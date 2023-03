Krankenhausreform: Vergütung in Kliniken sachgerecht reformieren

Positionspapier: Betriebskrankenkassen fordern Berücksichtigung von Eckpunkten bei Umsetzung der Reform (BKK Dachverband, PDF, 350 kB).

Über die Notwendigkeit einer Reform der stationären Versorgung und Vergütung herrscht eine bemerkenswerte, allgemeine Einigkeit in Kreisen der Politik, Medizin und in den Verbänden. Über die Ausrichtung, den Umfang und die Vorgehensweise in Bezug auf eine Reform gibt es hingegen heftigen Streit.

Die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung hat mit ihrer dritten Stellungnahme Empfehlungen für eine

grundlegende Reform der Krankenhausvergütung vorgestellt und damit wichtige

Impulse gesetzt. Mit der Realisierung der Vorschläge bietet sich so endlich die

große Chance, nachhaltig die notwendige Strukturreform der deutschen

Krankenhauslandschaft anzugehen.

Betriebskrankenkassen fordern Berücksichtigung von Eckpunkten bei Umsetzung der

Reform

Aus Sicht der Betriebskrankenkassen sind bei der Umsetzung der Empfehlungen

jedoch wichtige Eckpunkte zwingend zu berücksichtigen. Diese hat der

Dachverband in einem Positionspapier zusammengefasst. Für alle Beteiligten muss

klar sein, dass ein Hinauszögern der Reform eine ungesteuerte Strukturanpassung

zur Folge haben wird. Dies gilt es unter Berücksichtigung der nachfolgenden

Aspekte im Sinne einer optimalen, qualitativ hochwertigen Patientenversorgung

unbedingt zu verhindern.

Direkte Einbindung der gesetzlichen Krankenkassen ist unerlässlich

Die Krankenkassen sind in alle Belange der Reform, das heißt Konzeption,

Durchführung undEvaluation, in gestaltender Rolle miteinzubeziehen.

Der große Wurf ist nötig – Notfallversorgung und Investitionsfinanzierung nicht

zurückstellen

Eine Reform der Krankenhausfinanzierung ausschließlich im Bereich der

Betriebskostenfinanzierung vorzunehmen, ohne für die Kliniken eine ausreichende

Investitionskostenfinanzierung sicherzustellen, löst die tatsächlichen Defizite

der Krankenhausfinanzierung nicht nachhaltig.

Erfolg der Reform hängt an der verpflichtenden Umsetzung bundeseinheitlicher

Regularien

Es müssen bundesweit einheitliche Kriterien existieren, die eine einheitliche

Vorgehensweise in den Ländern garantieren. Hierzu bilden einheitliche

Strukturvoraussetzungen für die Einstufung der Krankenhäuser und die Vergabe

der Leistungsgruppen die Grundlage.

Abfinanzierung des Vorhaltebudgets muss aufwandsarm und leistungsbezogen

erfolgen

Das Vorhaltebudget sollte im Rahmen der bestehenden Abrechnungsmechanismen

durch einen leistungsbezogenen Zuschlag abfinanziert werden. Dies ermöglicht

wie bisher einen einfachen und aufwandsgerechten Einbezug von GKV, PKV und

allen sonstigen Kostenträgern und vermeidet wettbewerbsrelevante Verwerfungen

zwischen den Krankenkassen.

An der ausgabenneutralen Umsetzung der Reform festhalten

Die Regierungskommission sieht zur Finanzierung der Vorhaltevergütung eine

Absenkung der DRG-Fallpauschalen im notwendigen Umfang vor, um eine für die

Kostenträger ausgabenneutrale Umsetzung der Reform zu ermöglichen. An dieser

Ausgabenneutralität ist zwingend festzuhalten. Zudem sollte die Politik die

Auswirkungen der Krankenhausreform künftig imBlick behalten und diese

fortlaufend evaluieren.

Quelle: BKK Dachverband, 07.03.2023