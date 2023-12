Krankenhausplanung in NRW: Jetzt die Weichen für optimale Versorgung und gute Arbeit stellen (Deutscher Gewerkschaftsbund).

Heute wird im Landtag über das Dritte Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetztes des Landes Nordrhein-Westfalen beraten. Dazu erklärt Sabine Graf, stellv. Vorsitzende des DGB NRW: Der vorliegende Gesetzentwurf löst die Probleme nicht, denn er orientiert sich nicht ausreichend an der Verbesserung der Versorgungsqualität. Außerdem

löst er nicht die zentrale Frage der Personalnot in den Krankenhäusern.

Eine gut erreichbare und hochwertige Krankenhausversorgung muss weiter

sichergestellt werden. Die Krankenhäuser in NRW bilden das Rückgrat der

medizinischen Versorgung für die Bevölkerung. Sie sind ein zentrales Element

der Grundversorgung, nicht nur in Zeiten von Corona. Wohnortnahe

Versorgungsstrukturen dürfen nicht zugunsten übergeordneter, großer Zentren

aufgegeben werden, die dann im Notfall nicht rechtzeitig erreicht werden

können. Wichtig wäre jetzt, eine entsprechende Diskussion zur Ausweitung der

ambulanten und sektorübergreifenden Versorgungsstrukturen zu beginnen, um die

Ergebnisse dann zur Grundlage einer Neuausrichtung in der Krankenhausplanung in

NRW zu machen. Dazu kommt, dass die zentralen Probleme der Beschäftigten in den

Krankenhäusern behoben werden müssen.

Wir erwarten jetzt beherzte Entscheidungen, damit die Krankenhäuser auch in

Zukunft ihrem Versorgungsauftrag nachkommen können. Dazu gehören zum einen die

Einführung eines verbindlichen Personalstandards im nichtärztlichen Bereich

sowie zum anderen die vollständige Refinanzierung der Investitionskosten durch

das Land NRW. Die Position der Beschäftigten muss deutlich stärker in den

Diskussionsprozess einbezogen und flankierende Maßnahmen zur Entlastung des

Personals müssen planerisch eingebettet werden. Ohne diese Elemente wird eine

neue Krankenhausplanung in NRW keine Antwort auf die wachsende Personalnot und

den Fachkräftemangel finden."

Quelle: Deutscher Gewerkschaftsbund, 09.12.2020