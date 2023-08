Krankenhausgipfel: Krankenhäuser fordern Kurswechsel nach der Bundestagswahl (Pressemitteilung).

Die Pandemie hat verdeutlicht, dass Gesundheitsversorgung neu gedacht werden muss. Nur eine sektorübergreifende regionale Neuordnung der Versorgungslandschaft kann nach Ansicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft

(DKG) eine dauerhaft hochwertige Versorgungsqualität in Deutschland

sicherstellen. Auf dem zweiten Krankenhausgipfel am 21. Juni in Berlin haben

die Krankenhausträger mit politischen Entscheidern über die zukünftige

Ausrichtung der stationären Versorgung diskutiert. Eingeleitet wurde der Gipfel

mit einem Grußwort von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Neben zahlreichen

Vertretern des Gesundheitswesens waren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und

Beate Bröcker, Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales und

Integration des Landes Sachsen-Anhalt, anwesend.

Die Corona-Pandemie hat allen den internationalen Spitzenplatz der deutschen

Krankenhäuser noch einmal vor Augen geführt, gleichzeitig aber auch

Handlungsbedarf aufgezeigt, so der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß.

Dringende Handlungsnotwendigkeiten für eine zukünftige Bundesregierung sieht

die DKG bei einer bedarfsgerechten sektorübergreifenden Krankenhausplanung, dem

konsequenten Abbau der lähmenden Überregulierung und der nachhaltigen

Neustrukturierung des Finanzierungssystems der Krankenhäuser.

Gerade während der Pandemie haben regionale von den Kliniken organisierte

Versorgungsnetzwerke bewiesen, dass sie ein zukunftsfähiges Modell sind, um die

Versorgung sicherstellen zu können. Insbesondere in ländlichen Gebieten müssen

ambulante und stationäre Versorgung zusammen gedacht, zusammen geplant und

koordiniert werden. Krankenhäuser können als integrierte Dienstleistungszentren

Ausgangspunkte für diese Netzwerke sein. „Da die Versorgung über

niedergelassene Ärzte in dünner besiedelten Regionen immer schwieriger wird,

bieten sich hier die Krankenhäuser als Anlaufstellen für die

Gesundheitsversorgung an. Schon heute versorgen die deutschen Krankenhäuser mit

20 Millionen Patientinnen und Patienten genauso viele Menschen ambulant wie

stationär“, so Gaß.

Für eine zukünftige Krankenhauspolitik wird es wesentlich sein, das

Spannungsfeld aus Zentralisierung komplexer Leistungen und wohnortnahen

Strukturen aufzulösen. Nur in einem gesunden Miteinander dieser beiden

Zielsetzungen wird hochwertige Versorgung sichergestellt werden können. Dazu

ist es aber auch notwendig, die Krankenhausfinanzierung zu reformieren.

Insbesondere in ländlichen Gebieten muss eine bessere Vorhaltefinanzierung

Strukturen sichern. „Die jetzt mit Macht voranschreitende Digitalisierung

unseres Gesundheitswesens eröffnet uns die große Chance, den vermeintlichen

Gegensatz von Zentralisierung und Wohnortnähe aufzulösen. Es wird zukünftig

weniger um die Fähigkeiten einzelner Krankenhausstandorte gehen, sondern

vielmehr um die Potentiale vernetzter Leistungserbringer in Zentren und in der

Fläche“, skizzierte Gaß die Perspektiven der Zukunft.

Dass ohne Personal im Krankenhaus nichts geht, ist in den vergangenen 15

Monaten noch einmal deutlich geworden. Der Personalmangel ist die größte

Herausforderung für die Zukunft. Denn er setzt allen Branchen zu. Für die

Kliniken bedeutet dies, dass bedarfsgerechte Personalausstattung und attraktive

Arbeitsplätze zwei Seiten einer Medaille sind. Rückmeldungen der

Pflegefachkräfte bestätigen, dass ausreichende Personalausstattung der

wichtigste Ankerpunkt ist, um Personal im Beruf zu halten und für den Beruf zu

gewinnen. Wir haben mit der PPR 2.0 ein Modell zur Personalbedarfsbemessung

vorgeschlagen, das zur Lösung dieser Probleme beitragen kann. Die Politik ist

darauf leider noch nicht eingegangen, dabei müssen wir dringend eine

bedarfsgerechte Personalbemessung einführen. Zusätzlich muss die Arbeit der

Beschäftigten spürbar entbürokratisiert werden. Dass Pflegefachkräfte jeden Tag

drei Stunden und mehr für die Bürokratie aufwenden müssen, ist nicht

akzeptabel. Und natürlich gehören die wettbewerbsgerechte Bezahlung der

Beschäftigung und die Refinanzierung von Tarifsteigerungen für alle

Berufsgruppen zur Lösung des Personalproblems.

Mit großem Nachdruck fordert die DKG ein Ende der Überregulierung des

Gesetzgebers und des Gemeinsamen Bundesausschusses bis hinein in die operativen

Prozesse der Krankenhausorganisation. „Wir dürfen uns nicht wundern, dass ein

Teil unserer hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Freude an

der Arbeit verliert und jegliche Kreativität im Interesse einer individuellen

Behandlung erstickt wird, wenn jeder Handgriff bundeseinheitlich vorgeschrieben

und jeder Prozess bis ins kleinste Detail zentral aus Berlin festgelegt wird“,

sagte der Vorstandsvorsitzende der DKG.

Die DKG hat mit dem Krankenhausgipfel ihre Forderung nach einem Kurswechsel in

der Gesundheitspolitik erneuert. Die Erfahrungen aus der Pandemie, die viele

Reformnotwendigkeiten offengelegt haben, müssen ganz oben auf der

gesundheitspolitischen Agenda einer künftigen Bundesregierung stehen.

Quelle: Pressemitteilung, 21.06.2021