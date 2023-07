Krankenhauszukunftsfonds: Auszahlung der ersten Millionen an Berlins Krankenhäuser

Krankenhauszukunftsfonds: Für Berlins Krankenhausträger stehen insgesamt 214 Mio. Euro an Fördermitteln zur Verfügung (Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales).

Anfang Februar wurden die ersten rund 8,9 Mio. Euro an Förderungen aus dem Krankenhauszukunftsfonds an sechs Berliner Krankenhäuser ausgezahlt. Mit den Geldern aus dem Fonds sollen notwendige Investitionen in moderne technische Ausstattungen und Abläufe der Krankenhäuser unterstützt werden.

Der Krankenhausauszukunftsfonds wurde vom Bund mit ca. 3 Mrd. Euro

ausgestattet. Von den Bundesmitteln entfallen auf Berlin ca. 150 Mio. Euro.

Zusätzlich wird der Fonds durch das Land Berlin mit ca. 64 Mio. Euro

aufgestockt. Somit stehen für Berlins Krankenhausträger insgesamt 214 Mio. Euro

an Fördermitteln aus dem Fonds zur Verfügung.

Berlin hat für neun Förderbereiche finanzielle Unterstützungen angemeldet,

unter anderem für die digitalisierten Patientenportale mit Aufnahme- und

Entlassungsmanagement, die digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation und

das digitalisierte Medikationsmanagement.

Die Anträge der Krankenhäuser wurden in dem Verfahren zunächst den

Krankenkassenverbänden zugeleitet, vom Landesamt für Gesundheit und Soziales

Berlin (LAGeSo) geprüft und anschließend durch die Senatsverwaltung für

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (SenWGPG) an das Bundesamt

für Soziale Sicherung (BAS) übermittelt.

Das LAGeSo Berlin hat im Antragszeitraum bis Ende 2022 insgesamt 180

Bedarfsanmeldungen von 46 Plankrankenhäuser erhalten und diese Förderanträge

beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) gestellt. Mittlerweile sind fast

alle Anträge positiv vom BAS beschieden. Die Bewilligungsbescheide wurden

Berlins Krankenhäusern bereits zugestellt. Damit können die bewilligten Mittel

für die 180 geförderten Projekte der Krankenhäuser angefordert werden. Die

Auszahlung der Fördergelder erfolgt durch die Berliner Krankenhausaufsicht im

LAGeSo. Das Fördervolumen in Höhe von 214 Mio. Euro wird aufgrund der Vielzahl

an Anträgen komplett ausgeschöpft. Der Auszahlungszeitraum endet am

31.12.2025.

LAGeSo-Präsident Alexander Straßmeir betont im Zuge der ersten Auszahlungen:

„Mit dem Startschuss der Auszahlungen aus dem Krankenhauszukunftsfonds erhalten

Berlins Krankenhäuser nun schrittweise die dringend benötigten finanziellen

Mittel für technische Anschaffungen und digitalen Modernisierungen, um auch in

Zukunft eine hochwertige Gesundheitsversorgung für Patientinnen und Patienten

in Berlin zu ermöglichen.“

Staatssekretär für Gesundheit und Pflege Dr. Thomas Götz sagt:

„Ich freue mich, dass das Förderprogramm so gut angenommen wird. Dank der

Gelder aus dem Krankenhauszukunftsfonds können wir gemeinsam mit dem Bund in

die notwendige Digitalisierung unserer Krankenhäuser, in die Schaffung

verbesserter Notfallkapazitäten und gezielte Förderung von modernen

Versorgungsstrukturen im Land Berlin investieren. Kurzum: Wir machen die

Krankenhäuser ein gutes Stück fitter für die Zukunft.“

Quelle: Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, 09.02.2023