Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG): Mecklenburg-Vorpommern gibt zusätzliche 26 Millionen Euro für Krankenhäuser (Regierung M-V).

Glawe: Notwendige Investitionen in digitale Technik wird unterstützt – Krankenhäuser zukunftssicher aufstellen. Der Bund stellt über ein neues Investitionsprogramm – das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) – bundesweit drei Milliarden Euro zusätzlich bereit, damit Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung

und ihre IT-Sicherheit investieren können. Vorgesehen ist, dass die

Bundesländer in Ergänzung weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro

aufbringen. Nach dieser Regelung müssen in Mecklenburg-Vorpommern 30 Prozent

der Summe (26 Millionen Euro) bereitgestellt werden, um die Bundesmittel zu

erhalten. Nach dem Gesetz sollen die Länder den Anteil allein, gemeinsam mit

dem Krankenhausträger oder der Krankenhausträger allein die Summe

kofinanzieren. „Wir wollen die Krankenhäuser von diesen Investitionen

entlasten. Deshalb übernehmen wir den Anteil der Kofinanzierung komplett. So

unterstützen wir die Häuser bei notwendigen Investitionen in digitale Technik.

Gefördert werden Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere

digitale Infrastruktur wie beispielsweise Patientenportale, elektronische

Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales

Medikationsmanagement sowie sektorenübergreifende telemedizinische

Netzwerkstrukturen. So stellen wir unsere Krankenhäuser zukunftssicher auf“,

sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe.

Für Mecklenburg-Vorpommern stehen mit dem neuen Gesetz insgesamt rund 86

Millionen Euro zur Förderung der 37 Krankenhäuser (inklusive der

Universitätsmedizinen) hier im Land zur Verfügung.

Seit 1990: 2,8 Milliarden Euro in Krankenhäuser investiert

In Deutschland werden Krankenhäuser in einem dualen Finanzierungssystem

finanziert. Die Länder übernehmen die Investitionskosten der Krankenhäuser (zum

Beispiel Errichtung von Gebäuden, Geräteausstattung), die in den

Krankenhausplan aufgenommen wurden. Seit 1990 sind rund 2,8 Milliarden Euro in

die Krankenhäuser des Landes investiert worden. „Die Krankenhäuser haben mit

ihren Mitarbeitern in der Corona-Pandemie mit großem Engagement bewiesen, dass

die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern auch in unerwarteten

Ausnahmesituationen flexibel und bedarfsgerecht agiert“, sagte Glawe.

Krankenhauszukunftsfonds - insgesamt über vier Milliarden Euro für die

Modernisierung von Krankenhäusern

Beim Bundesamt für Soziale Sicherung wird ein Krankenhauszukunftsfonds (KHZF)

eingerichtet. Ab dem 01. Januar 2021 werden dem KHZF durch den Bund drei

Milliarden Euro über die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung

gestellt. Die Länder und/oder die Krankenhausträger übernehmen 30 Prozent der

jeweiligen Investitionskosten. Insgesamt steht für den KHZF somit ein

Fördervolumen von bis zu 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Die

Krankenhausträger können bereits seit dem 02. September 2020 mit der Umsetzung

von Vorhaben beginnen und ihren Förderbedarf bei den Ländern anmelden. Ab

Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 31. Dezember 2021 können die Länder

Förderanträge an das Bundesamt für Soziale Sicherung stellen. Bis dahin nicht

beantragte Bundesmittel werden bis Ende 2023 an den Bund zurückgeführt. Auch

länderübergreifende Vorhaben können über den KHZF gefördert werden. Vorhaben an

Hochschulkliniken können mit bis zu zehn Prozent des Fördervolumens des

jeweiligen Landes gefördert werden.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/ax1' title='Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG):

Mecklenburg-Vorpommern gibt zusätzliche 26 Millionen Euro für

Krankenhäuser'>Regierung M-V, 09.10.2020