unter anderem eine Liquiditätshilfe

für alle Kliniken, die Aussetzung bürokratischer Pflichten und die Möglichkeit, Personal

flexibel einsetzen zu können.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000 ambulante

Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit

rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

