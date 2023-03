Krankenhausreform: Versorgungssicherheit muss im Vordergrund stehen

Eckpunkte für eine Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft aus Sicht der Ärzteschaft in Vorbereitung (Die Ärztekammer Nordrhein warnt vor einer Eins-zu-eins-Umsetzung der vorliegenden Vorschläge der Bundesregierung zur Krankenhausreform).

Die Ärztekammer Nordrhein warnt vor einer Eins-zu-eins-Umsetzung der vorliegenden Vorschläge der Bundesregierung zur Krankenhausreform. "Die Empfehlungen der Regierungskommission für eine Krankenhausreform führen in ihrer derzeitigen Ausrichtung zu einer erheblichen Ausdünnung der Krankenhauslandschaft,

wie die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Auftrag gegebene Auswirkungsanalyse zeigt," sagte Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer, heute in Düsseldorf.

"Bleibt es bei den Vorschlägen, müssen in NRW beispielsweise über die Hälfte

der Geburtskliniken geschlossen werden, ähnliches gilt für andere Fächer. Auch

die Notfallversorgung bei Herzinfarkt oder Schlaganfall wird laut

Reformvorschlag stark ausgedünnt. Aus meiner Sicht läuft das leider auf eine

Wartelistenmedizin hinaus, die in England gerade für alle sichtbar gegen die

Wand fährt", warnte der Kammerpräsident. "Bei allem Reformeifer: die

Versorgungssicherheit der Bevölkerung muss an erster Stelle stehen."

"So sehr wir eine Krankenhausreform befürworten, so sehr appellieren wir jetzt

an alle Beteiligten in den Bund-Länder-Arbeitsgruppen, von der vorgesehenen,

aber völlig unnötigen neuen Einteilung der Häuser in starre Level und daran

geknüpfte Leistungsgruppen abzusehen," so Henke weiter. "Krankenhausplanung

kann man nicht am grünen Tisch machen, sondern sie muss von den Akteuren vor

Ort gestaltet werden. Hier in NRW haben wir im Konsens eine Planungssystematik

entwickelt, die einerseits zu gewollten Spezialisierungen einzelner Häuser

führt, andererseits aber eine wohnortnahe und verlässliche Daseinsvorsorge

durch die Krankenhäuser ermöglicht," sagte Henke. "Ich würde es sehr begrüßen,

wenn diese Vorarbeiten bei den Planungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppen in den

kommenden Wochen ausreichend berücksichtigt werden."

Die bisher in NRW konsentierte Krankenhausplanung müsse zudem durch eine kluge

Krankenhausfinanzierung gestützt werden, forderte der Kammerpräsident. "Wir

brauchen in den Kliniken für unsere immer älter werdenden Patienten mehr Zeit,

mehr Zuwendung und das Personal muss von selbstruinösen Arbeitszeiten befreit

werden. Das bekommen wir nur dann hin, wenn die Kliniken aus dem Hamsterrad der

Mengenausweitung kommen", sagte Henke. Denn zurzeit würden nur die Leistungen

finanziert, die die Kliniken erbringen, nicht aber das Vorhalten von Personal

und Ausstattung.

"Wir begrüßen daher den Einstieg in eine Finanzierung der Vorhaltekosten, die

sich aus unserer Sicht aber stärker an den Erfordernissen der Notfallversorgung

orientieren sollte. Wir fordern weiter, die gesamten patientennahen

Personalkosten aus den Fallpauschalen auszugliedern, um die gewünschten Effekte

für eine gute Patientenversorgung zu erreichen."

Das Parlament der Nordrheinischen Ärzteschaft wird sich am 11. März 2023 auf

seiner Kammerversammlung mit den Folgen der Vorschläge der Regierungskommission

für eine Krankenhausreform sowohl für den stationären wie auch für den

ambulanten Sektor intensiv befassen und Eckpunkte für eine Umstrukturierung der

Krankenhauslandschaft aus Sicht der Ärzteschaft definieren.

"Wir alle wollen uns konstruktiv einbringen, damit die Reform ein Erfolg wird

und wir unsere Krankenhäuser als elementare Säule der Daseinsvorsorge

zukunftsfest für eine Gesellschaft des langen Lebens machen", sagte Henke.

Quelle: Die Ärztekammer Nordrhein warnt vor einer Eins-zu-eins-Umsetzung der vorliegenden Vorschläge der Bundesregierung zur Krankenhausreform, 28.02.2023