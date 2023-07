Krankenhausversorgung nach Corona: Wettbewerb, Planung und Finanzierung neu organisieren Sondergutachten 83 / Gutachten der Monopolkommission gemäß § 44 Abs. 1 Satz 4 GWB (Monopolkommission, PDF, 3,7 MB).

Die Aufgaben der Krankenhausplanungen in den Ländern sollten klarer und wirksamer auf die Versorgungssicherstellung ausgerichtet werden. Die duale Krankenhausfinanzierung sollte neu strukturiert werden, in weiterentwickelte Fallpauschalen und von den Ländern steuerbare Vorhaltezuschläge. Patientinnen

und Patienten sollten mehr Möglichkeiten erhalten, die medizinische Versorgungsqualität von Krankenhäusern zu vergleichen.

Die Monopolkommission hat Analysen und konkrete Empfehlungen zur geplanten

Krankenhausreform veröffentlicht. Das Sondergutachten mit dem Titel

„Krankenhausversorgung

nach Corona: Wettbewerb, Planung und Finanzierung neu organisieren“ hat sie

heute dem

Bundesminister für Gesundheit, Professor Karl Lauterbach, übergeben.

„Die Bundesregierung hat mit der geplanten Krankenhausreform den richtigen Weg

beschritten. Nun muss es gelingen, Wettbewerb und Krankenhausplanung richtig

auszutarieren, um

dem Bedarf der Patientinnen und Patienten an einer flächendeckenden und

qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung gerecht zu werden. Dabei ist es

auch wichtig, die Transparenz der Geldflüsse, aber auch der Krankenhausqualität

im Sinne der Patientinnen und Patienten zu verbessern.“, so der Vorsitzende der

Monopolkommission, Professor Jürgen Kühling.

Bedarfsplanung verbessern und Zusatzbedarfe ausschreiben

Wo zukünftig welcher Versorgungsbedarf entsteht, können Behörden nur sehr

eingeschränkt

planen. Die derzeit praktizierte Abstimmung zwischen Planung und Krankenhäusern

kann

auch zu Nachteilen für die Patientinnen und Patienten führen, wenn dadurch

Wettbewerb

eingeschränkt wird und Auswahlalternativen wegfallen. Eine Bedarfsdeckung lässt

sich zielsicherer erreichen, wenn Krankenhäuser darin gestärkt werden, ihre

Leistungen eigenständig

an den Versorgungsbedarf anzupassen. Die Aufgaben der Planung sollten

demgegenüber darauf konzentriert werden, die Versorgung flächendeckend

sicherzustellen. Statt das Versorgungsangebot vollumfänglich vorzuplanen,

sollten die Länder Anforderungen an den Mindestversorgungsbedarf eindeutiger

spezifizieren, indem sie eine Sicherstellungsgrenze ausweisen.

Für den Fall, dass diese unterschritten wird, sollten die Planungsbehörden die

Möglichkeit erhalten, Zusatzbedarfe bis zur berechneten Sicherstellungsgrenze

auszuschreiben.

Finanzierung neu ordnen, Sicherstellungszuschläge richtig umsetzen

Krankenhäuser werden heute vorwiegend über Fallpauschalen finanziert, die von

den Krankenkassen gezahlt werden, und zu einem geringeren Anteil über

Investitionsmittel der Länder.

Das System der Fallpauschalen ist intransparent und nicht konsequent

ausgestaltet. Zugleich

können solche Krankenhäuser, die ein bedarfsnotwendiges Versorgungsangebot

bereitstellen, nicht gezielt unterstützt werden. Deshalb bedarf es der

Einführung sog. Vorhaltezuschläge als neues Finanzierungsinstrument. Diese

Zuschläge sollten gezielt die Bedarfsdeckung finanzieren und müssen dazu von

den Bundesländern auf den dortigen Bedarf angepasst werden können. Das

Fallpauschalensystem sollte demgegenüber zukünftig durch einen

wissenschaftlichen Beirat weiterentwickelt werden. Insgesamt sollen so die

Finanzierungsmittel zielgenauer und zugleich wettbewerbskompatibler verteilt

werden.

Transparenz über Krankenhausqualität verbessern

Patientinnen und Patienten entscheiden mit der Wahl eines Krankenhauses über

die bevorzugte Versorgungsqualität. Damit diese Entscheidungen die Qualität

verbessern, sollten mehr

Qualitätsinformationen zur Verfügung stehen. Deshalb sollten die

Krankenversicherungen

verpflichtet werden, die Versicherten bei der Auswahl eines Krankenhauses zu

beraten. Zu

diesem Zweck könnten sie zukünftig häufiger auch eigene Daten auswerten.

Daneben liegen

auch Qualitätsinformationen aus der zentralen Qualitätssicherung vor, an der

sich Krankenhäuser gesetzlich beteiligen müssen. Bisher entscheiden jedoch die

Krankenhäuser – über den

Gemeinsamen Bundesausschuss – über die Ausgestaltung der eigenen

Qualitätskontrolle mit.

Dem Bundesminister für Gesundheit wird deshalb empfohlen, auch eigene

Expertisen zur

Weiterentwicklung der Qualitätssicherung einzuholen.

Leistungsgruppenkonzepte in der Krankenhausplanung nutzen

Auch die Planungsbehörden sind in der Pflicht, eine eigene Qualitätssicherung

zu betreiben.

In vielen Landesbehörden mangelt es jedoch an der personellen Ausstattung sowie

an Qualitätssicherungskonzepten, die mit dem Wettbewerb vereinbar sind. Eine

wichtige Rolle spielen

heute Versorgungsstufenkonzepte, die jedoch den Nachteil haben, den

Qualitätswettbewerb einzuschränken. Vorzuziehen wäre die nun in

Nordrhein-Westfalen erstmals angewendete Planung auf Basis sog.

Leistungsgruppen. Bei zweckmäßiger Anwendung lässt das Konzept den

Krankenhäusern mehr Möglichkeiten, ihr Angebot im Wettbewerb auf den Bedarf

anzupassen.

Die Monopolkommission ist ein ständiges, unabhängiges Expertengremium, das die

Regierung und

die gesetzgebenden Körperschaften auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des

Wettbewerbsrechts und der Regulierung berät. Die Monopolkommission besteht aus

fünf Mitgliedern, die auf

Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten berufen werden.

Vorsitzender der

Monopolkommission ist Prof. Dr. Jürgen Kühling, LL.M

Quelle: Monopolkommission, 30.05.2022