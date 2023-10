Krankenhausplanung mit medizinischem Sachverstand angehen (Ärztekammer Nordrhein).

Die Ärztinnen und Ärzte im Rheinland stehen grundsätzlich hinter der Ausrichtung der neuen Krankenhausplanung des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese sieht vor, künftig statt Betten verstärkt Leistungen zu planen. Durch eine sinnvollere Aufgabenteilung und eine verstärkte Kooperation der Krankenhäuser untereinander

und mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten soll eine

bessere Strukturierung der Spezialversorgung in den Ballungsgebieten mit einer

Sicherstellung der Regelversorgung in der Fläche in Einklang gebracht werden.

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) hat am Samstag, 14.

November 2020 ihre Positionen zur Landeskrankenhausplanung beschlossen.

Die ÄkNo fordert die Landesregierung auf, bei der Planung medizinischen

Sachverstand auch künftig intensiv einzubeziehen und die neue

Planungssystematik einer gründlichen Folgenabschätzung zu unterziehen. Zentrale

Qualitätsmerkmale einer Krankenhausabteilung sind nach Auffassung der ÄkNo die

Ausstattung mit Fachärztinnen und Fachärzten und die Befugnis zur

Weiterbildung. Um auch bei einer stärkeren Spezialisierung der Krankenhäuser

den ärztlichen Nachwuchs weiterhin umfassend zu Fachärztinnen und -ärzten

weiterbilden zu können, müsse das Land Weiterbildungsverbünde zwischen den

Kliniken der Regelversorgung und solchen der Spezialversorgung verbindlich

vorgeben, fordert die ÄkNo.

Die ÄkNo begrüßt – gerade mit Blick auf die ländlichen Regionen – dass

Nordrhein-Westfalen am Prinzip der wohnortnahen Versorgung festhält. Um diesem

Anspruch gerecht zu werden, müssten die Krankenhäuser eng mit den

niedergelassenen Ärzten zusammenarbeiten: „Deswegen muss das Belegarztwesen

auch im neuen Krankenhausplan gefördert werden“, heißt es in der

Positionsbestimmung der Ärztekammer.

Die ÄkNo begrüßt, dass NRW mit dem neuen Krankenhausplan nicht primär auf

Bettabbau und Schließungen setzt. Die Corona-Pandemie habe einmal mehr gezeigt,

wie riskant ein solcher Weg gewesen wäre. Als Konsequenz aus der Pandemie müsse

der Krankenhausplan in Zukunft besonderes Gewicht auf ausreichende

Reservekapazitäten in der Intensivmedizin legen.

Quelle: Ärztekammer Nordrhein, 14.11.2020