Krankenhausreform: Auswirkungsanalyse offenbart massive Verschiebungen

Krankenhausreform: Vorschläge der Regierungskommission würden die Versorgung einschränken (KGNW).

Die Vorschläge der Regierungskommission für eine Krankenhausreform führen nach dem Ergebnis einer ersten datengestützten Auswirkungsanalyse zu rigorosen Einschnitten für die Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen. Wichtige medizinische Leistungen müssten bei konsequenter Anwendung des

Reformkonzepts auf nur noch 36 Krankenhäuser im Rheinland und in Westfalen-Lippe konzentriert werden. Das bedeutet, dass der überwiegende Teil

der 337 NRW-Krankenhäuser von elementaren Teilen der Versorgung ausgeschlossen

würde. Die von Prof. Dr. Boris Augurzky zusammen mit der Firma Vebeto erstellte

Auswirkungsanalyse zeigt sowohl Einschnitte in der Krankenhauslandschaft als

auch gewaltige Verschiebungen in beispielhaften Behandlungsfeldern auf. So

müssten sich beispielsweise 70 Prozent aller werdenden Eltern eine neue

Entbindungsklinik suchen. Zudem würde die Notfallversorgung bei Herzinfarkt

oder Schlaganfall stark ausgedünnt.

Ingo Morell, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW),

erklärt am Dienstag bei der Vorstellung der Analyse für NRW: „Der Blick auf die

Folgen, die das Reformkonzept der Bundesregierung für die konkrete Versorgung

der Menschen in NRW hätte, bestätigt: Eine solche Krankenhausplanung vom grünen

Tisch in Berlin folgt zahlengetriebenen Zielen, die am tatsächlichen Bedarf der

Menschen in ihrem Umfeld vorbeigehen. Im Mittelpunkt muss aber eine

verlässliche, gut erreichbare und qualitativ hochwertige Versorgung für die

Patientinnen und Patienten in den Städten und auf dem Land stehen. Diesen

Ansatz setzt die neue nordrhein-westfälische Krankenhausplanung mit dem Blick

für die regionalen Erfordernisse um. Das geht nur auf Landesebene, weil die

Länder den jeweiligen Bedarf kennen.“

Zum Hintergrund: Die vorgelegte Auswirkungsanalyse zu den Reformvorschlägen der

Regierungskommission hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) in Auftrag

gegeben. Sie stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten zu den Strukturen,

Leistungen und Fallzahlen der Krankenhäuser für das Jahr 2020. Auf dieser

Grundlage wurden die konkreten Folgen des Reformkonzepts überprüft. Dieses

sieht vor, dass die Krankenhäuser in drei Level eingeteilt und ihnen damit

statisch bestimmte medizinische Leistungsgruppen zugeteilt werden. Die

Grundversorgung mit nur wenigen Leistungsgruppen sollen in der Stufe Level 1n

Kliniken mit einer Notaufnahme übernehmen, sofern nicht ein Haus der höheren

Level binnen 30 Minuten erreichbar ist. In Level 2 sind Krankenhäuser mit

höherer Notfallstufe und einem umfassenderen Leistungsangebot eingeordnet, die

zudem eine Geburtshilfe sowie eine gynäkologische Fachabteilung und eine Stroke

Unit für Schlaganfälle betreiben. Unter Level 3 fallen Uni-Kliniken und

vergleichbar aufgestellte Krankenhäuser mit der höchsten Notfallstufe und den

meisten Leistungsgruppen. Alle nicht in diese Stufen fallenden Krankenhäuser

sollen als Level 1i klassifiziert werden und nur noch ambulante und

kurzstationäre pflegerische und ärztliche Versorgung (unter anderem durch

niedergelassene Ärztinnen und Ärzte) erbringen dürfen. Ausnahmen kann eine

Landesregierung definieren, wenn sie zur Versorgung der Bevölkerung eine andere

Einstufung für erforderlich hält.

Zu den Ergebnissen: Von 358 Krankenhausstandorten* in NRW erreichen der Analyse

zufolge nur 14 das Level 2 und weitere 22 das Level 3. Neben diesen 36 Kliniken

erfüllen zwar 233 Krankenhäuser die Voraussetzung für das neue Level 1n, doch

lässt die Vorgabe der Regierungskommission nur 47 Krankenhäuser tatsächlich

direkt zu. Alle anderen Häuser liegen zu nah an einem Krankenhaus der höheren

Stufe und können deshalb nur als Level 1i mit weitermachen. Dies gilt auch für

63 Krankenhäuser, die direkt in diese Kategorie fallen sollen. Die konkreten

Folgen eines solchen Modells illustriert die Auswirkungsanalyse mit vier

Beispielen:

Geburtshilfe: Von 137 Standorten mit einer Geburtshilfe (Stand: 2021) lässt die

Beschränkung auf die Level 2 und 3 nur noch 35 Standorte übrig. 70 Prozent der

werdenden Eltern müssen sich eine andere Entbindungsklinik suchen. (IT NRW

führt für 2021 fast 175.400 Geburten in NRW an.)

