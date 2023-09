Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz fordert nachhaltigen Krankenhaus-Rettungsschirm auch für 2021 (Pressemitteilung).

Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) hat in seiner heutigen Sitzung die Situation der Krankenhäuser in der Pandemie beraten. Wir hoffen, dass der von Bund und Ländern beschlossene Lockdown den Anstieg der Infektionszahlen stoppen kann, sodass die Krankenhäuser weiterhin in der Lage sein werden, die Versorgung der zum Teil

lebensbedrohlich erkrankten Patientinnen und Patienten sicherzustellen“, so Bernd Decker, Vorstandsvorsitzender der KGRP.

Neben der seit Wochen wieder zunehmenden Belastung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in den Krankenhäusern bereitet dem Vorstand der KGRP aber auch die

wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser Sorge. „Mit dem erneuten Anstieg der

Infektionszahlen muss auch der finanzielle Rettungsschirm für die Krankenhäuser an

die aktuelle Situation angepasst werden“, fordert Decker. Die KGRP hatte bereits vor

Wochen darauf hingewiesen, dass die Instrumente des Rettungsschirms flexibler

gestaltet werden müssen, um die Krankenhäuser aller Versorgungsstufen bei Bedarf

einbeziehen zu können. Das ist bisher nicht geschehen. Viele Krankenhäuser seien

zudem durch die andauernde Pandemie absehbar auch im nächsten Jahr betroffen.

Es sei davon auszugehen, dass die Belegung in den Kliniken über einen längeren

Zeitraum das Niveau des Jahres 2019 nicht erreichen werde. Für diesen Bereich sei

eine finanzielle Absicherung der Krankenhäuser erforderlich. Die KGRP sieht hier

dringenden Handlungsbedarf auf Bundesebene.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000 ambulante

Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit

rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

