Krankenhausversorgung: Klares Bekenntnis zu ländlichen Räumen gefordert

Mehr Zugeständnisse bei Finanzierung und Versorgungsleveln nötig (Bayerisches Gesundheitsministerium).

Bayerns Gesundheitsminister dringt darauf, dass beim nächsten Gespräch über die Krankenhausreform am 1. Juni in Berlin alle anstehenden offenen Fragen geklärt werden. Holetschek betonte am Pfingstmontag in München: Es ist wichtig, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach noch mehr als bisher auf

die berechtigten Forderungen Bayerns und anderer Länder eingeht. So muss sich die Bundesregierung unter anderem bei dem Zeitplan und der Finanzierung stärker bewegen. Dann kann eine gute Reform gelingen.“

Holetschek fügte hinzu: „Wir brauchen auch eine vollständige Abkehr des Bundes

von der geplanten Festlegung sogenannter Level und damit auch den endgültigen

Verzicht auf die von der Regierungskommission vorgeschlagene Zuordnung der

Leistungsgruppen zu diesen Leveln. Die Level sind für das Gelingen der

Krankenhausreform nicht notwendig, verfassungsrechtlich höchst problematisch

und schränken je nach weiterer Ausgestaltung die mit Blick auf die

unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten erforderliche Flexibilität der

Länder inakzeptabel ein. Level führen auch nicht, anders als im Eckpunktepapier

des Bundes dargestellt, zu mehr Transparenz für die Patienten. Deshalb sollte

Lauterbach sich von den Leveln komplett verabschieden.“

Holetschek ergänzte: „Auch bei den Leistungsgruppen müssen noch etliche offene

Punkte geklärt werden. Wir haben einige rote Linien formuliert, die nicht

überschritten werden dürfen. Klar ist: Eine Festlegung der Leistungsgruppen und

deren Qualitätsvoraussetzungen allein durch den Bund hat keine

verfassungsrechtliche Grundlage. Hier muss ein Konsens zwischen Bund und

Ländern hergestellt werden. Den wollen wir auch erreichen – aber ich poche

gemeinsam mit anderen Ländern auf Länderöffnungsklauseln, die wir brauchen, um

die Versorgung in der Fläche sicherstellen zu können. Diese Öffnungsklauseln

dürfen keinesfalls mit finanziellen Nachteilen für die betroffenen Kliniken

verbunden sein, denn das würde das Ziel einer flächendeckenden Versorgung

untergraben.“

Holetschek betonte: „Beim Thema Fachkliniken und Finanzierung brauchen wir

ebenfalls mehr Bewegung, mehr Informationen und realitätsnähere Lösungen. Auch

die Vorstellungen der Bundesregierung beim Thema Vorhaltevergütung passen nicht

mit der Realität zusammen. Denn die geplante Umverteilung des bestehenden

Erlösvolumens reicht nicht aus, vielmehr ist zusätzliches Geld ist nötig.

Unsere Mindestforderung ist klar: Die Ermittlung des Erlösvolumens, auf der die

künftige Vorhaltevergütung basiert, muss realistisch sein, sonst ist die

wirtschaftliche Sicherung der Kliniken in Gefahr. Dann drohen

Klinikschließungen durch die Hintertür!“

Holetschek ergänzte: „Bei dem Gespräch zwischen Bund und Ländern am vergangenen

Dienstag ist erneut klargeworden: Eine vernünftige Reform braucht einen

angemessenen Zeitplan. Ich fordere daher den Bund erneut auf, in der

Vorbereitung wie auch in der Umsetzung keine überhastete Reform hinzulegen,

sondern gründlich auf die Bedenken der Länder und Praktiker einzugehen. Wichtig

ist dabei auch, den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu entschärfen. Einen

Beitrag zur Entlastung kann auch der Bürokratieabbau leisten – aber von

Überlegungen in diese Richtung höre ich nichts.“

Holetschek unterstrich: „Wir brauchen ein klares Bekenntnis zu einer guten

medizinischen Versorgung auch in den ländlichen Räumen. Diesem Bekenntnis

müssen bei der Ausgestaltung der Reform dann die notwendigen Umsetzungsschritte

folgen. Nur vor Ort in den Ländern – und nicht am Schreibtisch in Berlin – kann

über die Gewährleistung der Krankenhausversorgung für die Menschen entschieden

werden.“

Quelle: Bayerisches Gesundheitsministerium, 29.05.2023