Interventionelle Kardiologie: Akute Herzinfarkte können aktuell in 136

Standorten mit einer interventionellen Kardiologie schnell behandelt werden.

Bei Einschränkung auf die Level 2 und 3 bleiben noch 34 Standorte übrig. 70

Prozent der Patientinnen und Patienten müssten auf eines dieser Krankenhäuser

ausweichen.

Neurologische Versorgung: Auch die allgemeine oder komplexe Neurologie soll nur

noch in Level 2 oder 3 stattfinden. Damit bleiben 33 statt bisher 74 Standorte

übrig. Die Hälfte aller Patientinnen und Patienten (52 Prozent) müsste sich

eine andere Klinik suchen.

Urologische Versorgung: Die geplante Verlagerung der allgemeinen und komplexen

Urologie in Häuser der Level 2 und 3 lässt nur noch 22 statt bisher 80

Standorte zu. Auch hier müssen 72 Prozent aller stationären Fälle auf die

wenigen verbliebenen Standorte ausweichen.

Die Bewertung: Für KGNW-Präsident Ingo Morell verdeutlichen allein die vier

Beispiele, wie wenig die Regierungskommission gewachsene Strukturen und die

realen Folgen ihrer Planung bedacht hat. „Wer Krankenhausplanung nur nach einem

Algorithmus ausrichtet, kann dem realen Bedarf der Menschen in unserem Land

nicht gerecht werden. Es ist vollkommen unrealistisch, mehr als zwei Drittel

aller Geburten kurzerhand auf wenige Geburtshilfen auszulagern. Dafür müssten

an diesen Standorten mehrere Etagen mit Kreißsälen und zugleich Hotels für

Hochschwangere und Angehörige gebaut werden.“ Für extrem gefährlich hält Morell

die geplante Konzentration bei der interventionellen Kardiologie auf wenige

Standorte, wie sie auch für die Schlaganfall-Behandlung geplant ist: „Wenn es

um Leben und Tod geht, wenn jede Sekunde zählt, kann in einem Bundesland mit 18

Millionen Einwohnern nicht ein dünnes Netz von wenigen Kliniken die

Daseinsvorsorge sicherstellen.“

Der Ausblick: Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Krankenhäuser muss die

Krankenhausplanung in der Verantwortung der Länder bleiben. Die in NRW im

Konsens mit allen Beteiligten entwickelte Planungssystematik ermögliche eine

nachhaltige Veränderung der Krankenhauslandschaft, weil die Zuordnung der

Leistungsgruppen auch zur Fusion, Verlagerung oder sogar Schließung einzelner

Standorte führen könne, erklärt KGNW-Präsident Morell: „Zugleich aber sichert

diese Systematik eine wohnortnahe und verlässliche Daseinsvorsorge durch die

Krankenhäuser. Deshalb wollen und werden wir diesen hier begonnenen Prozess

fortsetzen. Die hier gewählten Ansätze sind geeignet, auch die Ziele der

Regierungskommission zu erreichen.“ Grundzüge dieses Ansatzes finden sich im

jetzt vorgelegten Reformvorschlag der DKG wieder. In NRW stellt die

Landesregierung 2,5 Milliarden Euro für den Einstieg in die Umsetzung der

Krankenhausplanung bereit. Das zeigt deutlich, dass eine grundlegende

Krankenhausreform nicht ohne umfassende Investitionen funktionieren kann.

KGNW-Präsident Ingo Morell betont als Konsequenz aus der Auswirkungsanalyse:

„Wir hoffen, dass Bund und Länder bei ihren Gesprächen über eine

Krankenhausreform den Fokus auf die flächendeckend gute Versorgung der

Patientinnen und Patienten legen. Das kann nur erfolgreich gelingen, wenn die

unselige Verknüpfung von Leveln und Leistungsgruppen aufgelöst wird. Ich kann

mir nicht vorstellen, dass diese Bundesregierung die unter Corona noch

beklatschte und vor allem bewährte Daseinsvorsorge durch die Krankenhäuser nun

zerschlagen will.“

Quelle: KGNW, 14.02.2023